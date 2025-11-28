Lịch kinh tế: Tập trung vào CPI của Đức và GDP của Canada

Lịch kinh tế hôm nay không quá bận rộn. Tâm lý thị trường cổ phiếu tại châu Âu khá lẫn lộn, trong khi hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ đang tăng. Nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào dữ liệu CPI của Đức và GDP của Canada. Lịch báo cáo lợi nhuận của các công ty Mỹ hôm nay gần như trống.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
15:55 - Đức, Tỷ lệ thất nghiệp: dự kiến 6,3%, trước đó 6,3%
16:00 - Đức , CPI khu vực North-Rhine YoY: 2,3% trước đó (MoM 0,4% trước đó)
16:00 - Ý, GDP cuối cùng: dự kiến 0,4% QoQ vs 0,4% trước đó (0% QoQ vs 0% trước đó)
20:00 - Đức, CPI YoY: dự kiến 2,4% vs 2,3% trước đó (MoM -0,2% vs 0,3% trước đó)
20:30 - Canada , GDP QoQ: dự kiến 0,5% vs -1,6% trước đó (MoM 0,2% vs -0,3% trước đó)
Tiêu điểm vĩ mô: Bước ngoặt tài chính ở Vương quốc Anh?
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của Thụy Sĩ yếu hơn dự kiến 📌CPI của Tây Ban Nha cao hơn dự báo
CẬP NHẬT MỚI: Chi tiêu tiêu dùng ở Pháp tăng; lạm phát sơ bộ giảm📋
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.