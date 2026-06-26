Lịch kinh tế: Tâm điểm là niềm tin tiêu dùng Mỹ và các bài phát biểu của Fed

Lịch kinh tế trong ngày thứ Sáu tương đối thưa thớt và thanh khoản thị trường có thể giảm đáng kể khi nhà đầu tư khép lại một tuần đầy biến động với các đợt bán tháo mạnh, đồng thời tiếp tục đánh giá dữ liệu lạm phát PCE công bố hôm qua cũng như các phát biểu mang lập trường "diều hâu" từ các quan chức Fed.
Phiên giao dịch hôm nay sẽ không có bất kỳ dữ liệu kinh tế quan trọng ("heavyweight") nào được công bố. Tâm điểm sẽ là chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan, kỳ vọng lạm phát, cùng các bài phát biểu của thêm hai quan chức Fed là John Williams và Neel Kashkari. Bên cạnh các chỉ số chứng khoán, cặp EURUSD cũng sẽ thu hút nhiều sự chú ý sau khi giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1,14 vào cuối tuần.
Các dữ liệu đáng chú ý từ phiên châu Á
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Nhật Bản: Chỉ số CPI lõi khu vực Tokyo tháng 6 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đúng với kỳ vọng của thị trường (1,6%), kết quả này cho thấy lạm phát tiếp tục tăng tốc so với mức 1,3% của tháng trước, qua đó duy trì áp lực buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phải tiếp tục nâng lãi suất.
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New Zealand và Mỹ: Phiên giao dịch qua đêm cũng ghi nhận các bài phát biểu từ Thống đốc RBNZ Breman và Thành viên FOMC Austan Goolsbee, góp phần định hình tâm lý thị trường đối với các cặp tiền liên quan đến USD và NZD trong buổi sáng.
Lịch kinh tế
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15:30 – Đức: Bài phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel
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19:30 – Mỹ: Cán cân thương mại hàng hóa (tháng 5). Dự báo: -85,1 tỷ USD | Trước đó: -82,4 tỷ USD
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21:00 – Mỹ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan (tháng 6). Dự báo: 50 | Trước đó: 44,8
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21:00 – Mỹ: Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn (tháng 6). Dự báo: 4,6% | Trước đó: 4,8%
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21:00 – Mỹ: Kỳ vọng lạm phát dài hạn (tháng 6). Dự báo: 3,4% | Trước đó: 3,9%
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21:30 – Mỹ: Bài phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams
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22:30 – Mỹ: Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari
3 thị trường cần theo dõi hôm nay
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EURUSD – Cặp tiền tệ chính sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các dữ liệu kinh tế Mỹ trong phiên chiều. Chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan tháng 6 (dự báo: 50) và đặc biệt là các thành phần về kỳ vọng lạm phát ngắn hạn và dài hạn của người tiêu dùng Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng xu hướng của đồng USD. Ngoài ra, các bài phát biểu của John Williams và Neel Kashkari có thể làm gia tăng biến động trước khi thị trường bước vào kỳ nghỉ cuối tuần nếu các quan chức Fed đưa ra quan điểm mang tính "diều hâu" hoặc "bồ câu".
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Dầu Brent (OIL) – Giá dầu hiện đang dao động gần vùng kháng cự ngắn hạn do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Vào 19:00, thị trường sẽ theo dõi báo cáo hàng tuần của Baker Hughes về số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ (thị trường kỳ vọng tăng nhẹ lên 436 giàn). Nếu số lượng giàn khoan giảm bất ngờ, giá dầu có thể nhận được động lực phục hồi trước khi kết thúc tuần giao dịch.
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Nasdaq 100 (US100) – Hợp đồng tương lai chỉ số công nghệ Mỹ tiếp tục chịu áp lực sau đợt bán tháo cổ phiếu Apple và việc Microsoft thông báo tăng giá máy chơi game Xbox do chi phí linh kiện leo thang. Bên cạnh những lo ngại xoay quanh chủ đề "AI Trade", chỉ số Nasdaq 100 còn có thể chịu thêm áp lực nếu các quan chức Fed tiếp tục đưa ra những thông điệp mang lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ.
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