Lịch kinh tế: Tâm điểm là niềm tin tiêu dùng Mỹ và các bài phát biểu của Fed

Lịch kinh tế trong ngày thứ Sáu tương đối thưa thớt và thanh khoản thị trường có thể giảm đáng kể khi nhà đầu tư khép lại một tuần đầy biến động với các đợt bán tháo mạnh, đồng thời tiếp tục đánh giá dữ liệu lạm phát PCE công bố hôm qua cũng như các phát biểu mang lập trường "diều hâu" từ các quan chức Fed.

Phiên giao dịch hôm nay sẽ không có bất kỳ dữ liệu kinh tế quan trọng ("heavyweight") nào được công bố. Tâm điểm sẽ là chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan, kỳ vọng lạm phát, cùng các bài phát biểu của thêm hai quan chức Fed là John Williams và Neel Kashkari. Bên cạnh các chỉ số chứng khoán, cặp EURUSD cũng sẽ thu hút nhiều sự chú ý sau khi giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1,14 vào cuối tuần.

Các dữ liệu đáng chú ý từ phiên châu Á

Nhật Bản: Chỉ số CPI lõi khu vực Tokyo tháng 6 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đúng với kỳ vọng của thị trường (1,6%), kết quả này cho thấy lạm phát tiếp tục tăng tốc so với mức 1,3% của tháng trước, qua đó duy trì áp lực buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phải tiếp tục nâng lãi suất.

New Zealand và Mỹ: Phiên giao dịch qua đêm cũng ghi nhận các bài phát biểu từ Thống đốc RBNZ Breman và Thành viên FOMC Austan Goolsbee, góp phần định hình tâm lý thị trường đối với các cặp tiền liên quan đến USD và NZD trong buổi sáng.

Lịch kinh tế

15:30 – Đức: Bài phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel

19:30 – Mỹ: Cán cân thương mại hàng hóa (tháng 5). Dự báo: -85,1 tỷ USD | Trước đó: -82,4 tỷ USD

21:00 – Mỹ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan (tháng 6). Dự báo: 50 | Trước đó: 44,8

21:00 – Mỹ: Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn (tháng 6). Dự báo: 4,6% | Trước đó: 4,8%

21:00 – Mỹ: Kỳ vọng lạm phát dài hạn (tháng 6). Dự báo: 3,4% | Trước đó: 3,9%

21:30 – Mỹ: Bài phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams

22:30 – Mỹ: Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari

3 thị trường cần theo dõi hôm nay