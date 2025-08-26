Lịch kinh tế: Trọng tâm hôm nay - Dữ liệu đơn đặt hàng hóa lâu bền và các bài phát biểu của thành viên Fed

Phiên giao dịch ngày thứ Ba trên các thị trường tài chính bắt đầu với xu hướng giảm ở các hợp đồng tương lai quan trọng dựa trên các chỉ số châu Âu, cho thấy phiên giao dịch tại châu Âu sẽ ảm đạm, ít nhất là ở đầu phiên. Đồng euro hiện là đồng tiền hoạt động tốt nhất, trong khi đồng đô la New Zealand (NZD) đang giảm mạnh hơn. Các nhà đầu tư đang phản ứng với biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và chờ dữ liệu đơn đặt hàng lâu bền (durable goods orders) từ Mỹ.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
19:30 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Barkin
19:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa không bao gồm quốc phòng (tháng 7): dự báo 0,3% MoM; trước đó -0,7% MoM
19:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng lâu bền (tháng 7):
-
Không bao gồm quốc phòng: dự báo -3,8% MoM; trước đó -9,3% MoM
-
Đơn đặt hàng lâu bền lõi: dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,2% MoM
-
Đơn đặt hàng lâu bền tổng: dự báo -9,4% MoM; trước đó -9,4% MoM
20:00 – Mỹ: S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (tháng 6): trước đó 0,4% MoM
-
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (tháng 6): dự báo 2,1% YoY; trước đó 2,8% YoY
-
S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (tháng 6): trước đó -0,3% MoM
20:00 – Mỹ: Chỉ số giá nhà (House Price Index, tháng 6): trước đó 434,4
-
Chỉ số giá nhà (tháng 6): trước đó 2,8% YoY
-
Chỉ số giá nhà (tháng 6): dự báo -0,1% MoM; trước đó -0,2% MoM
21:00: Chỉ số sản xuất Richmond (Richmond Manufacturing Shipments, tháng 8): trước đó -18
-
Chỉ số sản xuất Richmond (Richmond Manufacturing Index, tháng 8): dự báo -11; trước đó -20
-
Chỉ số dịch vụ Richmond (Richmond Services Index, tháng 8): trước đó 2
21:00 – Mỹ: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng CB (tháng 8): dự báo 96,4; trước đó 97,2
22:30 – Mỹ: Dữ liệu GDP: Atlanta Fed GDPNow Q3: dự báo 2,3%; trước đó 2,3%
23:00 – Anh: Phát biểu của thành viên BoE MPC Mann
00:00 sáng mai – Mỹ: Đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 2 năm: trước đó 3,920%
00:30 sáng mai – Canada: Phát biểu của Thống đốc BoC Macklem
03:30 sáng mai – Mỹ: Tồn kho dầu thô hàng tuần API: trước đó -2,4 triệu thùng
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.