Sự lạc quan của Phố Wall giảm bớt khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hạ nhiệt

- Phố Wall cho thấy diễn biến trái chiều bất chấp kết quả kinh doanh khả quan của các công ty công nghệ lớn.
- Tỷ lệ cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đang giảm xuống còn 50% so với 90% trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC)
Chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 tiếp tục tăng trong phiên hôm nay, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh mạnh mẽ từ Amazon và Apple. Tuy nhiên, đà tăng vẫn còn khá khiêm tốn, với chỉ số US100 chỉ nhích 0,06%. Nhóm cổ phiếu Big Tech vẫn là động lực chính của thị trường — và nếu nhóm này giảm, các chỉ số lớn có thể chịu áp lực theo. Chỉ số PMI khu vực Chicago công bố vượt dự báo, trong khi thị trường hiện định giá khoảng 50% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, giảm đáng kể so với 90% trước cuộc họp Fed và phát biểu của Chủ tịch Powell.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, bà Wright, cho biết hôm nay rằng “Mỹ và Trung Quốc có tiềm năng lớn để đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi thông qua hợp tác năng lượng chặt chẽ hơn.” Bà nói thêm: “Mục tiêu là đưa Canada và Mỹ trở lại bàn đàm phán thương mại; chúng tôi muốn hai nước hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực dầu, khí đốt và khoáng sản.” Bà Wright cũng lưu ý rằng “Mỹ đã thảo luận về khả năng tăng xuất khẩu dầu và khí đốt sang châu Âu.” Cổ phiếu các công ty năng lượng Mỹ nhìn chung tăng, trong đó có nhà xuất khẩu LNG Cheniere Energy.
Amazon: mảng điện toán đám mây AWS ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất trong ba năm, thị trường kỳ vọng mùa Giáng Sinh bùng nổ cho công ty.
Apple: dự báo doanh số mùa lễ mạnh mẽ nhờ dòng iPhone mới, nhưng doanh số tại Trung Quốc không đạt kỳ vọng.
Chỉ số Magnificent Seven đang hướng tới tháng tăng thứ bảy liên tiếp, trong khi S&P 500 đã tăng tới 40% kể từ tháng 4 — đánh dấu một trong những đợt tăng giá nhanh nhất trong lịch sử.
Tâm lý thị trường cũng được nâng đỡ sau khi Donald Trump công bố thỏa thuận với Trung Quốc liên quan đến quyền tiếp cận các nguyên liệu đất hiếm.
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lại tỏ ra thận trọng, cho biết không có kế hoạch cắt giảm lãi suất thêm, trong khi nhiều quan chức phản đối nới lỏng hơn nữa do lo ngại lạm phát vẫn dai dẳng.
Thị trường trong trạng thái hưng phấn – Hợp đồng quyền chọn S&P 500 cho thấy mức tăng tiềm năng hạn chế trong thời gian tới (mục tiêu 7.000 điểm, +19% từ đầu năm). Định giá tăng cao – S&P 500 hiện giao dịch ở mức 23 lần lợi nhuận dự phóng, cao hơn mức trung bình 20 năm là 16 lần; nhóm Magnificent Seven thậm chí ở mức 31 lần.
Ngân hàng Bank of America đưa ra quan điểm ngược dòng, cho rằng vàng và cổ phiếu Trung Quốc có thể là các kênh phòng hộ tốt nhất trước nguy cơ thị trường Mỹ quá nóng.
MicroStrategy bứt phá nhờ lợi nhuận khổng lồ từ Bitcoin
Lợi nhuận ròng quý 3/2025: 2,8 tỷ USD — một trong những quý tốt nhất của công ty
Giá trị nắm giữ Bitcoin: tăng 12,9 tỷ USD từ đầu năm đến nay
Tổng lượng Bitcoin sở hữu: 640.808 BTC — lớn nhất trong số các công ty niêm yết
Tỷ suất sinh lời BTC năm 2025: khoảng 26%
Chiến lược Bitcoin mang lại “trái ngọt lớn” – Kết quả quý 3 của MicroStrategy được thúc đẩy bởi khoản lãi chưa thực hiện khổng lồ từ danh mục Bitcoin, với giá trị tăng gần 13 tỷ USD chỉ trong năm nay. Việc tích lũy hơn 640.000 BTC đã giúp công ty trở thành biểu tượng đại diện cho làn sóng đầu tư Bitcoin doanh nghiệp. Với tỷ suất lợi nhuận 26%, MicroStrategy cho thấy cách một chiến lược rủi ro cao có thể tạo ra kết quả tài chính vượt trội, mở ra cách tiếp cận mới cho quản lý ngân quỹ trong kỷ nguyên số.
Việc tiếp tục tích lũy Bitcoin củng cố hình ảnh niềm tin dài hạn của công ty vào tài sản kỹ thuật số, đồng thời gửi tín hiệu lạc quan đến toàn thị trường tiền điện tử. Nhà đầu tư xem lợi nhuận vượt trội của MicroStrategy là bằng chứng cho thấy Bitcoin có thể trở thành tài sản dự trữ hợp pháp trong kho bạc doanh nghiệp. Với vị thế nắm giữ lớn, công ty này có ảnh hưởng đáng kể đến cung – cầu và tâm lý thị trường Bitcoin.
Khi năm 2025 tiếp diễn, giới đầu tư sẽ theo dõi liệu MicroStrategy có tiếp tục mua thêm BTC hay chốt lời một phần. Cổ phiếu MSTR hôm nay phục hồi mạnh từ mức thấp nhiều tháng, hưởng lợi từ tâm lý hưng phấn xung quanh Bitcoin.
Lịch kinh tế: Dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Châu Âu và Hoa Kỳ được thị trường quan tâm
🚀 AMD củng cố luận điểm về AI với kết quả mạnh mẽ và định hướng đầy tự tin
📉 Kết quả SMCI không đạt kỳ vọng trong bối cảnh doanh thu bị trì hoãn
