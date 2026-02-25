Đọc thêm
15:25 · 25 tháng 2, 2026

Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Kết quả kinh doanh của Nvidia

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ, với tâm lý trên Phố Wall dự kiến sẽ chịu tác động chủ yếu từ báo cáo kết quả kinh doanh quý của công ty lớn nhất thế giới – NVIDIA (NVDA.US) – được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa.

Lịch kinh tế:

17:00, Khu vực EU – Dữ liệu CPI cuối cùng:

  • Dự báo 1,7% YoY so với 1,7% trước đó

  • Dự báo -0,5% MoM so với 0,2% trước đó

22:30, Hoa Kỳ – Thay đổi tồn kho dầu thô EIA: Dự báo +1,925 triệu thùng so với -9 triệu thùng trước đó

Phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương (GMT)

17:00 – ECB’s Vujcic

22:40 – Fed’s Barkin

23:00 – Fed’s Schmid

01:20 – Fed’s Musalem

Kết quả kinh doanh

Sau khi đóng cửa – Nvidia (NVDA.US)

EURUSD (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

