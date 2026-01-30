Lịch kinh tế: Thị trường chờ đợi đề cử chính thức của ông Trump cho chức Chủ tịch Fed 🔎

Sự kiện quan trọng nhất hôm nay là việc Donald Trump bất ngờ đề cử Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Hiện vẫn chưa chắc liệu Trump có chính thức công bố quyết định ngay trong hôm nay hay không, nhưng các nguồn tin cho thấy Kevin Warsh đang là ứng viên sáng giá nhất và ông được xem là người có quan điểm diều hâu.
Trump có thể công bố đề cử sớm nhất ngay trong sáng nay theo giờ Mỹ (ngày 30/01). Trên nền tảng cá cược Polymarket, xác suất Kevin Warsh được Trump lựa chọn đã tăng vọt từ khoảng 30% lên tới 94%. Chỉ mới hôm qua, ứng viên dẫn đầu vẫn là Rick Rieder, với tỷ lệ được thị trường định giá gần 48%.
Về dữ liệu kinh tế, báo cáo lạm phát PPI của Mỹ sẽ là công bố vĩ mô quan trọng nhất trong ngày. Trước đó 30 phút, chỉ số CPI của Đức cũng sẽ được công bố.
Mùa báo cáo lợi nhuận vẫn tiếp diễn ở phía sau, với sự chú ý hôm nay chuyển sang ngành năng lượng. Chevron và Exxon Mobil sẽ công bố kết quả kinh doanh quý.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày:
-
16:00 - Dữ liệu GDP của Tây Ban Nha, Đức và Khu vực đồng euro
-
20:00 - CPI của Đức
-
20:30 - Lạm phát PPI của Mỹ
