Sự lạc quan của Phố Wall giảm bớt khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hạ nhiệt

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 tiếp tục tăng trong phiên hôm nay, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh mạnh mẽ từ Amazon và Apple. Tuy nhiên, đà tăng vẫn còn khá khiêm tốn, với chỉ số US100 chỉ nhích 0,06%. Nhóm cổ phiếu Big Tech vẫn là động lực chính của thị trường — và nếu nhóm này giảm, các chỉ số lớn có thể chịu áp lực theo. Chỉ số PMI khu vực Chicago công bố vượt dự báo, trong khi thị trường hiện định giá khoảng 50% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, giảm đáng kể so với 90% trước cuộc họp Fed và phát biểu của Chủ tịch Powell.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, bà Wright, cho biết hôm nay rằng “Mỹ và Trung Quốc có tiềm năng lớn để đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi thông qua hợp tác năng lượng chặt chẽ hơn.” Bà nói thêm: “Mục tiêu là đưa Canada và Mỹ trở lại bàn đàm phán thương mại; chúng tôi muốn hai nước hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực dầu, khí đốt và khoáng sản.” Bà Wright cũng lưu ý rằng “Mỹ đã thảo luận về khả năng tăng xuất khẩu dầu và khí đốt sang châu Âu.” Cổ phiếu các công ty năng lượng Mỹ nhìn chung tăng, trong đó có nhà xuất khẩu LNG Cheniere Energy.

Amazon: mảng điện toán đám mây AWS ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất trong ba năm, thị trường kỳ vọng mùa Giáng Sinh bùng nổ cho công ty.

Apple: dự báo doanh số mùa lễ mạnh mẽ nhờ dòng iPhone mới, nhưng doanh số tại Trung Quốc không đạt kỳ vọng.

Chỉ số Magnificent Seven đang hướng tới tháng tăng thứ bảy liên tiếp, trong khi S&P 500 đã tăng tới 40% kể từ tháng 4 — đánh dấu một trong những đợt tăng giá nhanh nhất trong lịch sử.

Tâm lý thị trường cũng được nâng đỡ sau khi Donald Trump công bố thỏa thuận với Trung Quốc liên quan đến quyền tiếp cận các nguyên liệu đất hiếm.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lại tỏ ra thận trọng, cho biết không có kế hoạch cắt giảm lãi suất thêm, trong khi nhiều quan chức phản đối nới lỏng hơn nữa do lo ngại lạm phát vẫn dai dẳng.

Thị trường trong trạng thái hưng phấn – Hợp đồng quyền chọn S&P 500 cho thấy mức tăng tiềm năng hạn chế trong thời gian tới (mục tiêu 7.000 điểm, +19% từ đầu năm). Định giá tăng cao – S&P 500 hiện giao dịch ở mức 23 lần lợi nhuận dự phóng, cao hơn mức trung bình 20 năm là 16 lần; nhóm Magnificent Seven thậm chí ở mức 31 lần.

Ngân hàng Bank of America đưa ra quan điểm ngược dòng, cho rằng vàng và cổ phiếu Trung Quốc có thể là các kênh phòng hộ tốt nhất trước nguy cơ thị trường Mỹ quá nóng.

