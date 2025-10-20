Liệu Aegaeon của Alibaba có thể cách mạng hóa việc sử dụng GPU không?

Trong khi nhà đầu tư phản ứng tích cực, thị trường vẫn chờ đợi bằng chứng về hiệu quả công nghệ ở quy mô lớn, điều này có thể ảnh hưởng đến doanh thu kỷ lục của Nvidia từ mảng trung tâm dữ liệu.

Alibaba, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất của Trung Quốc, đã phát triển một giải pháp đột phá mang tên Aegaeon, có thể thay đổi đáng kể cách phần cứng được sử dụng để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI). Theo tập đoàn này, công nghệ mới giúp giảm tới 82% số lượng card đồ họa Nvidia H100 cần thiết để vận hành các mô hình AI lớn, đồng thời vẫn duy trì hiệu suất và tốc độ cao.

Đột phá này là gì? Thông thường, mỗi mô hình AI được gán cho một GPU riêng biệt, dẫn đến tình trạng khai thác chưa hết công suất. Công nghệ Aegaeon cho phép nhiều mô hình chia sẻ đồng thời một GPU, từ đó nâng cao đáng kể hiệu quả sử dụng phần cứng. Nhờ vậy, một GPU có thể xử lý tới 7 mô hình cùng lúc. Các thử nghiệm hệ thống kéo dài hơn ba tháng cho thấy Alibaba Cloud đã giảm số GPU sử dụng từ 1.192 xuống chỉ còn 213, mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hay tốc độ.

Tại sao điều này quan trọng? Các card đồ họa, đặc biệt là loại tiên tiến như Nvidia H100, có giá thành cực kỳ đắt đỏ, và chi phí mua sắm cũng như vận hành chúng chiếm phần lớn ngân sách của các công ty hoạt động trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây. Việc giảm đáng kể số lượng GPU cần dùng giúp Alibaba tiết kiệm chi phí lớn, qua đó cải thiện đáng kể kết quả tài chính.

Ngoài ra, do các hạn chế xuất khẩu của Mỹ áp đặt lên doanh nghiệp Trung Quốc, khả năng tiếp cận các GPU tiên tiến nhất bị hạn chế. Vì vậy, việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng phần cứng sẵn có trở thành yếu tố then chốt để Alibaba duy trì năng lực cạnh tranh.

Điều này đặt ra câu hỏi: liệu đây có phải là dấu chấm hết cho sự thống trị của Nvidia? Thoạt nhìn, nhu cầu giảm đối với card đồ họa có thể là một thách thức đối với Nvidia – một trong những nhà sản xuất phần cứng lớn nhất thế giới. Nvidia tạo ra một phần đáng kể doanh thu từ việc bán các GPU tiên tiến được sử dụng trong trung tâm dữ liệu và phát triển AI. Đây là mảng mang lại doanh thu kỷ lục cho công ty, vì vậy bất kỳ sự sụt giảm nhu cầu nào từ những khách hàng lớn như Alibaba đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả tài chính của hãng. Nhu cầu giảm sút không chỉ tác động đến doanh thu của Nvidia, mà còn đến toàn bộ chuỗi cung ứng và các kế hoạch đầu tư trong ngành.

Tuy nhiên, thị trường lại đón nhận thông tin này với thái độ trái chiều. Một mặt, giới đầu tư nhận thấy tiềm năng lớn về tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu quả, nhưng mặt khác, họ vẫn chờ đợi xác nhận hiệu quả thực tế của Aegaeon. Thị trường muốn biết liệu mức giảm tiêu thụ GPU như công bố có thực sự duy trì được ở quy mô lớn hay không, và liệu có những vấn đề tiềm ẩn nào phát sinh có thể làm thay đổi triển vọng tích cực này.

Bất chấp những hoài nghi đó, tin tức về Aegaeon lại được thị trường chứng khoán phản ứng khá tích cực. Trong ba tháng qua, cổ phiếu Alibaba (BABA) đã tăng gần 40%, cho thấy niềm tin từ một bộ phận nhà đầu tư đối với công ty.

Nguồn: xStation

Nhà đầu tư tin rằng Aegaeon không chỉ giúp cải thiện kết quả tài chính của Alibaba, mà còn củng cố vị thế của tập đoàn này như một người dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Thị trường nhìn thấy tiềm năng lớn về tiết kiệm chi phí và tạo lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh các thách thức toàn cầu như hạn chế tiếp cận phần cứng tiên tiến và chi phí vận hành gia tăng. Trước nhu cầu AI ngày càng tăng trên toàn cầu, công nghệ này có thể trở thành yếu tố quan trọng giúp Alibaba tăng trưởng giá trị dài hạn và thu hút thêm các đối tác kinh doanh mới.