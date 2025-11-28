Lịch kinh tế: Tập trung vào CPI của Đức và GDP của Canada

Lịch kinh tế hôm nay không quá bận rộn. Tâm lý thị trường cổ phiếu tại châu Âu khá lẫn lộn, trong khi hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ đang tăng. Nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào dữ liệu CPI của Đức và GDP của Canada. Lịch báo cáo lợi nhuận của các công ty Mỹ hôm nay gần như trống.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

15:55 - Đức, Tỷ lệ thất nghiệp: dự kiến 6,3%, trước đó 6,3%

16:00 - Đức , CPI khu vực North-Rhine YoY: 2,3% trước đó (MoM 0,4% trước đó)

16:00 - Ý, GDP cuối cùng: dự kiến 0,4% QoQ vs 0,4% trước đó (0% QoQ vs 0% trước đó)

20:00 - Đức, CPI YoY: dự kiến 2,4% vs 2,3% trước đó (MoM -0,2% vs 0,3% trước đó)

20:30 - Canada , GDP QoQ: dự kiến 0,5% vs -1,6% trước đó (MoM 0,2% vs -0,3% trước đó)