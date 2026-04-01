Liệu EssilorLuxottica và L’Oréal có mua lại một phần thương hiệu Giorgio Armani❓

Cổ phiếu EssilorLuxottica (EL.FR) và L’Oréal (OR.FR) trở thành tâm điểm hôm nay sau khi Il Sole 24 Ore đưa tin rằng gia đình Armani đang cân nhắc đưa vào hai hoặc ba nhà đầu tư chiến lược để mua 15% cổ phần của Giorgio Armani SpA. Di chúc của người sáng lập nhóm, qua đời năm 2025 ở tuổi 91, đã nêu rõ EssilorLuxottica, L’Oréal và LVMH là những người mua ưu tiên, với khả năng tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 54,9% trong tương lai. Việc chia cổ phần cho nhiều nhà đầu tư thay vì bán cho một thực thể duy nhất giúp quỹ sáng lập có thêm thời gian phát triển chiến lược sở hữu rộng hơn, đồng thời giảm áp lực đàm phán lên từng người mua riêng lẻ.

Chi tiết về EssilorLuxottica và L’Oréal

EssilorLuxottica: Theo các báo cáo trước đây, công ty sẵn sàng mua 5–10% cổ phần Armani mà không có ghế trong ban giám sát. Điều này phù hợp với chiến lược của tập đoàn cho đến nay. Armani là đối tác cấp phép quan trọng trong mảng kính mắt, do đó khoản đầu tư sẽ mang tính phòng thủ và chiến lược, đảm bảo duy trì quan hệ đối tác hiện có. Tuy nhiên, vốn hóa thị trường của EssilorLuxottica đã giảm xuống còn khoảng 98,95 tỷ EUR trong năm 2026, giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm trước; việc mua cổ phần Armani riêng lẻ không đủ để đảo chiều xu hướng giảm này.

L’Oréal: Ngược lại, công ty xác nhận qua CFO Christophe Babule rằng họ sẽ “chắc chắn” xem xét khả năng mua cổ phần, khiến L’Oréal trở thành một trong những nhà đầu tư được thị trường ưa thích. Với L’Oréal, việc mua dù chỉ cổ phần thiểu số trong Armani cũng sẽ tăng cường vị thế trong mảng nước hoa và mỹ phẩm cao cấp, nơi thương hiệu Armani Beauty đang tạo ra doanh thu đáng kể.

Tại sao EssilorLuxottica giảm, L’Oréal tăng?

L’Oréal đã nắm giấy phép sản xuất nước hoa và mỹ phẩm Armani Beauty, nên khoản đầu tư này giúp bảo vệ dòng doanh thu hàng tỷ USD cho công ty. Trong kịch bản nhiều nhà đầu tư, L’Oréal có thể mua cổ phần chi phối và dẫn dắt mối quan hệ hợp tác.

EssilorLuxottica, ngược lại, chỉ muốn mua 5–10% và không có ghế trong ban giám sát, nghĩa là vị thế thiểu số, thụ động, không có quyền ảnh hưởng thực sự đến chiến lược thương hiệu. Trong cơ cấu nhiều nhà đầu tư, phần sở hữu của EL còn nhỏ hơn, và việc rót vốn vào một công ty thời trang mà giá trị bổ sung không rõ ràng có thể được thị trường coi là rủi ro, đặc biệt khi mức nợ của công ty cao hơn L’Oréal.

Nguồn: xStation