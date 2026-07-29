Lịch kinh tế: Tất cả cùng hội tụ! Quyết định lãi suất của Fed và báo cáo của Big Tech sẽ thử thách nhà đầu tư

Phiên giao dịch hôm nay trên thị trường tài chính thực sự là một "siêu sự kiện".

Một mặt, thị trường sẽ đón nhận sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong ngày là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tiếp theo là buổi họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Hiện tại, thị trường đang định giá khoảng 30% khả năng Fed nâng lãi suất ngay trong cuộc họp FOMC hôm nay và 100% khả năng tăng lãi suất trong tháng 9. Xét từ góc độ thị trường, đây gần như là một cuộc họp mang tính "tung đồng xu", đồng nghĩa với khả năng xuất hiện bất ngờ và biến động mạnh (đặc biệt trên cặp EUR/USD) là rất lớn.

Tuy nhiên, sự chú ý của nhà đầu tư Phố Wall sẽ còn bị kéo căng hơn nữa, bởi bài kiểm tra thực sự đối với tâm lý thị trường công nghệ và khả năng kiếm tiền từ AI sẽ diễn ra ngay sau khi thị trường Mỹ đóng cửa. Khi đó, hai "ông lớn" là Meta Platforms và Microsoft sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II.

Những thông tin nổi bật từ phiên châu Á và buổi sáng:

Australia: CPI quý II thấp hơn kỳ vọng, mang lại tín hiệu tích cực cho RBA. Lạm phát theo năm giảm xuống 3,9% YoY (dự báo: 4,1%), trong khi theo quý đạt 0,6% QoQ, thấp hơn mức dự báo 0,7% QoQ. Riêng trong tháng 6, lạm phát giảm xuống 3,8%, từ 4,0% của tháng 5.

Thụy Điển: GDP sơ bộ quý II vượt xa kỳ vọng. Nền kinh tế tăng trưởng 1,4% QoQ (dự báo: 0,7%) và 2,8% YoY (so với mức kỳ vọng 1,9%), phục hồi mạnh sau khi suy giảm trong quý trước.

Na Uy: Doanh số bán lẻ (không bao gồm ô tô) trong tháng 6 phục hồi mạnh, tăng 1,8% MoM, bù đắp cho mức giảm sâu -2,1% của tháng 5.

Đức: Giá nhập khẩu tháng 6 giảm 0,7% MoM, đúng như kỳ vọng của thị trường. So với cùng kỳ năm trước, giá nhập khẩu tăng 6,1% YoY.

Lịch kinh tế

1015:30 – Vương quốc Anh: Số lượng khoản vay thế chấp được phê duyệt (tháng 6), Dự báo: 57.000, Kỳ trước: 56.200

15:30 – Vương quốc Anh: Cung tiền M4 (MoM) tháng 6, Dự báo: 0,2%, Kỳ trước: 0,1%

1813:00 – Mỹ: Chỉ số Đơn xin vay thế chấp MBA (hàng tuần), Kỳ trước: 1,9%

21:30 – Mỹ: Báo cáo tồn kho dầu thô EIA, Dự báo: -1,3 triệu thùng, Kỳ trước: +2,01 triệu thùng

21:30 – Mỹ: Báo cáo tồn kho xăng EIA, Dự báo: -0,7 triệu thùng, Kỳ trước: +0,76 triệu thùng

21:30 – Mỹ: Báo cáo tồn kho sản phẩm chưng cất EIA, Dự báo: +0,1 triệu thùng, Kỳ trước: +1,4 triệu thùng

01:00 sáng mai – Mỹ: Quyết định lãi suất FOMC, Dự báo: 3,50% – 3,75%, Kỳ trước: 3,50% – 3,75%

01:30 sáng mai – Mỹ: Họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh sau cuộc họp FOMC

Các báo cáo lợi nhuận đáng chú ý

Wall Street:

Microsoft (MSFT) – Báo cáo quan trọng nhất đối với toàn bộ nhóm Big Tech và các nhà đầu tư đang đánh giá tốc độ thương mại hóa AI cũng như tăng trưởng doanh thu từ nền tảng đám mây Azure.

Meta Platforms (META) – Bài kiểm tra đối với sức khỏe của thị trường quảng cáo số và quy mô chi tiêu vốn (CapEx) cho hạ tầng AI.

Lam Research Corp.

Qualcomm

Procter & Gamble (trước giờ mở cửa)

3 thị trường cần theo dõi hôm nay

EUR/USD (FX) - Cặp tiền tệ chính nhiều khả năng sẽ giao dịch trong trạng thái thận trọng suốt phần lớn thời gian trong ngày (hiện dao động quanh 1,1399). Tuy nhiên, biến động mạnh được kỳ vọng sẽ xuất hiện vào 20:00 và 20:30. Quyết định của FOMC cùng giọng điệu trong bài phát biểu của Kevin Warsh sẽ định hướng trực tiếp xu hướng của đồng USD trong những tuần tới.

US100 (Hợp đồng tương lai Nasdaq 100) – Chỉ số công nghệ vẫn chịu áp lực giảm mạnh do lo ngại về bong bóng AI và tình hình tại Trung Đông. Quyết định của Fed, thông điệp từ cuộc họp cùng với báo cáo lợi nhuận của hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn là Meta và Microsoft có thể trở thành chất xúc tác cho một nhịp phục hồi hoặc khiến chỉ số phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng.

Dầu thô (OIL) – Hôm nay sẽ có đầy đủ các yếu tố có thể tạo biến động mạnh cho thị trường dầu. Bên cạnh nguy cơ leo thang mới tại Trung Đông và biến động của đồng USD sau quyết định từ Fed, nhà đầu tư cũng đang chờ báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Thị trường hiện kỳ vọng lượng tồn kho dầu thô sẽ giảm 1,3 triệu thùng.

EUR/USD đã giao dịch đi ngang kể từ giữa tháng 6 và vừa kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng tại 1,1355. Những bất ổn kéo dài liên quan đến Trung Đông và triển vọng giá năng lượng đã khiến các ngân hàng trung ương ở cả hai bờ Đại Tây Dương duy trì lập trường hawkish. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, kỳ vọng về lộ trình tăng lãi suất của Mỹ đã phân kỳ đáng kể so với châu Âu, kéo EUR/USD trở lại dưới mốc 1,1400. Nguồn: xStation5