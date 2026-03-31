Lịch kinh tế: Thị trường chờ đợi dữ liệu JOLTS của Mỹ và số liệu từ Conference Board về niềm tin người tiêu dùng.

Sau khi dữ liệu lạm phát CPI của khu vực Eurozone thấp hơn kỳ vọng, các công bố kinh tế quan trọng hôm nay sẽ tập trung vào báo cáo thị trường lao động Mỹ và dữ liệu niềm tin người tiêu dùng từ Conference Board. Giới đầu tư nhiều khả năng sẽ theo dõi sát các số liệu này hơn trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ stagflation tại Mỹ và mức độ bất định cao đối với triển vọng kinh tế.
Lịch kinh tế
13:30 GMT – Canada: GDP
14:00 GMT – Mỹ: Dữ liệu thị trường nhà ở, chỉ số giá nhà (Case/Shiller)
14:45 GMT – Mỹ: Chicago PMI
14:00 GMT – Mỹ: Số vị trí việc làm mở (JOLTS)
15:00 GMT – Mỹ: Niềm tin người tiêu dùng Conference Board
21:30 GMT – Mỹ: Tồn kho dầu thô API
Phát biểu của Fed: Goolsbee, Schmid, Barr, Bowman (từ 17:00 – 20:00 GMT)
Sau phiên Mỹ: Kết quả kinh doanh Nike (NKE.US)
Source: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.