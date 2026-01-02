Liệu các tổ chức có thúc đẩy đợt tăng giá mạnh của ca cao vào năm 2026? 📈

Giá ca cao (COCOA) đang ghi nhận biến động mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, khi thị trường chờ đợi những tín hiệu đầu tiên về hoạt động mua hàng hóa từ các tổ chức theo dõi Bloomberg Commodity Index (BCOM). Dòng vốn đang dần định vị cho niên vụ 2026, được kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn nhiều về sản xuất sau năm 2025 mang tính thảm họa. Các bệnh trên cây ca cao tại châu Phi đã ổn định trở lại, trong khi giá cao đã khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng và tăng cường phun thuốc bảo vệ cây trồng. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nhìn chung thuận lợi hơn và tiến độ vụ thu hoạch chính tại Tây Phi (Ghana và Bờ Biển Ngà) đang diễn ra khá tích cực.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu ca cao trong năm 2026 có thể được củng cố bởi các yếu tố mang tính cấu trúc, đặc biệt là việc ca cao được bổ sung vào chỉ số Bloomberg Commodity Index (BCOM), qua đó kéo theo dòng vốn đầu tư tổ chức. Ngoài ra, tồn kho ca cao trên sàn ICE đang giảm, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá. Vậy trong năm 2026, thị trường sẽ tập trung vào điều gì, và đâu là những yếu tố hỗ trợ và kìm hãm chính đối với giá ca cao?

Các yếu tố hỗ trợ (Bullish)

1) Nhu cầu từ các quỹ theo chỉ số

Ca cao được kỳ vọng hưởng lợi từ hoạt động mua vào liên quan đến việc đưa hợp đồng tương lai ca cao vào chỉ số BCOM từ tháng 1. Theo Citigroup, điều này có thể thu hút khoảng 2 tỷ USD dòng tiền mua hợp đồng ca cao tại New York.

2) Tồn kho ICE giảm

Lượng ca cao được ICE giám sát tại các cảng của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9,5 tháng, còn 1.626.105 bao, hỗ trợ giá từ phía cung “hữu hình”.

3) Triển vọng cân bằng cung – cầu toàn cầu thắt chặt hơn

Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) đã hạ dự báo thặng dư niên vụ 2024/25 xuống còn 49 nghìn tấn (từ 142 nghìn tấn).

Đồng thời, sản lượng toàn cầu 2024/25 cũng bị điều chỉnh giảm xuống 4,69 triệu tấn (từ 4,84 triệu tấn).

Rabobank cũng cắt giảm dự báo thặng dư 2025/26 xuống 250 nghìn tấn (từ 328 nghìn tấn).

4) Nigeria – rủi ro nguồn cung bổ sung

Nigeria (nhà sản xuất ca cao lớn thứ 5 thế giới) dự kiến sản lượng 2025/26 giảm 11% so với cùng kỳ, xuống còn 305 nghìn tấn, hỗ trợ giá trong trung hạn.

Các yếu tố kìm hãm

1) Thời tiết thuận lợi tại Tây Phi

Sự kết hợp tích cực giữa mưa và nắng tại Bờ Biển Ngà, cùng lượng mưa đều đặn tại Ghana, đã hỗ trợ quá trình ra hoa và phát triển trái trước mùa gió harmattan, qua đó giảm bớt lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn.

2) Tín hiệu tích cực từ số lượng trái (pod count)

Mondelez cho biết số lượng trái ca cao tại Tây Phi hiện cao hơn 7% so với trung bình 5 năm và “cao hơn đáng kể” so với năm ngoái. Vụ thu hoạch chính tại Bờ Biển Ngà đã bắt đầu, và nông dân tỏ ra lạc quan về chất lượng.

3) Việc trì hoãn quy định EUDR của EU

Nghị viện châu Âu đã thông qua việc hoãn 1 năm quy định chống phá rừng (EUDR), cho phép tiếp tục nhập khẩu ca cao từ các khu vực còn vấn đề về phá rừng, qua đó giảm áp lực pháp lý ngắn hạn lên nguồn cung.

4) Nhu cầu toàn cầu suy yếu (grindings)

Châu Á: Nghiền ca cao Q3 giảm 17% y/y, thấp nhất trong 9 năm

Châu Âu: Q3 giảm 4,8% y/y, thấp nhất trong 10 năm

Bắc Mỹ: Q3 tăng 3,2% y/y, nhưng dữ liệu có thể bị méo do bổ sung các đơn vị báo cáo mới

Nhìn chung, số liệu nghiền ca cao cho thấy nhu cầu suy yếu rõ rệt, đặc biệt tại châu Á và châu Âu.

Tổng kết

Niên vụ 2023/24 cực kỳ khan hiếm:

ICCO điều chỉnh thâm hụt toàn cầu lên -494 nghìn tấn, mức lớn nhất trong hơn 60 năm

Sản lượng giảm 12,9% y/y xuống 4,368 triệu tấn

Trong khi đó, niên vụ 2024/25 được kỳ vọng mang lại thặng dư đầu tiên sau 4 năm, với ICCO dự báo thặng dư 49 nghìn tấn và sản lượng 4,69 triệu tấn (+7,4% y/y). Đây là một lập luận quan trọng về phía cung, nhưng vẫn cần được kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế từ Tây Phi và diễn biến của tồn kho.

Những yếu tố cần theo dõi tiếp theo

Quy mô và tốc độ thực tế của dòng vốn theo chỉ số BCOM

Ảnh hưởng của thời tiết Tây Phi trong mùa harmattan

Mức độ và xu hướng của tồn kho ICE

Các báo cáo nghiền ca cao sắp tới từ châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ

Biểu đồ COCOA (khung thời gian H1)

Giá ca cao đã hồi phục một phần sau nhịp giảm gần đây và đang nỗ lực đi lên trở lại, làm tăng khả năng rằng nhịp điều chỉnh 1:1 đã hoàn tất, qua đó mở ra cơ hội giá quay lại trên mốc 6.000 USD (EMA50) trong thời gian tới.

