Liệu các khoản đầu tư khổng lồ vào AI có tạo ra những lo ngại cho Phố Wall?

Trong năm 2026, các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới có thể chi tới 760 tỷ USD để xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo, trong khi doanh thu tạo ra trực tiếp từ các sản phẩm AI được ước tính không chính thức chỉ vào khoảng 80–150 tỷ USD. Sự mất cân đối ngày càng lớn này đang khiến giới đầu tư lo ngại, khi họ bắt đầu đặt câu hỏi liệu cơn sốt AI hiện nay có phải là khởi đầu của một kỷ nguyên công nghệ mới hay chỉ đơn thuần là một cuộc đua tốn kém nhằm giành thị phần. Thị trường không còn nghi ngờ về tiềm năng thay đổi thế giới của AI; thay vào đó, trọng tâm hiện nay là bao lâu nữa những khoản đầu tư khổng lồ này mới có thể chuyển hóa thành dòng tiền thực tế. Điều này thể hiện rõ trên thị trường chứng khoán, khi các nhà sản xuất chip bán dẫn và các công ty cung cấp hạ tầng AI đã vượt trội đáng kể so với những doanh nghiệp đang tài trợ cho toàn bộ hệ sinh thái AI. Lịch sử thị trường vốn cho thấy những căng thẳng tương tự từng xuất hiện trong giai đoạn xây dựng hạ tầng Internet, mạng viễn thông và điện toán đám mây. Câu hỏi cốt lõi vẫn không thay đổi: ai sẽ là người cuối cùng thu được phần lớn giá trị kinh tế từ cuộc chuyển đổi công nghệ lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua?

Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến hiệu quả sinh lời của AI

Trong hai năm qua, nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào quy mô chi tiêu mà các tập đoàn công nghệ lớn công bố. Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta và Oracle liên tục mở rộng ngân sách dành cho trung tâm dữ liệu, bộ xử lý tiên tiến và hạ tầng tính toán phục vụ phát triển AI.

Vì vậy, việc nhà đầu tư ngày càng đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa chi tiêu hiện tại và doanh thu tương lai là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nếu toàn ngành hiện đang đầu tư từ 5 đến 9 USD cho mỗi 1 USD doanh thu AI dự kiến, thị trường đương nhiên sẽ yêu cầu bằng chứng cho thấy việc phân bổ vốn này là hợp lý về mặt kinh tế.

Không phải ngẫu nhiên mà định giá tương đối của các hyperscaler tại Mỹ so với nhóm bán dẫn đang có xu hướng giảm. Nhà đầu tư dường như ngày càng sẵn sàng trả mức định giá cao hơn cho những công ty cung cấp "cuốc và xẻng" trong cơn sốt AI, trong khi trở nên khắt khe hơn với các doanh nghiệp trực tiếp tài trợ cho việc xây dựng hạ tầng.

Các ước tính công khai cho thấy các hyperscaler có thể chi khoảng 3 nghìn tỷ USD cho AI vào năm 2030. Ngay cả khi các dự báo cho rằng AI sẽ tạo ra tới 7 nghìn tỷ USD doanh thu trong thập kỷ tới trở thành hiện thực, quy mô đầu tư này vẫn là rất lớn. Giả sử các doanh nghiệp này cuối cùng đạt được biên lợi nhuận ròng 50% từ các sản phẩm AI, thì cũng sẽ mất nhiều năm để khoản đầu tư 3 nghìn tỷ USD mang lại mức sinh lời đáng kể. Trong khi đó, cổ phiếu ngành phần mềm đã liên tục hoạt động kém hơn thị trường trong nhiều quý gần đây.

Ngược lại, cổ phiếu của các nhà sản xuất chip nhớ đã tăng mạnh trong cùng giai đoạn. Những khác biệt quá lớn như vậy hiếm khi được xem là lành mạnh và cuối cùng có thể làm suy yếu đà tăng của toàn bộ lĩnh vực công nghệ.

The Beneficiaries Are Clear, but the Winners Are Not

Những bên hưởng lợi lớn nhất trong giai đoạn hiện tại của chu kỳ AI vẫn là các nhà sản xuất chip, nhà sản xuất bộ nhớ và các doanh nghiệp cung cấp hệ thống làm mát cùng hạ tầng năng lượng. Đây là những đối tượng hưởng lợi trực tiếp nhất từ nhu cầu tính toán ngày càng tăng. Điều này không có gì mới.

Ngay từ thế kỷ XIX, nhà đầu tư đã tài trợ cho việc xây dựng đường sắt từ rất lâu trước khi biết công ty đường sắt nào sẽ tồn tại và sinh lời. Tương tự, vào cuối thập niên 1990, dòng vốn đổ mạnh vào hạ tầng Internet trước khi các mô hình kinh doanh bền vững xuất hiện. Nhiều doanh nghiệp đã biến mất, nhưng hệ thống đường sắt, mạng cáp quang và hạ tầng dữ liệu vẫn tồn tại và trở thành nền tảng cho các làn sóng tăng trưởng kinh tế sau này.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận cao nhất thường nằm ở cuối chuỗi giá trị. Nếu chính tại khu vực này thị trường đang bắt đầu nhìn thấy mức độ bất định lớn nhất - như định giá suy yếu của một số doanh nghiệp phần mềm cho thấy - thì tính bền vững của làn sóng đầu tư AI hiện nay sẽ trở thành một câu hỏi ngày càng quan trọng.

Cuộc chạy đua công nghệ đang được tài trợ bằng nợ

Các khoản đầu tư ngày càng lớn đang được tài trợ thông qua phát hành trái phiếu và huy động vốn cổ phần. Theo ước tính của Morgan Stanley, lượng trái phiếu phát hành trên toàn cầu để phục vụ đầu tư AI có thể đạt khoảng 570 tỷ USD trong năm 2026, gần gấp đôi so với năm trước.

Quy mô huy động vốn là rất đáng chú ý. Nvidia đã hoàn tất một đợt phát hành trái phiếu kỷ lục, Amazon tiếp tục huy động thêm vốn vay, Alphabet phát hành hàng tỷ USD trái phiếu và cổ phiếu, trong khi Oracle dự định đầu tư thêm hàng chục tỷ USD để mở rộng hạ tầng AI.

Trong lịch sử, những giai đoạn chứng kiến đòn bẩy tài chính tăng nhanh và hoạt động huy động vốn quy mô lớn như vậy thường là tiền đề cho việc thị trường đánh giá lại kỳ vọng. Mặt khác, các tập đoàn công nghệ lớn vẫn tạo ra dòng tiền khổng lồ và có khả năng tiếp cận nguồn vốn với chi phí tương đối thấp. Việc đo lường hiệu quả đầu tư vào AI vẫn rất khó khăn, đặc biệt khi một phần các khoản chi này đơn giản chỉ là chi phí cần thiết để duy trì lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

AI sẽ đi theo con đường của điện toán đám mây?

Kịch bản tiêu cực cho rằng chi tiêu cho AI cuối cùng sẽ trở nên quá mức so với doanh thu tạo ra trong tương lai, buộc các doanh nghiệp phải cắt giảm đầu tư và kéo theo một đợt điều chỉnh định giá. Với quy mô chi tiêu và mức định giá hiện nay, kịch bản này không thể bị loại trừ.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một kịch bản khác — điều mà nhà đầu tư đã từng chứng kiến trước đây. Trong giai đoạn 2010–2018, các khoản đầu tư vào điện toán đám mây cũng từng bị xem là quá mức, nhưng cuối cùng lại đặt nền móng cho một trong những lĩnh vực sinh lời cao nhất của nền kinh tế số hiện đại.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng nhất hiện nay không còn là liệu trí tuệ nhân tạo có thay đổi nền kinh tế toàn cầu hay không. Điều đó ngày càng được xem là điều tất yếu. Điều thực sự chưa rõ là doanh nghiệp công nghệ nào sẽ có thể chuyển hóa những khoản đầu tư kỷ lục này thành lợi thế cạnh tranh bền vững và mang lại giá trị vượt trội cho cổ đông. Đà tăng của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng đã tăng tốc mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thể khẳng định công ty nào sẽ là bên nắm giữ phần lớn giá trị kinh tế được tạo ra từ cuộc cách mạng AI.

Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB