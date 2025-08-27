Liệu Nvidia có tiếp tục gây bất ngờ?

Nvidia sẽ công bố báo cáo thu nhập sau khi phố Wall đóng cửa phiên hôm nay

Hôm nay, sau khi thị trường đóng cửa, Nvidia (NVDA.US) sẽ công bố kết quả tài chính của mình. Sau những mức tăng mạnh trong vài tháng gần đây, giá cổ phiếu của công ty vẫn gần mức cao kỷ lục, mặc dù đã trải qua một đợt điều chỉnh nhẹ trong vài tuần qua. Hiện tại, Nvidia đang ở mức định giá gần mức kỷ lục, khiến kết quả quý 2 trở thành yếu tố then chốt có thể quyết định hướng đi tiếp theo của giá cổ phiếu. Ở mức định giá cao như vậy, công ty đặc biệt nhạy cảm với sự biến động gia tăng. Thị trường hợp đồng quyền chọn định giá biến động giá tiềm năng sau công bố kết quả vào khoảng 8,5%. Phân tích thị trường quyền chọn cho thấy giá trị thị trường của Nvidia có thể thay đổi khoảng 260 tỷ USD trong phản ứng với thông báo kết quả tài chính.

Nguồn: xStation5

Triển vọng quý 2 năm 2026

Các nhà phân tích dự báo doanh thu của Nvidia cho quý 2 năm 2026 sẽ đạt khoảng 46,23 tỷ USD, cho thấy tăng trưởng mạnh liên tục so với các kỳ trước. Phân khúc Trung tâm Dữ liệu (Data Center), vốn là động lực tăng trưởng chính, được kỳ vọng mang lại khoảng 41,25 tỷ USD doanh thu, hỗ trợ mở rộng đáng kể các giải pháp trung tâm dữ liệu và AI. Gaming, mặc dù nhỏ hơn về doanh thu, vẫn là một phân khúc quan trọng với dự báo khoảng 3,82 tỷ USD. Lợi nhuận ròng ước tính khoảng 24,92 tỷ USD, phản ánh khả năng sinh lời rất cao liên tục với biên lợi nhuận ròng 54%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh dự kiến khoảng 1,01 USD.

Sự gia tăng lợi nhuận dự kiến còn thể hiện rõ ở biên lợi nhuận hoạt động, ước tính khoảng 63,5%, nhấn mạnh quản lý chi phí hiệu quả và giá trị gia tăng cao mà công ty mang lại. Chi phí nghiên cứu và phát triển, quan trọng cho sự đổi mới liên tục của công ty, ước tính khoảng 4,44 tỷ USD, chiếm gần 10% doanh thu. Dòng tiền tự do (Free Cash Flow) dự kiến đạt khoảng 23,8 tỷ USD, cho thấy khả năng tạo dòng tiền mạnh mẽ và ổn định tài chính, cho phép công ty tăng cường đầu tư và phát triển.

Nvidia tiếp tục hưởng lợi từ vị thế thị trường mạnh nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ liên quan đến AI và mở rộng phân khúc trung tâm dữ liệu và đồ họa. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát không chỉ kết quả tài chính mà còn các dự báo về sản xuất chip, động lực nhu cầu các mẫu GPU mới, và tác động của các yếu tố bên ngoài như hạn chế nguồn vật liệu.

Dữ liệu tài chính và hoạt động ước tính của Nvidia cho quý 2 năm 2026

Doanh thu:

Tổng doanh thu: 46,23 tỷ USD

Doanh thu Trung tâm Dữ liệu (Data Center): ~41,25 tỷ USD

Compute: ~34,1 tỷ USD

Networking: ~5,1 tỷ USD

Gaming: ~3,82 tỷ USD

Professional Visualization: ~0,53 tỷ USD

Automotive (Ô tô): ~0,59 tỷ USD

OEM & Khác: ~0,11 tỷ USD

Khả năng sinh lời:

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh (EBIT): ~29,36 tỷ USD

EBITDA: ~29,58 tỷ USD

Biên lợi nhuận hoạt động (EBIT margin): 63,5%

Lợi nhuận ròng điều chỉnh: ~24,92 tỷ USD

Biên lợi nhuận ròng: 54%

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):

EPS pha loãng điều chỉnh: 1,01 USD

EPS pha loãng theo GAAP: ~0,95 USD

Chi phí và khoản chi:

Chi phí R&D: ~4,44 tỷ USD (~9,6% doanh thu)

Tổng chi phí hoạt động: ~4,02 tỷ USD

Chi phí bán hàng, quản lý và hành chính (SG&A): ~0,75 tỷ USD

Dòng tiền:

Dòng tiền tự do (Free cash flow): ~23,8 tỷ USD

Chi tiêu vốn (CapEx): ~1,12 tỷ USD

Các chỉ số tài chính:

Biên lợi nhuận gộp: ~72,1%

ROA (Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản): ~37,9%

ROE (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu): ~97,4%

Hạn chế xuất khẩu và tác động

Nvidia ghi nhận khoản khấu hao tồn kho lớn 5,5 tỷ USD cho các chip dự kiến xuất sang thị trường Trung Quốc, cho thấy rõ quy mô vấn đề do hạn chế xuất khẩu từ Mỹ gây ra. Trong quý tài chính đầu năm 2026, công ty đã mất khoảng 700 triệu USD doanh thu do lệnh cấm xuất khẩu chip H20 và tổng tác động của các hạn chế trong các quý tiếp theo được dự đoán sẽ lớn hơn nhiều.

Việc chính quyền Mỹ gần đây cho phép xuất khẩu bộ xử lý sang Trung Quốc, dù phải chịu thuế doanh thu 15%, mở ra cơ hội mới cho Nvidia tại thị trường chiến lược này. Trung Quốc vẫn là một trong những thị trường công nghệ lớn và tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với nhu cầu rất lớn về giải pháp AI và hạ tầng máy chủ. Khả năng tái xuất khẩu chip cho phép Nvidia cạnh tranh để duy trì vị thế mạnh trước các đối thủ nội địa đang phát triển, đồng thời tận dụng tăng trưởng đầu tư của các công ty và tổ chức Trung Quốc trong lĩnh vực AI.

Cuộc cạnh tranh giữa Nvidia và AMD

Cuộc rivalry (cạnh tranh gay gắt) giữa Nvidia và AMD là một yếu tố then chốt trong thị trường bộ xử lý đồ họa (GPU) và giải pháp AI. Cả hai công ty đều liên tục phát triển công nghệ của mình, nhằm giành thị phần lớn nhất trong các phân khúc AI và trung tâm dữ liệu đang tăng trưởng. Nvidia, nhờ kiến trúc Blackwell tiên tiến và hệ sinh thái GPU mạnh mẽ, duy trì lợi thế về hiệu năng và môi trường phát triển phần mềm quan trọng đối với khách hàng doanh nghiệp.

Trong khi đó, AMD đang đầu tư mạnh mẽ vào phát triển bộ xử lý đồ họa và chip, đưa ra giá cả cạnh tranh và tăng khả năng tương thích với các nền tảng AI. Công ty cũng đang mở rộng mạnh mẽ tại các thị trường châu Á, bao gồm Trung Quốc, tạo ra thách thức bổ sung cho Nvidia do các hạn chế xuất khẩu và áp lực về giá.

Cuộc cạnh tranh này thúc đẩy đổi mới công nghệ và tăng tốc phát triển AI, nhưng cũng tăng áp lực lên biên lợi nhuận, buộc cả hai công ty phải liên tục cân bằng giữa chất lượng, giá cả và tốc độ ra mắt sản phẩm mới.

Định giá

Nvidia vẫn là một công ty có giá trị cao, với P/E dự phóng (forward P/E) hiện khoảng 45,6x, cho thấy các nhà đầu tư kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, mức định giá này cũng đồng nghĩa công ty phải đối mặt với thách thức để đáp ứng những kỳ vọng đầy tham vọng đó.

Phân tích các mức P/E dự phóng trong quá khứ cho thấy mức định giá hiện tại gần giới hạn cao nhất trong những năm gần đây, cho thấy thị trường định giá Nvidia gần đỉnh chu kỳ trước đây. Mức định giá này để lại ít khoảng trống cho những thất vọng về lợi nhuận hoặc các tín hiệu tiêu cực từ thị trường, có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh mạnh về giá cổ phiếu.

Mức định giá cao của Nvidia dựa trên vị thế then chốt trong phân khúc GPU và giải pháp AI, lợi thế công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng đối với chip tiên tiến cho trung tâm dữ liệu và AI. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên theo dõi các rủi ro liên quan đến áp lực quy định, hạn chế xuất khẩu và sự cạnh tranh gia tăng từ AMD cũng như các đối thủ khác.