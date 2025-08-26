Lịch kinh tế: Trọng tâm hôm nay - Dữ liệu đơn đặt hàng hóa lâu bền và các bài phát biểu của thành viên Fed

Phiên giao dịch ngày thứ Ba trên các thị trường tài chính bắt đầu với xu hướng giảm ở các hợp đồng tương lai quan trọng dựa trên các chỉ số châu Âu, cho thấy phiên giao dịch tại châu Âu sẽ ảm đạm, ít nhất là ở đầu phiên. Đồng euro hiện là đồng tiền hoạt động tốt nhất, trong khi đồng đô la New Zealand (NZD) đang giảm mạnh hơn. Các nhà đầu tư đang phản ứng với biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và chờ dữ liệu đơn đặt hàng lâu bền (durable goods orders) từ Mỹ.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

19:30 – Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Barkin

19:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa không bao gồm quốc phòng (tháng 7): dự báo 0,3% MoM; trước đó -0,7% MoM

19:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng lâu bền (tháng 7):

Không bao gồm quốc phòng: dự báo -3,8% MoM; trước đó -9,3% MoM

Đơn đặt hàng lâu bền lõi: dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,2% MoM

Đơn đặt hàng lâu bền tổng: dự báo -9,4% MoM; trước đó -9,4% MoM

20:00 – Mỹ: S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (tháng 6): trước đó 0,4% MoM

S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (tháng 6): dự báo 2,1% YoY; trước đó 2,8% YoY

S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (tháng 6): trước đó -0,3% MoM

20:00 – Mỹ: Chỉ số giá nhà (House Price Index, tháng 6): trước đó 434,4

Chỉ số giá nhà (tháng 6): trước đó 2,8% YoY

Chỉ số giá nhà (tháng 6): dự báo -0,1% MoM; trước đó -0,2% MoM

21:00: Chỉ số sản xuất Richmond (Richmond Manufacturing Shipments, tháng 8): trước đó -18

Chỉ số sản xuất Richmond (Richmond Manufacturing Index, tháng 8): dự báo -11; trước đó -20

Chỉ số dịch vụ Richmond (Richmond Services Index, tháng 8): trước đó 2

21:00 – Mỹ: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng CB (tháng 8): dự báo 96,4; trước đó 97,2

22:30 – Mỹ: Dữ liệu GDP: Atlanta Fed GDPNow Q3: dự báo 2,3%; trước đó 2,3%

23:00 – Anh: Phát biểu của thành viên BoE MPC Mann

00:00 sáng mai – Mỹ: Đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 2 năm: trước đó 3,920%

00:30 sáng mai – Canada: Phát biểu của Thống đốc BoC Macklem

03:30 sáng mai – Mỹ: Tồn kho dầu thô hàng tuần API: trước đó -2,4 triệu thùng