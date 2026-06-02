Cặp tiền EURUSD gần đây đã giao dịch trong một biên độ tương đối hẹp, luân phiên giữa các nhịp tăng và giảm. Cặp tiền này bắt đầu tuần mới với đà giảm sau những thông tin tiêu cực liên quan đến tình hình tại Trung Đông.

Địa chính trị

Hôm qua, hãng thông tấn Tasnim đưa tin rằng việc trao đổi thông điệp giữa Mỹ và Iran đã bị đình chỉ. Động thái này được cho là hành động phản đối của Iran trước các cuộc tấn công liên tiếp của Israel nhằm vào Lebanon. Khả năng đạt được một thỏa thuận nhanh chóng giữa các bên đang suy giảm, qua đó gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Sau khi Tổng thống Trump yêu cầu Israel ngừng các cuộc tấn công vào Beirut, đồng thời tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đang tiến triển với tốc độ “nhanh như chớp”, tâm lý thị trường đã ổn định phần nào, giúp cặp EURUSD phục hồi một phần mức giảm trước đó. Tuy nhiên, các thông tin phát đi từ Tehran và Washington vẫn hết sức mâu thuẫn, đồng nghĩa với việc tâm lý thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh.

Dữ liệu kinh tế

Chúng ta vừa đón nhận dữ liệu lạm phát mới nhất từ Eurozone. Mức tăng bất ngờ của lạm phát lõi (core inflation) lên 2,5% gần như đã củng cố hoàn toàn khả năng ECB tăng lãi suất trong tháng 6. Hiện tại, xác suất thị trường định giá cho kịch bản này đang ở mức 96%. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường lại tương đối hạn chế.

Sự kiện quan trọng tiếp theo trong ngày hôm nay là báo cáo JOLTS tháng 4, được xem là bước đệm trước báo cáo NFP vào thứ Sáu. Nếu dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì trạng thái tương đối khỏe mạnh như kỳ vọng, các cược vào khả năng Fed tăng lãi suất có thể gia tăng nhẹ, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Phân tích kỹ thuật

Hình 1: EURUSD (17.12.2025 - 02.06.2026)

Nguồn: xStation, 02.06.2026

Cặp EURUSD hiện đang trong giai đoạn tích lũy rõ rệt, điều được thể hiện qua việc các đường trung bình động hàm mũ quan trọng gồm EMA 50, EMA 100 và EMA 150 đang dần đi ngang và đan xen vào nhau. Hiện tượng này xác nhận rõ ràng sự suy yếu của động lượng xu hướng mạnh và cho thấy thị trường đang chuyển sang trạng thái đi ngang.

Trong bối cảnh kỹ thuật rộng hơn, sự kiện quan trọng nhất là việc giá kiểm định và bảo vệ thành công vùng hỗ trợ quan trọng tại mức Fibonacci Retracement 61,8%. Sự thiếu quyết đoán của nhà đầu tư cũng được phản ánh qua các chỉ báo dao động. Chỉ báo RSI hiện đang ổn định ở mức 46,8 - nằm trong vùng trung tính và ngay dưới ngưỡng 50. Điều này phản ánh sự cân bằng giữa phe mua và phe bán, trong đó phe gấu chỉ đang chiếm ưu thế rất nhỏ và hiện chưa đủ sức mạnh để kích hoạt một đợt bán tháo sâu hơn.

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB



