Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Kết quả kinh doanh của Nvidia

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ, với tâm lý trên Phố Wall dự kiến sẽ chịu tác động chủ yếu từ báo cáo kết quả kinh doanh quý của công ty lớn nhất thế giới – NVIDIA (NVDA.US) – được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa.
Lịch kinh tế:
17:00, Khu vực EU – Dữ liệu CPI cuối cùng:
-
Dự báo 1,7% YoY so với 1,7% trước đó
-
Dự báo -0,5% MoM so với 0,2% trước đó
22:30, Hoa Kỳ – Thay đổi tồn kho dầu thô EIA: Dự báo +1,925 triệu thùng so với -9 triệu thùng trước đó
Phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương (GMT)
17:00 – ECB’s Vujcic
22:40 – Fed’s Barkin
23:00 – Fed’s Schmid
01:20 – Fed’s Musalem
Kết quả kinh doanh
Sau khi đóng cửa – Nvidia (NVDA.US)
EURUSD (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Netflix tăng gần 7% ngoài phiên
Cổ phiếu Dell tăng vọt 12% nhờ AI thúc đẩy doanh thu tăng trưởng 40% 📈
Cổ phiếu PayPal giảm 5% khi Semafor phủ nhận tin đồn mua lại của Stripe📉
Chỉ số US100 giảm 1% do cổ phiếu Nvidia suy yếu 📉Heico giảm mạnh 13%
