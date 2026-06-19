Lịch kinh tế: Thanh khoản suy giảm do kỳ nghỉ Juneteenth

Phiên giao dịch hôm nay sẽ được đặc trưng bởi thanh khoản hạn chế khi các sàn giao dịch tại Mỹ đóng cửa nhân dịp ngày lễ quốc gia Juneteenth. Các thị trường khác đang giao dịch trong tâm lý khá bi quan khi nhà đầu tư đánh giá những căng thẳng ngoại giao mới giữa Iran và Mỹ, cùng với các cuộc tấn công tiếp diễn của Israel tại Lebanon. Do đó, biến động thị trường được dự báo sẽ tương đối hạn chế trong phần còn lại của phiên, mặc dù thanh khoản mỏng có thể khiến giá biến động mạnh hơn ngay cả khi khối lượng giao dịch ở mức thấp. Trong khi đó, thị trường ngoại hối nhiều khả năng sẽ tiếp tục là tâm điểm, khi đồng USD tăng mạnh gây thêm áp lực lên kim loại quý, còn đồng yên vẫn chịu ảnh hưởng từ khả năng Nhật Bản can thiệp vào thị trường. Các dữ liệu đáng chú ý từ phiên châu Á Nhật Bản: Lạm phát CPI tháng 5 đạt 1,5% YoY, cao hơn nhẹ so với kỳ trước (1,4% YoY). Trong khi đó, CPI lõi giữ nguyên ở mức 1,4% YoY trong tháng thứ hai liên tiếp, đúng như kỳ vọng của thị trường. Biên bản cuộc họp tháng 4 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) không đưa ra thông tin đột phá nào.

New Zealand: Cán cân thương mại tháng 5 thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Thặng dư thương mại đạt 800 triệu NZD, thấp hơn mức dự báo 875 triệu NZD và giảm mạnh so với mức 1,598 tỷ NZD của kỳ trước.

Trung Quốc, Mỹ và Thụy Điển: Phiên giao dịch châu Á và buổi sáng tại châu Âu diễn ra trong điều kiện thanh khoản thấp khi Trung Quốc nghỉ Tết Đoan Ngọ, Thụy Điển nghỉ lễ Midsummer's Eve, còn Phố Wall đóng cửa nhân dịp Juneteenth. Lịch kinh tế (tất cả theo giờ VN) 13:00 – Vương quốc Anh: Doanh số bán lẻ (YoY). Thực tế: 3,2%. Dự báo: 1,9%. Kỳ trước: 0,1%.

13:00 – Vương quốc Anh: Doanh số bán lẻ (MoM). Thực tế: 1,2%. Dự báo: 0,5%. Kỳ trước: -1,0%.

13:00 – Đức: Chỉ số giá sản xuất (PPI) (YoY). Thực tế: 2,2%. Dự báo: 2,5%. Kỳ trước: 1,7%.

13:00 – Đức: Chỉ số giá sản xuất (PPI) (MoM). Thực tế: 0,3%. Dự báo: 0,7%. Kỳ trước: 1,2%.

14:10 – Khu vực đồng euro: Bài phát biểu của Thành viên Ban điều hành ECB Philip Lane.

14:30 – Ba Lan: Sản lượng công nghiệp (YoY). Dự báo: 2,5%. Kỳ trước: 3,1%.

17:30 – Khu vực đồng euro: Bài phát biểu của Thành viên Ban điều hành ECB Frank Elderson.

19:30 – Canada: Doanh số bán lẻ (MoM). Dự báo: 0,6%. Kỳ trước: 0,9%.

19:30 – Canada: Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô (MoM). Dự báo: 0,7%. Kỳ trước: 1,4%. 3 thị trường đáng chú ý hôm nay GBP/CHF – Đồng bảng Anh sẽ là tâm điểm sau khi số liệu doanh số bán lẻ tháng 5 của Anh được công bố trong buổi sáng. Kết quả vượt xa kỳ vọng, cùng với việc áp lực chính trị trong nước giảm bớt sau cuộc bầu cử bổ sung, đã giúp bảng Anh trở thành đồng tiền mạnh nhất châu Âu trong ngày hôm nay.

USD/CAD – Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 4 của Canada sẽ được công bố lúc 14:30. Khi lịch kinh tế của Mỹ hoàn toàn trống trong ngày hôm nay, giới giao dịch hàng hóa và ngoại hối sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào sức khỏe của người tiêu dùng Canada.

Dầu Brent (OIL) – Các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon cùng việc Phó Tổng thống Mỹ hoãn chuyến thăm Thụy Sĩ – nơi dự kiến diễn ra lễ ký Biên bản Ghi nhớ (MoU) giữa Iran và Mỹ – đang làm gia tăng sự hoài nghi về triển vọng hòa bình, đẩy giá dầu Brent quay trở lại trên 80 USD/thùng (+1,3%).

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.