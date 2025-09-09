Lịch kinh tế: Thị trường chờ đợi dữ liệu PPI và CPI vào cuối tuần này 💲

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay không có số liệu quan trọng nào có khả năng tác động lớn đến thị trường tài chính toàn cầu. Một trong những sự kiện đáng chú ý hơn sẽ là báo cáo CPI của Hungary, cùng với các bài phát biểu của Chủ tịch SNB Schlegel và Chủ tịch Bundesbank Nagel.
Lịch chi tiết trong ngày: (giờ VN)
18:30 – Đức: Chủ tịch Bundesbank Nagel phát biểu
18:50 – Thụy Sĩ: Phó Chủ tịch SNB Schlegel phát biểu
