Lịch kinh tế: Thị trường tập trung vào dữ liệu kinh tế Đức và các phát biểu của NHTW

Phiên giao dịch hôm nay dự kiến sẽ khá sôi động, cả về dữ liệu kinh tế vĩ mô lẫn các bài phát biểu từ quan chức ngân hàng trung ương. Nhà đầu tư sẽ tập trung chủ yếu vào dữ liệu công nghiệp và thương mại châu Âu, quyết định lãi suất tại Thụy Điển và Na Uy, cùng hàng loạt phát biểu từ đại diện Ngân hàng Trung ương châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Dữ liệu công nghiệp mạnh từ Đức đang thu hút nhiều sự chú ý, vì có thể cải thiện tâm lý đối với kinh tế châu Âu. Về cuối ngày, trọng tâm thị trường sẽ chuyển sang Mỹ, nơi dữ liệu thị trường lao động và các phát biểu từ Fed sẽ đóng vai trò then chốt.
Lịch kinh tế hôm nay
13:00 Đức: Đơn hàng công nghiệp s.a. (m/m) - tháng 3, Thực tế: 5%, Dự báo: 1%, Kỳ trước: 1,4%
13:00 Đức: Đơn hàng công nghiệp n.s.a. (y/y) - tháng 3, Kỳ trước: 2,2%
13:00 Đức: Đơn hàng công nghiệp w.d.a. (y/y) - tháng 3, Thực tế: 6,3%, Kỳ trước: 3,5%
14:00 Eurozone: Phát biểu thành viên ECB Luis de Guindos
14:30 Thụy Điển: Quyết định lãi suất - tháng 5, Dự báo: 1,75%, Kỳ trước: 1,75%
16:00 Eurozone: Doanh số bán lẻ s.a. (m/m) - tháng 3, Dự báo: -0,3%, Kỳ trước: -0,2%
16:00 Eurozone: Doanh số bán lẻ w.d.a. (y/y) - tháng 3, Dự báo: 0,9%, Kỳ trước: 1,7%
18:30 Mỹ: Báo cáo cắt giảm việc làm Challenger - tháng 4, Kỳ trước: 60,62K
19:30 Mỹ: Chi phí lao động đơn vị sơ bộ (q/q) - Q1, Dự báo: 2,6%, Kỳ trước: 4,4%
19:30 Mỹ: Năng suất lao động sơ bộ (q/q) - Q1, Dự báo: 1,1%, Kỳ trước: 1,8%
19:30 Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, Dự báo: 205K, Kỳ trước: 189K
19:40 Eurozone: Phát biểu ECB Philip R. Lane
21:00 Mỹ: Chi tiêu xây dựng (m/m) - tháng 2, Kỳ trước: -0,3%
21:00 Mỹ: Chi tiêu xây dựng (m/m) - tháng 3, Dự báo: 0,2%
21:30 Mỹ: Thay đổi dự trữ khí đốt tự nhiên hàng tuần, Kỳ trước: 79B
00:00 sáng mai Eurozone: Phát biểu ECB Isabel Schnabel
20:05 Mỹ: Phát biểu Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack
21:00 Mỹ: Tín dụng tiêu dùng - tháng 3, Dự báo: 12,5B, Kỳ trước: 9,48B
21:30 Mỹ: Phát biểu Chủ tịch Fed New York John Williams
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu khả quan từ ngành sản xuất của Đức!
