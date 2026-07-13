Lịch kinh tế: Tuần quan trọng với phiên điều trần của Chủ tịch Fed Warsh

Những ngày tới sẽ mang đến rất nhiều thông tin quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách của FOMC. Đến cuối tuần, thị trường có thể sẽ tiến gần hơn đến việc xác định liệu Ủy ban có cân nhắc tăng lãi suất ngay trong cuộc họp ngày 29/7 hay không.

Đương nhiên, tâm điểm sẽ là báo cáo bán niên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ.

🗓️ Lịch trình

Mở đầu vào thứ Ba .

Toàn bộ sự kiện thường được bắt đầu bằng việc Fed công bố tuyên bố chính thức (khoảng 19:30 ).

Đúng 21:00 , Chủ tịch Fed sẽ đọc tuyên bố này, đánh dấu phần chính thức của phiên điều trần.

Sau đó là phần chất vấn của các thành viên Hạ viện Mỹ .

Một ngày sau, cũng vào 21:00 (thứ Tư), Chủ tịch Fed sẽ tiếp tục điều trần trước Thượng viện Mỹ.

Cần lưu ý rằng vào 19:30 ngày thứ Ba, Mỹ sẽ công bố dữ liệu CPI tháng 6 - được xem là báo cáo kinh tế quan trọng nhất trong tháng.

Một ngày sau sẽ là PPI, tiếp theo là doanh số bán lẻ vào thứ Năm và sản lượng công nghiệp vào thứ Sáu.

Điều này đồng nghĩa đến cuối tuần, thị trường sẽ có trong tay một bức tranh khá đầy đủ về nền kinh tế Mỹ.

🌏 Các dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng chú ý

Tuy nhiên, tuần mới bắt đầu khá yên ắng. Hôm nay sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế quan trọng, và sự chú ý chủ yếu sẽ dành cho các bài phát biểu của quan chức Fed, bao gồm Christopher Waller và Michelle Bowman.

Thứ Hai

New Zealand

Chỉ số PMI dịch vụ trong tháng 6 đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm. Động lực tích cực chủ yếu đến từ đơn đặt hàng mới (53 điểm). Trong khi đó, doanh số bán hàng, hàng tồn kho và việc làm vẫn duy trì trong vùng suy giảm.

📆 Lịch kinh tế vĩ mô

Thứ Hai

Mỹ: Phát biểu của thành viên FOMC Christopher Waller Thời gian: 23:30



Thứ Ba

Australia: Chỉ số niềm tin doanh nghiệp NAB (tháng 6) Thời gian: 08:30 Kỳ trước: -14

Nhật Bản: Sản lượng công nghiệp (tháng 5) Thời gian: 11:30 Dự báo: +0,5% m/m Kỳ trước: +0,5% m/m

Thụy Sĩ: Lạm phát PPI (tháng 6) Thời gian: 13:30 Kỳ trước: -1,8%



🗂️ Báo cáo kết quả kinh doanh

Mùa báo cáo lợi nhuận chính thức bắt đầu! Ngày mai, thị trường sẽ đón nhận kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sau:

BitMine Immersion Technologies ($BMNR.US) – sau khi thị trường đóng cửa

Richtech Robotics ($RR.US) – sau khi thị trường đóng cửa

American Resources Corporation ($AREC.US) – sau khi thị trường đóng cửa

3 thị trường đáng theo dõi