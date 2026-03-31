Lịch kinh tế: Thị trường chờ đợi dữ liệu JOLTS của Mỹ và số liệu từ Conference Board về niềm tin người tiêu dùng.

Sau khi dữ liệu lạm phát CPI của khu vực Eurozone thấp hơn kỳ vọng, các công bố kinh tế quan trọng hôm nay sẽ tập trung vào báo cáo thị trường lao động Mỹ và dữ liệu niềm tin người tiêu dùng từ Conference Board. Giới đầu tư nhiều khả năng sẽ theo dõi sát các số liệu này hơn trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ stagflation tại Mỹ và mức độ bất định cao đối với triển vọng kinh tế.

Lịch kinh tế

13:30 GMT – Canada: GDP

14:00 GMT – Mỹ: Dữ liệu thị trường nhà ở, chỉ số giá nhà (Case/Shiller)

14:45 GMT – Mỹ: Chicago PMI

14:00 GMT – Mỹ: Số vị trí việc làm mở (JOLTS)

15:00 GMT – Mỹ: Niềm tin người tiêu dùng Conference Board

21:30 GMT – Mỹ: Tồn kho dầu thô API

Phát biểu của Fed: Goolsbee, Schmid, Barr, Bowman (từ 17:00 – 20:00 GMT)

Sau phiên Mỹ: Kết quả kinh doanh Nike (NKE.US)