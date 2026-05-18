Liệu Phố Wall có tiếp tục tăng ? Các công ty trong S&P 500 tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất kể từ năm 2021

S&P 500 hiện vẫn giao dịch sát các mức đỉnh lịch sử và, sau khi 91% số công ty trong chỉ số đã công bố báo cáo tài chính (tính đến thứ Sáu, ngày 15/5), dữ liệu từ FactSet cho thấy 84% doanh nghiệp có lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt kỳ vọng, trong khi 80% vượt dự báo doanh thu.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tổng hợp của các công ty thuộc S&P 500 trong Q1/2026 hiện đạt 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu được duy trì, đây sẽ là mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất kể từ Q4/2021, thời điểm chỉ số ghi nhận mức tăng 32,0%.

Mới vào ngày 31/3, các nhà phân tích vẫn chỉ kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận quý 1 ở mức 13,0%. Việc điều chỉnh tăng mạnh phản ánh kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng và sự gia tăng trong các dự báo EPS tại 10 lĩnh vực.

Đối với Q2/2026, có 38 công ty trong S&P 500 đưa ra triển vọng EPS tiêu cực, trong khi 42 công ty công bố triển vọng lợi nhuận tích cực.

Hệ số P/E forward 12 tháng của S&P 500 hiện ở mức 21,4 - cao hơn mức trung bình 5 năm là 19,9 và mức trung bình 10 năm là 18,9. Tuy nhiên, mức định giá cao này hiện chưa bị xem là quá đắt xét tới động lực tăng trưởng mạnh mẽ của lợi nhuận và doanh thu doanh nghiệp Mỹ.

Nguồn: FactSet

Mùa báo cáo tài chính Q1/2026 xác nhận sức mạnh tiếp tục của các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt ở khía cạnh tăng trưởng doanh thu. Động lực doanh số đã liên tục tăng tốc trong những tháng gần đây, chủ yếu được dẫn dắt bởi lĩnh vực công nghệ.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu tổng hợp của S&P 500 trong Q1/2026 hiện đạt 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu duy trì đến hết mùa báo cáo, đây sẽ là mức tăng trưởng doanh thu mạnh nhất kể từ Q2/2022, khi đạt 13,9%.

Các dự báo doanh thu liên tục được điều chỉnh tăng. Vào ngày 31/12, các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu tăng 8,2%; đến ngày 31/3, dự báo tăng lên 9,9%; và hiện nay đã đạt 11,4%.

Toàn bộ 11 lĩnh vực trong S&P 500 đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu dương so với cùng kỳ năm trước. Có 5 lĩnh vực đạt tăng trưởng doanh số hai chữ số: Công nghệ thông tin, Dịch vụ truyền thông, Tiện ích, Bất động sản và Tài chính.

Lĩnh vực công nghệ tiếp tục là động lực mạnh nhất với doanh thu tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm công nghệ, các phân ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất gồm: Chất bán dẫn & thiết bị bán dẫn (+52%), Phần cứng công nghệ (+28%), Thiết bị điện tử (+24%), Phần mềm (+19%), Thiết bị truyền thông (+16%) và Dịch vụ CNTT (+8%).

Công nghệ thông tin vẫn là lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng doanh thu chung của S&P 500. Nếu loại bỏ lĩnh vực này, tốc độ tăng trưởng doanh thu tổng hợp của chỉ số sẽ giảm từ 11,4% xuống còn 9,0%.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn kỳ vọng tăng trưởng doanh thu sẽ dần chậm lại trong nửa cuối năm 2026. Dự báo hiện tại cho thấy doanh thu S&P 500 sẽ tăng 11,4% trong Q2, 10,1% trong Q3 và 9,7% trong Q4/2026.

Nguồn: FactSet

Các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận rất mạnh bất chấp môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Các lĩnh vực công nghệ và dịch vụ truyền thông vẫn là động cơ tăng trưởng chính của toàn bộ chỉ số S&P 500.

Nếu xu hướng hiện tại được duy trì đến hết mùa báo cáo, đây sẽ là tỷ lệ công ty vượt kỳ vọng lợi nhuận cao nhất kể từ Q1/2022, khi con số này cũng đạt 84%.

Mức vượt kỳ vọng lợi nhuận trung bình hiện ở mức 7,1%, nhỉnh hơn nhẹ so với mức trung bình 5 năm là 7,3% và tương đương mức trung bình 10 năm.

Các công ty công nghệ tiếp tục là động lực chính phía sau các đợt nâng dự báo lợi nhuận. Đặc biệt, nhóm “Magnificent 7” - Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft và Nvidia - đóng vai trò thống trị.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tổng hợp của S&P 500 hiện đã tăng lên 27,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 27,6% của một tuần trước và vượt xa mức 13,0% được kỳ vọng vào cuối tháng 3.

Nếu được duy trì, đây sẽ là mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất kể từ Q4/2021, khi lợi nhuận tăng trưởng 32,0%.

10 trên 11 lĩnh vực đang ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận dương so với cùng kỳ năm trước. Có 7 lĩnh vực ghi nhận mức tăng hai chữ số, dẫn đầu là Công nghệ, Dịch vụ truyền thông, Nguyên vật liệu và Tiêu dùng không thiết yếu.

Y tế là lĩnh vực duy nhất ghi nhận suy giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Ở khía cạnh doanh thu, 80% số công ty vượt kỳ vọng của giới phân tích - cao hơn mức trung bình 5 năm là 70% và mức trung bình 10 năm là 67%.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu tổng hợp của S&P 500 hiện đạt 11,4%, tăng so với mức 11,3% của tuần trước và mức 9,9% vào cuối tháng 3.

Các công ty tiện ích gần đây là nhóm đóng góp lớn nhất vào sự cải thiện tăng trưởng doanh thu, trong khi kể từ cuối tháng 3, các lĩnh vực hỗ trợ mạnh nhất gồm Dịch vụ truyền thông, Tài chính, Công nghiệp, Công nghệ và Y tế.

Nguồn: FactSet

US500 (D1)

Chỉ số S&P 500 hiện giao dịch quanh vùng 7.500 điểm, khi thị trường phản ứng tích cực trước mùa báo cáo tài chính mạnh mẽ của các doanh nghiệp Mỹ. Trong ngắn hạn, vùng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 7.100 điểm (EMA50), trong khi EMA200 (đường màu đỏ) hiện nằm gần vùng 6.800 điểm.

Nguồn: xStation5