Mở phiên Mỹ: Thị trường thận trọng trước báo cáo của Nvidia

Các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ mở cửa phiên với tâm lý trái chiều, trong khi xu hướng chung của thị trường vẫn khá hạn chế và chưa xuất hiện động lực dẫn dắt rõ ràng. Chỉ số Dow Jones Industrial Average ghi nhận mức giảm nhẹ, tương tự S&P 500, trong khi Nasdaq Composite dao động quanh mốc tham chiếu, cho thấy thị trường hiện chưa có chất xúc tác đủ mạnh để tạo xu hướng đồng nhất trên diện rộng.

Biến động của các chỉ số hiện tương đối nhỏ, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và trạng thái “chờ xem” trước khi xuất hiện thêm các tín hiệu mới. Tâm lý trên Phố Wall nhìn chung vẫn ổn định bất chấp những bất ổn vĩ mô và địa chính trị vẫn tồn tại ở phía sau. Thị trường hiện đang vận hành trong môi trường thiếu tầm nhìn rõ ràng, nơi dữ liệu ngắn hạn và dòng tiền chủ yếu tác động tới biến động trong ngày nhưng chưa đủ để thay đổi bức tranh lớn.

Nhà đầu tư phần lớn đã phản ánh vào giá những diễn biến sau cuộc gặp Mỹ - Trung tại Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh này không tạo ra bất kỳ thỏa thuận đột phá nào có thể tái định hình đáng kể quan hệ thương mại hay công nghệ giữa hai nước. Thông điệp từ cả hai bên chỉ dừng lại ở các tuyên bố chung về việc tiếp tục đối thoại và phát đi tín hiệu thận trọng liên quan đến việc mở lại một phần các kênh hợp tác. Trên thực tế, thị trường xem điều này giống như việc “không có bất ngờ tiêu cực” hơn là một bước tiến thực sự — và trong bối cảnh hiện tại, điều đó cũng được coi là một dạng ổn định.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran vẫn âm ỉ tồn tại và liên tục quay trở lại như một nguồn biến động tiềm tàng của thị trường. Các báo cáo truyền thông và đồn đoán về khả năng Mỹ leo thang lập trường đối với Iran định kỳ gây áp lực lên giá dầu cũng như các tài sản rủi ro. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây chưa phải là yếu tố đủ sức chi phối định giá cổ phiếu một cách bền vững, mà chủ yếu duy trì mức độ thận trọng cao trong tâm lý nhà đầu tư.

Trụ cột chính hỗ trợ tâm lý thị trường hiện vẫn là nhóm công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn. Phân khúc này tiếp tục đóng vai trò động lực chính cho các chỉ số chứng khoán, bù đắp cho sự yếu kém ở nhiều nhóm ngành khác và duy trì câu chuyện tăng giá chung của thị trường. Kết quả là công nghệ vẫn đang thiết lập “nhịp điệu” cho toàn bộ thị trường, trong khi các lĩnh vực khác phần lớn chỉ phản ứng theo động lượng của nhóm này.

Hiện tại, sự chú ý của nhà đầu tư đang tập trung vào NVIDIA, công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh quý vào thứ Tư tuần này. Kỳ vọng của thị trường vẫn ở mức rất cao, khi giới đầu tư không chỉ chờ đợi một báo cáo vượt kỳ vọng mà còn kỳ vọng NVIDIA tiếp tục xác nhận sức mạnh của chu kỳ đầu tư AI và nhu cầu ngày càng tăng đối với năng lực tính toán. Trong bối cảnh đó, NVIDIA gần như đã trở thành “phong vũ biểu” cho toàn bộ câu chuyện AI — yếu tố đóng vai trò then chốt trong đợt tăng mạnh của nhóm công nghệ những tháng gần đây.

Do đó, bất kỳ sự thất vọng nào liên quan đến lợi nhuận hoặc triển vọng tương lai đều có thể tạo ra phản ứng lan rộng vượt ra ngoài phạm vi của riêng cổ phiếu này. Trong kịch bản đó, thị trường có thể chuyển sang trạng thái phòng thủ hơn, với áp lực chốt lời lan sang nhiều cổ phiếu công nghệ khác vốn đã tăng mạnh nhờ động lượng tích cực gần đây. Kỳ vọng quá cao đồng nghĩa với việc thị trường gần như không còn nhiều dư địa cho sai sót, và chỉ một kết quả thấp hơn kỳ vọng nhẹ cũng có thể bị xem là chất xúc tác cho một đợt điều chỉnh diện rộng.

Nguồn: xStation5

Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ (US500) hiện giao dịch quanh mốc tham chiếu, phản ánh rõ sự thận trọng của thị trường và thiếu niềm tin vào xu hướng ở thời điểm đầu phiên. Tâm lý vẫn khá dè dặt trong bối cảnh chưa có tiến triển đáng kể trong quan hệ Mỹ - Iran và những phát biểu mang tính “chiến tranh” ngày càng gia tăng, tiếp tục làm tăng bất ổn và khiến nhà đầu tư giảm mức độ chấp nhận rủi ro.

Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

Citi đã nâng giá mục tiêu đối với Intel (INTC.US) và AMD (AMD.US), với lý do triển vọng thị trường CPU tích cực hơn so với kỳ vọng trước đó. Các nhà phân tích dự báo nhu cầu sẽ tăng mạnh nhờ sự phát triển của AI và việc mở rộng liên tục của các trung tâm dữ liệu, qua đó củng cố góc nhìn tích cực đối với cả hai công ty. Đồng thời, Intel cũng thu hút sự chú ý sau khi Donald Trump bình luận rằng trong các cuộc thảo luận trước đây liên quan tới khả năng chính phủ Mỹ tham gia vào công ty, ông “đáng lẽ nên yêu cầu nhiều hơn”.

Arm Holdings (ARM.US) tăng nhẹ đầu phiên bất chấp việc công ty đang bị điều tra chống độc quyền tại Mỹ. Các cơ quan quản lý đang xem xét liệu công ty có lợi dụng vị thế thống trị trong lĩnh vực cấp phép bán dẫn để hạn chế cạnh tranh hay không, bao gồm việc hạn chế quyền tiếp cận các giấy phép quan trọng hoặc áp dụng điều khoản cấp phép bất lợi hơn. Cuộc điều tra cũng xem xét khả năng xung đột lợi ích liên quan tới việc Arm mở rộng sang lĩnh vực tự thiết kế chip riêng.

Ryanair (RYAAY.US) công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, với lợi nhuận ròng tăng khoảng 40% lên 2,26 tỷ EUR và doanh thu tăng 11% lên 15,5 tỷ EUR, được hỗ trợ bởi giá vé cao hơn và nhu cầu du lịch mạnh mẽ. Số lượng hành khách tăng 4%, trong khi việc kiểm soát chi phí hiệu quả tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận. Dù kết quả tích cực, công ty vẫn nhấn mạnh những bất ổn liên quan tới giá nhiên liệu và các rủi ro địa chính trị đang tiếp diễn.