Liệu cơn sốt AI có đang hạ nhiệt? Cổ phiếu Microsoft giảm 33%, lặp lại đợt bán tháo năm 2022.

Đợt bán tháo gần đây của Microsoft và toàn bộ lĩnh vực công nghệ không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự va chạm giữa hai lực: câu chuyện kéo dài nhiều năm về cuộc cách mạng AI và một môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng khắt khe. Những nhà đầu tư trước đây sẵn sàng tài trợ cho cuộc đua hạ tầng AI với ít do dự nay bắt đầu đặt ra những câu hỏi cụ thể hơn về tính bền vững của tăng trưởng trong bối cảnh nguy cơ suy thoái toàn cầu, bao gồm cả tại Hoa Kỳ. Mặc dù định giá của Microsoft đã giảm đáng kể và hiện giao dịch quanh mức 20 lần lợi nhuận dự phóng 12 tháng, cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm. Thị trường dường như lo ngại về quy mô CAPEX, cạnh tranh gia tăng trong lĩnh vực AI, và khả năng chu kỳ thị trường có thể trở nên khó khăn trở lại như sau thị trường gấu năm 2022.

Yếu tố vĩ mô trở lại trọng tâm: AI đang lùi về phía sau?

Microsoft từ lâu được xem là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng AI, nhưng đồng thời cũng trở thành một trong những “thước đo nhạy cảm” nhất của xu hướng này. Công ty đang đầu tư hàng chục tỷ USD vào trung tâm dữ liệu, mở rộng Azure và tích hợp các công cụ như Copilot vào hệ sinh thái sản phẩm.

Vấn đề là thị trường không còn thưởng cho đầu tư và tăng trưởng đơn thuần - mà hiện yêu cầu khả năng tạo doanh thu rõ ràng. Đồng thời, mức độ phụ thuộc lớn của Microsoft vào OpenAI, trong khi tổ chức này cạnh tranh với Anthropic (Claude), Google và Perplexity AI, đặt ra câu hỏi liệu vốn đã được phân bổ tối ưu về mặt chiến lược hay chưa.

Đây là một sự thay đổi mang tính nền tảng. Trong hai năm qua, nhà đầu tư mua “câu chuyện AI”. Hiện tại, họ yêu cầu kết quả cụ thể: biên lợi nhuận, doanh thu và ứng dụng thực tế. Bất kỳ sự chậm lại nào trong tăng trưởng Azure hoặc mức độ áp dụng AI thấp hơn kỳ vọng đều có thể bị xem là tín hiệu cảnh báo, thay vì chỉ là biến động tạm thời. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả gần đây của Microsoft vẫn vững chắc và chưa cho thấy dấu hiệu suy giảm rõ rệt trong mảng điện toán đám mây.

Giá dầu, lợi suất và rủi ro suy thoái: áp lực vĩ mô gia tăng

Sự thay đổi trong nhận thức này còn được củng cố bởi bối cảnh vĩ mô khó khăn hơn. Giá dầu vượt 100 USD/thùng, do căng thẳng leo thang tại Trung Đông, không chỉ là vấn đề tiêu dùng mà còn có thể trở thành chất xúc tác cho việc thắt chặt tài chính.

Trong lịch sử, các cú sốc giá dầu thường đi trước suy thoái. Cơ chế khá rõ ràng: giá năng lượng cao thúc đẩy lạm phát, làm giảm thu nhập thực tế và buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao lâu hơn. Kết quả là lợi suất trái phiếu tăng và chi phí vốn tăng trên toàn nền kinh tế, bao gồm cả các công ty công nghệ.

Đối với các công ty như Microsoft, điều này có tác động kép. Một mặt, lãi suất cao làm giảm định giá của các tài sản tăng trưởng. Mặt khác, suy thoái kinh tế tiềm năng có thể làm giảm nhu cầu đối với dịch vụ đám mây và giải pháp AI. Một xung đột kéo dài liên quan đến Hoa Kỳ, Israel và Iran là rủi ro đáng kể đối với ngành công nghệ.

AI là một chu kỳ đầu tư, không chỉ là bước tiến công nghệ

Một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua là AI đại diện cho một trong những chu kỳ đầu tư tốn vốn nhất trong lịch sử ngành công nghệ. Xây dựng hạ tầng - từ chip đến trung tâm dữ liệu - đòi hỏi chi phí khổng lồ, cuối cùng phải được biện minh bằng nhu cầu trong tương lai.

Tuy nhiên, nhu cầu này không tách rời chu kỳ kinh tế mà mang tính chu kỳ cao. Phần lớn chi tiêu cho AI đến từ ngân sách doanh nghiệp - vốn là khoản dễ bị cắt giảm khi bất ổn gia tăng.

Trong môi trường vĩ mô yếu hơn, các công ty có thể:

trì hoãn chuyển đổi lên đám mây,

hạn chế thử nghiệm công cụ AI,

cắt giảm chi tiêu hạ tầng CNTT.

Điều này cho thấy dù công nghệ mang tính cách mạng, quá trình triển khai có thể mang tính chu kỳ mạnh hơn dự kiến. Đáng chú ý, áp lực bán hiện tập trung vào cổ phiếu phần mềm - nhóm phụ thuộc nhiều vào chi tiêu doanh nghiệp. Microsoft, với Azure và AI doanh nghiệp, nằm ở trung tâm của xu hướng này.

Thay đổi chế độ, không phải kết thúc của AI

Điều này không đồng nghĩa với việc câu chuyện AI kết thúc, mà là sự thay đổi trong cách thị trường đánh giá:

nhà đầu tư nhạy cảm hơn với dữ liệu thương mại hóa,

các công ty CAPEX cao bị soi xét nhiều hơn,

định giá chịu ảnh hưởng mạnh hơn từ vĩ mô.

Microsoft không còn chỉ là “người dẫn đầu AI”, mà trở thành thước đo cho toàn ngành - liệu đầu tư lớn có chuyển thành tăng trưởng bền vững hay không. Đáng chú ý, nhóm “Magnificent Seven” dự kiến chi khoảng 650 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm nay.

Câu hỏi then chốt: thời điểm, không phải xu hướng

Trong dài hạn, hướng đi khá rõ ràng - AI sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng. Nhưng câu hỏi là:

Thị trường đã định giá quá sớm chưa?

Quy mô đầu tư đã vượt nhu cầu thực chưa?

Đợt bán tháo gần đây cho thấy nhà đầu tư bắt đầu nghiêm túc xem xét các câu hỏi này.

Rủi ro tập trung và quy mô đầu tư vào OpenAI Microsoft đã đầu tư khoảng 13 tỷ USD vào OpenAI, nhưng yếu tố quan trọng hơn là OpenAI chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu hạ tầng Azure. Theo dữ liệu Bloomberg, có thể gần một nửa backlog doanh thu cloud (RPO) đến từ OpenAI - tạo ra sự phụ thuộc hai chiều. OpenAI cũng xác nhận Microsoft cung cấp phần lớn tài chính và năng lực tính toán, khiến sự phát triển AI phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Đồng thời, OpenAI lại là khách hàng lớn của Azure, làm tăng rủi ro tập trung. Về chi phí, OpenAI ước tính chi tiêu tính toán có thể đạt 600 tỷ USD vào năm 2030, trong khi doanh thu dự kiến khoảng 280 tỷ USD/năm. Điều này cho thấy chi phí có thể vượt doanh thu trong giai đoạn đầu, đặt dấu hỏi về hiệu quả kinh tế ngắn hạn. Hiện tại, OpenAI đã chi hơn 12 tỷ USD cho dịch vụ tính toán từ Microsoft, trong khi chi phí suy luận tăng hơn 2 lần mỗi năm. Khác với phần mềm truyền thống, mở rộng AI lại làm tăng áp lực chi phí. Đồng thời, lĩnh vực này đang thu hút dòng vốn khổng lồ. OpenAI đã huy động khoảng 110 tỷ USD trong một vòng gọi vốn, đạt định giá hơn 700 tỷ USD, với sự tham gia của Microsoft, Amazon, Nvidia và SoftBank. Từ góc nhìn của Microsoft, điều này đồng nghĩa công ty đang ở trung tâm của một cấu trúc tốn vốn lớn, phụ thuộc cao và lợi nhuận chưa chắc chắn. Chính sự mất cân đối giữa CAPEX chắc chắn và tăng trưởng doanh thu chưa rõ ràng đang gây lo ngại cho nhà đầu tư.

Cổ phiếu Microsoft: điều chỉnh hay thay đổi cấu trúc?

Cổ phiếu Microsoft hiện giảm gần 33% từ đỉnh năm 2025, tương đương mức giảm khoảng 36% năm 2022. Tuy nhiên, tốc độ giảm lần này nhanh hơn đáng kể, với RSI gần 30, cho thấy trạng thái quá bán. Triển vọng vẫn chưa rõ ràng. Một nguyên tắc thị trường vẫn đúng: để có người mua, phải có người bán. Nếu suy thoái được tránh và căng thẳng với Iran hạ nhiệt nhanh, cổ phiếu công nghệ có thể phục hồi sớm hơn kỳ vọng. Dù rủi ro thị trường gấu là có thật, mức giảm hơn 30% có thể đã phản ánh phần lớn kịch bản tiêu cực này — vốn hiếm khi xảy ra với Microsoft trong lịch sử.

