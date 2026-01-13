Liệu phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ có làm rung chuyển Phố Wall ? 🗽 Những cổ phiếu nào có thể hưởng lợi?

Donald Trump đang gia tăng sức ép lên Tòa án Tối cao trước một phán quyết mang tính bước ngoặt có thể vô hiệu hóa các mức thuế quan do ông áp đặt. Ông cảnh báo rằng nếu kịch bản này xảy ra, nền kinh tế Mỹ và tài chính công sẽ rơi vào tình trạng “hỗn loạn hoàn toàn”. Thực tế, một phán quyết bất lợi có thể thổi bùng biến động mới trên thị trường, gây áp lực đặc biệt lên đồng USD và làm suy yếu nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ Mỹ, trong bối cảnh lo ngại về sự bất ổn mang tính hệ thống của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ở thời điểm hiện tại, thị trường dường như vẫn định giá thấp rủi ro pháp lý, trong khi chính quyền Trump phát tín hiệu rằng họ đã chuẩn bị các phương án dự phòng nhằm duy trì chính sách thương mại ngay cả khi phán quyết không có lợi. Kịch bản này có thể đặt ra những câu hỏi lớn hơn về uy tín thể chế của Hoa Kỳ, cũng như độ bền vững dài hạn của hệ thống pháp lý và kinh tế thị trường dựa trên luật lệ.

Rủi ro chính xoay quanh việc hoàn thuế. Trump lập luận rằng nếu các mức thuế bị coi là phi pháp, chính phủ có thể buộc phải thu hồi và hoàn trả những khoản tiền khổng lồ, kéo theo một quy trình hành chính và pháp lý phức tạp, kéo dài nhiều năm.

Các mức thuế đang đối mặt với những thách thức pháp lý diện rộng từ các doanh nghiệp nhỏ và một nhóm các bang của Mỹ, với cáo buộc rằng tổng thống đã vượt quá thẩm quyền khi áp thuế quy mô lớn mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Cơ sở pháp lý mà Nhà Trắng viện dẫn là Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977, cho phép tổng thống có quyền hạn đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp. Phe phản đối cho rằng IEEPA không hề đề cập đến “thuế quan”, và theo Hiến pháp, chỉ Quốc hội mới có quyền đánh thuế.

Quy mô tài chính rất lớn: các mức thuế áp dụng theo IEEPA đã tạo ra hơn 130 tỷ USD doanh thu, do đó bất kỳ quyết định hủy bỏ hay hoàn thuế quy mô lớn nào cũng sẽ cực kỳ nhạy cảm cả về tài chính lẫn chính trị.

Các tòa án cấp dưới đã ra phán quyết bất lợi cho Trump về vấn đề thẩm quyền, mở đường cho một quyết định của Tòa án Tối cao mà nhà đầu tư và doanh nghiệp đang theo dõi sát sao.

Một số thẩm phán đã bày tỏ sự hoài nghi. Trong phiên điều trần tháng 11, nhiều thẩm phán bảo thủ được cho là đã chất vấn lập luận của Nhà Trắng, bao gồm cả quan điểm cho rằng thâm hụt thương mại cấu thành một “tình trạng khẩn cấp”.

Phương án B của Nhà Trắng: nếu thua kiện, chính quyền đang cân nhắc các con đường pháp lý khác, trong đó có những quy định cho phép áp thuế lên tới 15% trong vòng 150 ngày.

Cổ phiếu nào có thể hưởng lợi?

Khi bất định gia tăng, các doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp từ thuế quan - đặc biệt là những nhà nhập khẩu lớn - kỳ vọng các mức thuế sẽ bị tuyên bố là phi pháp. Tuy nhiên, triển vọng hoàn thuế, các quy định mới hoặc tranh chấp pháp lý kéo dài có thể tiếp tục duy trì mức biến động cao trên thị trường (không nhất thiết chỉ giới hạn ở cổ phiếu).

Bán lẻ - nhóm hưởng lợi rõ rệt

Walmart (WMT): mức độ phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Target (TGT): hồ sơ tương tự, độ nhạy cao với thuế quan

Home Depot (HD) và Lowe’s (LOW): vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng, hàng cải tạo nhà

Costco (COST): quy mô nhập khẩu lớn

Với các doanh nghiệp này, thuế quan là chi phí trực tiếp, gây áp lực lên biên lợi nhuận và chỉ có thể chuyển một phần sang người tiêu dùng.

Ngành may mặc (biên lợi nhuận thấp, sản xuất tại châu Á)

Nike (NKE)

VF Corp (VFC)

Levi Strauss (LEVI)

Under Armour (UAA)

Gap (GPS)

Đối với nhóm này, việc hoàn thuế có thể cải thiện đáng kể tình hình dòng tiền.

Sản xuất và công nghệ

Thuế quan không chỉ ảnh hưởng đến hàng hóa hoàn chỉnh mà còn cả linh kiện đầu vào, làm tăng chi phí sản xuất. Việc hoàn thuế có thể cải thiện kết quả tài chính, giảm áp lực chi phí và hỗ trợ biên EBIT.

Các cái tên tiềm năng bao gồm:

Ford (F) và General Motors (GM)

Tesla (TSLA) (linh kiện, pin, điện tử)

Caterpillar (CAT)

Deere (DE)

Apple (AAPL)

HP (HPQ)

Cisco Systems (CSCO)

Nguồn: xStation5