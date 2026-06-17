Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Quyết định lãi suất của Fed

Phiên giao dịch thứ Tư trên thị trường tài chính được chi phối bởi sự chờ đợi trước tuyên bố chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào buổi tối. Giới đầu tư đặc biệt tập trung vào các dự báo kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và buổi họp báo của tân Chủ tịch Kevin Warsh, những yếu tố được kỳ vọng sẽ quyết định xu hướng tiếp theo của đồng USD và các chỉ số chứng khoán toàn cầu. Tình hình địa chính trị vẫn ổn định trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh G7 đang diễn ra. Bên cạnh quyết định của Fed, thị trường cũng đang hấp thụ hàng loạt dữ liệu quan trọng về lạm phát tại châu Âu (Vương quốc Anh, Khu vực đồng euro) cùng với doanh số bán lẻ của Mỹ, khiến biến động gia tăng trên các cặp tiền GBP, EUR cũng như lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Các dữ liệu quan trọng từ phiên châu Á Trong đêm, Ngân hàng Trung ương Chile giữ nguyên lãi suất ở mức 4,50%.

Dữ liệu từ New Zealand cho thấy thâm hụt tài khoản vãng lai quý I thấp hơn kỳ vọng, đạt -1,01 tỷ NZD.

Nhật Bản công bố các tín hiệu trái chiều: cán cân thương mại tháng 5 thấp hơn dự báo ở mức -378,7 tỷ JPY, trong khi tăng trưởng xuất khẩu tăng tốc lên 17% so với cùng kỳ, còn đơn đặt hàng máy móc tháng 4 phục hồi mạnh 8,7% so với tháng trước. Lịch kinh tế vĩ mô 13:00 – Vương quốc Anh: CPI m/m. Dự báo: 0,4%. Kỳ trước: 0,7%.

13:00 – Vương quốc Anh: CPI lõi m/m. Dự báo: 0,4%. Kỳ trước: 0,7%.

13:00 – Vương quốc Anh: CPI y/y. Dự báo: 3,0%. Kỳ trước: 2,8%.

13:00 – Vương quốc Anh: CPI lõi y/y. Dự báo: 2,7%. Kỳ trước: 2,5%.

13:00 – Vương quốc Anh: PPI m/m. Dự báo: 0,5%. Kỳ trước: 1,5%.

16:00 – Khu vực đồng euro: HICP cuối cùng m/m. Dự báo: 1,0%. Kỳ trước: 0,1%.

16:00 – Khu vực đồng euro: HICP cuối cùng y/y. Dự báo: 3,0%. Kỳ trước: 3,2%.

18:00 – Mỹ: Đơn xin vay thế chấp. Dự báo: Chưa có dữ liệu. Kỳ trước: 10,8%.

19:30 – Mỹ: Doanh số bán lẻ m/m. Dự báo: 0,5%. Kỳ trước: 0,5%.

19:30 – Mỹ: Doanh số bán lẻ lõi (không bao gồm ô tô) m/m. Dự báo: 0,7%. Kỳ trước: 0,5%.

19:30 – Canada: Chỉ số giá nhà mới m/m. Dự báo: -0,4%. Kỳ trước: -0,1%.

21:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà chờ hoàn tất m/m. Dự báo: 1,4%. Kỳ trước: 0,9%.

21:00 – Mỹ: Hàng tồn kho doanh nghiệp m/m. Dự báo: 0,9%. Kỳ trước: 0,5%.

21:30 – Mỹ: Thay đổi tồn kho dầu thô hàng tuần. Dự báo: -7,23 triệu thùng. Kỳ trước: -4,5 triệu thùng.

01:00 – Mỹ: Quyết định lãi suất FOMC. Dự báo: 3,50–3,75%. Kỳ trước: 3,50–3,75%.

01:00 – Mỹ: Dự báo kinh tế của FOMC. Dự báo: Chưa có dữ liệu. Kỳ trước: Chưa có dữ liệu.

01:30 – Mỹ: Họp báo FOMC. Dự báo: Chưa có dữ liệu. Kỳ trước: Chưa có dữ liệu.

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