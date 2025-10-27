Liệu OPEC+ sẽ tăng sản lượng trong cuộc họp tiếp theo❓🛢️

- Giá dầu đang đi ngang sau những đợt tăng giá gần đây trước thềm cuộc họp của OPEC.
- Thị trường dự kiến sản lượng sẽ tăng 137.000 thùng/ngày.
- Các đại biểu đang chờ đợi kết quả đàm phán thương mại giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ.
Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) một lần nữa bật giảm từ vùng kháng cự quanh mức 65,50 USD/thùng sau khi có thông tin từ truyền thông cho biết OPEC+ dự kiến sẽ tiếp tục tăng sản lượng, dù mức tăng lần này khá khiêm tốn, trong cuộc họp sắp tới vào Chủ nhật, ngày 2 tháng 11.
Theo báo cáo mới nhất của Bloomberg dẫn lời hai đại biểu trong khối, OPEC+ có kế hoạch biểu quyết nâng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày. Trong kịch bản cơ sở, khối này sẽ khôi phục sản lượng lên khoảng 1,66 triệu thùng/ngày, tuy nhiên vẫn chưa có sự đồng thuận về tốc độ mở rộng tiếp theo.
Một số đại biểu lưu ý rằng kết quả của các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ — trong đó lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga là vấn đề trọng tâm — cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải giành lại thị phần của OPEC+ trước sản lượng dầu ngày càng tăng của Mỹ, khiến chiến lược hiện tại của khối khó có khả năng thay đổi chừng nào giá dầu vẫn duy trì trên mức 60 USD/thùng.
Hiện hợp đồng OIL đang đi ngang, củng cố dưới ranh giới dưới của vùng đệm giá từ 65,5–66,5 USD/thùng. Nguồn: xStation5
