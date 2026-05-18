Những sự kiện đáng chú ý trong tuần?

Những phút mở cửa đầu phiên thứ Hai tại thị trường châu Âu ghi nhận mức giảm nhẹ trên phần lớn các chỉ số chứng khoán - hợp đồng tương lai đang cho thấy xu hướng này khá rõ ràng.Chỉ số DE40 của Đức giảm 0,39%, Chỉ số EU50 giảm 0,62%. Nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát các diễn biến mới liên quan đến xung đột tại Trung Đông - yếu tố tiếp tục là động lực chính tạo ra biến động trên thị trường. Trump đã cảnh báo Iran rằng “đồng hồ đang điểm”, đồng thời một cuộc họp tại “Situation Room” được lên lịch vào thứ Ba. Ở phía sau, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I cũng ngày càng thu hút sự chú ý, với tâm điểm là báo cáo của NVIDIA vào thứ Tư.

ĐIỀU GÌ CÓ THỂ XẢY RA TRONG PHIÊN HÔM NAY VÀ PHẦN CÒN LẠI CỦA TUẦN?

Trump sẽ triệu tập cuộc họp tại “Situation Room” vào thứ Ba cùng các cố vấn an ninh cấp cao nhằm đánh giá tình trạng bế tắc trong đàm phán với Iran và xem xét các phương án quân sự tiếp theo. Bất kỳ thông tin nào xuất hiện từ cuộc họp này đều có thể gây chấn động thị trường - đặc biệt là dầu mỏ, vốn đã tăng gần +1,9%, với WTI giao dịch quanh 107,50 USD/thùng.

Trump đăng trên Truth Social rằng “sẽ không còn gì cả” nếu Iran không hành động nhanh chóng, cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình đã thực sự rơi vào bế tắc. Vụ tấn công bằng drone vào một cơ sở hạt nhân tại UAE tiếp tục đẩy giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,631% - mức cao nhất kể từ tháng 2/2025. Lợi suất trái phiếu 30 năm chạm mức cao nhất năm ở 5,159%.

Các số liệu tháng 4 từ Trung Quốc đang khiến thị trường thất vọng: Doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước - mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022. Sản xuất công nghiệp chậm lại còn 4,1%. Đầu tư tài sản cố định giảm 1,6%. Tất cả đều thấp hơn dự báo. Bắc Kinh vẫn chưa công bố bất kỳ gói kích thích mới nào, điều này khiến thị trường thất vọng khi kỳ vọng một phản ứng tài khóa mạnh mẽ hơn.

Một tuần quan trọng đối với mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp: NVIDIA dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính vào thứ Tư sau khi thị trường đóng cửa - dự báo đồng thuận hiện tại là EPS đạt 1,78 USD và doanh thu khoảng 79 tỷ USD, trong khi giá cổ phiếu đã ở mức đỉnh lịch sử (+26,5% YTD). Vào sáng thứ Tư trước giờ mở cửa thị trường, TJX, Target và Lowe’s sẽ công bố kết quả kinh doanh, tiếp theo là Walmart và Take-Two Interactive vào thứ Năm - đây sẽ là bài kiểm tra toàn diện đối với sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ và ngành công nghiệp game.

Trước giờ mở cửa thị trường hôm nay, Ryanair (RYAAY) và Baidu (BIDU) đã công bố kết quả kinh doanh - trong đó Baidu được xem là thước đo cho mức độ tiêu dùng kỹ thuật số và quảng cáo tại Trung Quốc sau loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu kém.

Các báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng được lên lịch trong tuần này được liệt kê bên dưới

