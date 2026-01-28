Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Quyết định lãi suất của Fed 🔎

Sự kiện quan trọng nhất hôm nay - và cũng là của cả tuần - sẽ là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trước thời điểm Fed công bố quyết định, thị trường cũng sẽ theo dõi cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Ngoài ra, nhà đầu tư còn chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh của các “ông lớn” công nghệ Big Tech sau khi phiên giao dịch Mỹ kết thúc.

Kỳ vọng đối với Fed:

Thị trường gần như không đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp hôm nay – xác suất chỉ khoảng 2,8%.

Đợt cắt giảm đầu tiên hiện được kỳ vọng sớm nhất vào tháng 7. Thị trường cũng không còn kỳ vọng hai lần cắt giảm trong năm nay, phù hợp với biểu đồ dot plot được Fed công bố hồi tháng 12.

Với bối cảnh kinh tế hiện tại, Fed có dư địa để giữ lãi suất ở mức cao theo hướng “diều hâu”, mà không đưa ra định hướng rõ ràng về thời điểm quay lại chu kỳ nới lỏng.

Trong bối cảnh địa chính trị tiếp tục biến động, buổi họp báo của Chủ tịch Jerome Powell có thể mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bản thân quyết định lãi suất đã được thị trường định giá đầy đủ – diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc chủ yếu vào giọng điệu của Powell. Ngân hàng Trung ương Canada cũng được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%.

Lịch sự kiện chi tiết trong ngày:

21:45 - Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC)

22:30 - Họp báo của BoC

22:30 - Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ (DoE)

02:00 sáng mai - Quyết định lãi suất của Fed

02:30 sáng mai - Họp báo của Fed

Sau phiên Mỹ – Báo cáo kết quả kinh doanh của Microsoft, Tesla và Meta Platforms