Lịch kinh tế: Thứ Tư mang đến loạt báo cáo lợi nhuận quý II và dữ liệu lạm phát PPI

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh tại Mỹ đang tăng tốc. Báo cáo được IBM công bố hôm qua đã khiến cổ phiếu của công ty ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 1986 (ngay cả khi bong bóng Dot Com vỡ cũng không chứng kiến mức giảm sâu như vậy).
Chúng ta cũng vừa đón nhận có lẽ là dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong tháng – CPI tháng 6 của Mỹ. Tuy nhiên, chuỗi dữ liệu quan trọng vẫn chưa kết thúc khi báo cáo lạm phát giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào lúc 19:30, qua đó hoàn thiện bức tranh lạm phát được phác họa từ dữ liệu hôm qua.
Các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng
Thứ Ba
Mỹ
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Trong bối cảnh giá năng lượng giảm, nhiều người đã kỳ vọng lạm phát Mỹ sẽ hạ nhiệt trong tháng 6. Tuy nhiên, mức giảm thực tế đã tạo bất ngờ lớn cho thị trường. Trên cơ sở hàng tháng, giá cả giảm lần đầu tiên kể từ giai đoạn COVID năm 2020 – tới 0,4%. Quan trọng hơn, lạm phát lõi (2,6%) – thước đo loại trừ nhóm năng lượng và thực phẩm có biến động mạnh – thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng.
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Chủ tịch Fed đã điều trần trước Quốc hội trong khuôn khổ phiên điều trần bán niên thường kỳ. Ông cho rằng "lạm phát, ở một khía cạnh nào đó, là một sự lựa chọn", đồng thời khẳng định Fed sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về ổn định giá cả. Khi được hỏi về khả năng chịu áp lực từ Tổng thống Donald Trump (ví dụ liên quan đến việc cắt giảm lãi suất), ông trả lời dứt khoát rằng sẽ "chỉ đơn giản làm công việc của mình" và "không có chỗ cho chính trị" trong ngân hàng trung ương.
Thứ Tư
Trung Quốc
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Tăng trưởng GDP giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022. Nền kinh tế Trung Quốc tăng 4,3% so với cùng kỳ trong quý II. Khủng hoảng bất động sản, nhu cầu nội địa yếu và đầu tư suy giảm (giảm 5,7% YoY trong nửa đầu năm) tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn duy trì tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.
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Dữ liệu về doanh số bán lẻ (+1% YoY) và doanh số tiêu dùng (+5,3%) có phần tích cực hơn.
Lịch kinh tế
Thứ Tư
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Khu vực đồng euro: Sản lượng công nghiệp (tháng 5)
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Thời gian: 16:00
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Kỳ trước: 0,3%
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Dự báo: -0,4%
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Hoa Kỳ: Lạm phát PPI (tháng 6)
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Thời gian: 19:30
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Kỳ trước: 6,5%
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Dự báo: 6,2%
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Canada: Quyết định lãi suất
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Thời gian: 20:45
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Kỳ trước: 2,25%
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Dự báo: 2,25%
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Lịch công bố kết quả kinh doanh
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Johnson & Johnson (JNJ.US) – Trước giờ mở cửa (BMO)
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Morgan Stanley (MS.US) – Trước giờ mở cửa (BMO)
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BlackRock (BLK.US) – Trước giờ mở cửa (BMO)
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United Airlines (UAL.US) – Sau giờ đóng cửa (AMC)
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BitMine Immersion (BTCM.US) – Sau giờ đóng cửa (AMC)
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Kinder Morgan (KMI.US) – Sau giờ đóng cửa (AMC)
3 thị trường cần theo dõi
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Dầu mỏ: Nhà đầu tư dường như không quá quan tâm đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ sau khi ông rút lại đề xuất áp mức phí 20% đối với hàng hóa đi qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao do lưu lượng vận tải qua eo biển vẫn bị hạn chế đáng kể so với đầu tháng 7.
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US500: Mùa báo cáo lợi nhuận đã khởi đầu với một số bất ngờ rất lớn (đáng chú ý nhất là IBM). Hôm nay sẽ có thêm nhiều báo cáo quan trọng được công bố. Đồng thời, thị trường cũng sẽ tiếp tục đánh giá tác động từ dữ liệu lạm phát hôm qua và các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.
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EURNOK: Kể từ đầu tháng, đồng krone Na Uy đã tăng hơn 1,5% so với USD. Động lực chính vẫn là giá năng lượng tăng cao. Bên cạnh đó, cuộc họp của Norges Bank vào tháng 8 vẫn là tâm điểm khi thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất.
Tóm tắt thị trường: Điều gì tiếp theo đối với Eo biển Hormuz, lạm phát và lãi suất tại Mỹ?
Tin đầu ngày: Lạm phát hạ nhiệt khiến USD suy yếu, vàng và S&P 500 bứt phá
Phiên hỏi đáp của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội: Ổn định lạm phát là ưu tiên then chốt
Mở phiên Mỹ: Nasdaq 100 tăng 1% 🔼 Cổ phiếu phần mềm giảm mạnh, JPMorgan tăng sau báo cáo lợi nhuận
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