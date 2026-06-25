Lịch kinh tế 🔼 Thị trường chờ đợi các dữ liệu vĩ mô quan trọng của Mỹ

Phiên giao dịch thứ Năm sẽ chủ yếu được dẫn dắt bởi loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Mỹ, những số liệu có thể định hình xu hướng của đồng USD, thị trường trái phiếu và các chỉ số chứng khoán. Tâm điểm sẽ là báo cáo lạm phát PCE – thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi – bao gồm cả chỉ số tổng thể và chỉ số lõi. Đồng thời, nhà đầu tư cũng sẽ đón nhận số liệu cuối cùng về tăng trưởng kinh tế quý I, dữ liệu thu nhập và chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ, cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần.

Bộ dữ liệu này sẽ giúp thị trường có cái nhìn rõ ràng hơn về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ cũng như mức độ dai dẳng của áp lực lạm phát. Nếu các số liệu vượt kỳ vọng, thị trường có thể giảm kỳ vọng về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất. Ngược lại, nếu dữ liệu yếu hơn dự báo, điều này sẽ củng cố kỳ vọng về một lộ trình chính sách tiền tệ ôn hòa hơn. Do nhiều báo cáo quan trọng được công bố đồng thời vào lúc 19:30 giờ VN, thị trường nhiều khả năng sẽ chứng kiến biến động mạnh trên hầu hết các nhóm tài sản.

Lịch kinh tế

16:00 – Vương quốc Anh: Đấu giá trái phiếu chính phủ kỳ hạn 7 năm – Lợi suất, Dự báo: –

Kỳ trước: 4.419%

16:00 – Vương quốc Anh: Đấu giá trái phiếu chính phủ kỳ hạn 7 năm – Tỷ lệ Bid-to-Cover, Dự báo: –, Kỳ trước: 3.6

17:00 – Khu vực đồng euro: Dữ liệu ECB về các khoản vay của ngân hàng trung ương, Dự báo: -40 tỷ EUR, Kỳ trước: -46 tỷ EUR

19:30 – Hoa Kỳ: Chỉ số giá PCE (so với cùng kỳ năm trước) – dự báo: 3,8%, kỳ trước: 4,1%

19:30 – Hoa Kỳ: Chỉ số giá PCE (so với tháng trước) – dự báo: 0,4%, kỳ trước: 0,5%

19:30 – Hoa Kỳ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu – dự báo: 226 nghìn, kỳ trước: 225 nghìn

19:30 – Hoa Kỳ: GDP (số liệu cuối cùng, tốc độ tăng trưởng hàng năm theo quý) – dự báo: 1,8%, kỳ trước: 1,6%

19:30 – Hoa Kỳ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền – dự báo: 8,0%, kỳ trước: -5,0%

19:30 – Hoa Kỳ: Chỉ số giá PCE lõi (so với cùng kỳ năm trước) – dự báo: 3,3%, kỳ trước: 3,4%

19:30 – Hoa Kỳ: Chỉ số giá PCE lõi (so với tháng trước) – dự báo: 0,2%, kỳ trước: 0,31%

19:30 – Hoa Kỳ: Chi tiêu tiêu dùng (so với tháng trước) – dự báo: 0,5%, kỳ trước: 0,6%

19:30 – Hoa Kỳ: Chỉ số giảm phát GDP (số liệu cuối cùng) – dự báo: 3,5%, kỳ trước: 3,5%

19:30 – Hoa Kỳ: Thu nhập cá nhân (so với tháng trước) – dự báo: 0,0%, kỳ trước: 0,4%

19:30 – Hoa Kỳ: Tiêu dùng cá nhân thực tế (so với tháng trước) – dự báo: 0,1%, kỳ trước: 0,2%

19:30 – Hoa Kỳ: Chỉ số giảm phát GDP (số liệu cuối cùng) – dự báo: 3,5%, kỳ trước: 3,5%

19:30 – Hoa Kỳ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền lõi – dự báo: 1,1%, kỳ trước: 0,6%

19:30 – Hoa Kỳ: Chỉ số giá PCE lõi (số liệu cuối cùng) – dự báo: 4,4%, kỳ trước: 4,4%

19:30 – Hoa Kỳ: Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp – dự báo: 1,810 triệu, kỳ trước: 1,801 triệu

19:30 – Hoa Kỳ: Chỉ số giá PCE (số liệu cuối cùng) – dự báo: 4,5%, kỳ trước: 4,5%

19:30 – Hoa Kỳ: Thay đổi về lượng dự trữ khí đốt tự nhiên (EIA) – dự báo: 73 tỷ feet khối, kỳ trước: 69 tỷ feet khối

22:00 – Hoa Kỳ: Chỉ số Hoạt động Sản xuất của Fed Kansas City – dự báo: 9, kỳ trước: 7

22:00 – Hoa Kỳ: Chỉ số Tổng hợp của Fed Kansas City – dự báo: 8, kỳ trước: 6

Bài phát biểu của các thành viên NHTW:

16:00 – Khu vực Eurozone: Ông Philip Lane (ECB) phát biểu

17:00 – Khu vực Eurozone: Bà Isabel Schnabel (ECB) phát biểu

19:00 – Khu vực Eurozone: Ông Piero Cipollone (ECB) phát biểu

01:40 sáng mai – Hoa Kỳ: Ông Williams (Fed)

Nguồn: xStation5