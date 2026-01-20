Liệu áp lực có gia tăng lên nhóm ngân hàng?

Thông báo của Donald Trump vào ngày 9 tháng 1 năm 2026 đã gây ra một làn sóng lo ngại lớn trên Phố Wall, mặc dù có vẻ như các nhà đầu tư đã học được cách ứng phó với thị trường vốn đã quen với những tuyên bố gây xáo động từ Nhà Trắng.

Lần này, các ngân hàng và toàn bộ ngành tài chính đang gặp khó khăn. Tổng thống đề xuất áp dụng trần lãi suất tối đa cho thẻ tín dụng ở mức 10%, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1. Tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ cơ chế pháp lý hay biện pháp thực thi nào. Nhiều nhà phân tích cố gắng không xem đề xuất này quá nghiêm túc, nhưng việc bỏ qua quyết tâm của Donald Trump có thể là sai lầm.

Chỉ vài ngày sau thông báo, ngành tài chính đã mất hàng chục tỷ USD vốn hóa thị trường. Các tổ chức chịu tác động nặng nề nhất là những ngân hàng phụ thuộc nhiều vào thẻ tín dụng: Capital One giảm giá cổ phiếu hai con số, trong khi Citigroup và American Express mất khoảng 7%. Tác động lan sang các ông lớn thanh toán như Visa và Mastercard, với mức giảm khoảng 5%.

V.US (D1)

Nguồn: xStation5

Hiện tại, lãi suất thẻ tín dụng trung bình tại Mỹ vượt 20%, và đối với khách hàng cao cấp, mức thấp nhất cũng gần 12%. Đề xuất của Trump sẽ đồng nghĩa với việc cắt giảm một nửa lãi suất hành chính trong một phân khúc tạo ra khoảng 160 tỷ USD lợi nhuận lãi hàng năm. Tổng nợ thẻ tín dụng tại Mỹ đã vượt 1,2 nghìn tỷ USD, trong khi tỷ lệ nợ xấu tiếp tục tăng.

Khó có thể liệt kê tất cả các vấn đề từ tuyên bố này. Trước hết, cần lưu ý rằng tổng thống không có con đường lập pháp để thực hiện bước đi này hợp pháp. Một đề xuất gây tranh cãi như vậy sẽ không bao giờ được Quốc hội thông qua và một sắc lệnh hành pháp sẽ bị thách thức ngay lập tức, và theo thời gian, rất có thể bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Donald Trump đã cho thấy rõ rằng, ngay cả khi một chính sách không thể thực thi, bất hợp pháp hoặc gây hại cho tất cả các bên liên quan, điều đó cũng không phải là rào cản đối với chính quyền hiện tại.

Tiếp theo là gì?

Thị trường đang ở trạng thái bế tắc. Không ai có thể dự đoán mức độ nghiêm túc trong ý định của chính quyền, hay cách thức họ dự định áp dụng việc hạ lãi suất.

CEO của JPMorgan Chase chỉ ra cốt lõi vấn đề. Ông cảnh báo rằng trần lãi suất có thể dẫn đến hạn chế tín dụng, đặc biệt với các khách hàng có thu nhập thấp, và về lâu dài, sẽ làm chi phí tài chính tăng trên toàn nền kinh tế. Lãi suất tín dụng không phải con số tùy tiện, mà là kết quả của một hàm số phức tạp tối ưu giữa lợi nhuận và rủi ro. Để hạ lãi suất, cần thay đổi các yếu tố cơ bản của thị trường; cố gắng đặt lãi suất từ trên xuống có thể dẫn đến hạn chế tiếp cận vốn, hoặc thậm chí là khủng hoảng tài chính.

Phân khúc nguy cơ cao nhất là khách hàng có lịch sử tín dụng yếu. Ước tính ngành cho thấy có thể hàng chục triệu người Mỹ mất hoàn toàn quyền truy cập thẻ tín dụng hoặc bị giảm hạn mức mạnh. Đối với ngân hàng, điều này đồng nghĩa phải đóng các danh mục rủi ro cao, vì với lãi suất 10%, họ không thể bù đắp tổn thất từ các khoản nợ không thanh toán. Điều quan trọng, ngày càng nhiều chi tiêu tiêu dùng được tài trợ bằng thẻ tín dụng. Hạ lãi suất không giúp cải thiện tình hình của những người này; ngược lại, sẽ tước đi phương tiện để họ xoay sở.

Mức trần lãi suất có thể cắt giảm đến một nửa lợi nhuận từ thẻ tín dụng, và với các nhà phát hành chuyên biệt, điều này có thể làm suy yếu lâu dài mô hình kinh doanh. Hạn chế mạnh quyền truy cập công cụ này có thể giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế vài phần mười phần trăm mỗi năm, đặc biệt trong giai đoạn suy thoái. Đồng thời, nó có nguy cơ đẩy người vay sang các hình thức tín dụng đắt đỏ và ít kiểm soát hơn, như vay payday hoặc vay đảm bảo tài sản. Trong kịch bản này, những người mà trần lãi suất nhằm bảo vệ sẽ phải chịu nợ đắt đỏ và rủi ro hơn.

Nếu Trump cố gắng áp dụng trần lãi suất bằng áp lực chính trị hoặc vượt qua Quốc hội, kết quả sẽ là nhiều năm kiện tụng và thêm sự đình trệ trong các quyết định đầu tư của ngành tài chính.

Điều này sẽ không mang lại tín dụng rẻ hơn, mà là vốn đắt đỏ hơn, rủi ro cao hơn, tiêu dùng suy yếu và rủi ro hệ thống gia tăng.

Do đó, mối đe dọa lớn nhất không phải con số 10%, mà là tín hiệu rằng quy tắc chơi có thể thay đổi chỉ sau một đêm, và đó chính là điều mà thị trường tài chính luôn định giá cao nhất.