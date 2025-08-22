Liệu Powell sẽ duy trì quan điểm "diều hâu"❓

Thị trường kỳ vọng Powell sẽ phát tín hiệu diều hâu, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là chống lạm phát.

Bình luận của Powell sẽ quyết định hướng đi của chính sách Fed tại cuộc họp tháng 9 – hiện thị trường ước tính xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản chỉ còn 69,3%.

Powell chắc chắn sẽ dựa vào dữ liệu vĩ mô đã công bố, vốn đang khá trái chiều.

Một mặt, dữ liệu CPI và NFP công bố thấp hơn kỳ vọng, nhưng dữ liệu GDP và PMI lại gây bất ngờ với kết quả cao hơn.

Bất kỳ tín hiệu nào về việc kéo dài chu kỳ thắt chặt sẽ đặc biệt bất lợi đối với các công ty phụ thuộc nhiều vào nguồn tín dụng giá rẻ (đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn hóa thấp).

Trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole, Jerome Powell nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì giọng điệu kiên định chống lạm phát, xác nhận tông điệu diều hâu trong thông điệp của mình. Mặc dù dữ liệu vĩ mô tháng 7, cả về thị trường lao động lẫn chỉ số lạm phát, đều tốt hơn dự kiến, nhưng FOMC vẫn nhấn mạnh rằng rủi ro và sự bất định đối với triển vọng kinh tế vẫn còn dai dẳng. Cuộc họp gần nhất của Fed không đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất, và thị trường đang dần điều chỉnh kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách trong tương lai. Bình luận của Powell sẽ đóng vai trò then chốt cho quyết định tháng 9, nhưng đa phần tín hiệu hiện tại cho thấy sự thận trọng và khả năng duy trì mức lãi suất hiện tại.

Các dữ liệu kinh tế vĩ mô chính công bố sau cuộc họp gần nhất của Fed và cách diễn giải so với kỳ vọng:

Lạm phát CPI trong tháng 7: Tỷ lệ lạm phát CPI hàng năm duy trì ở mức 2,7% trong tháng 7, phù hợp hoặc thấp hơn một chút so với dự báo (2,8%). Lạm phát CPI theo tháng tăng 0,2%, cũng phù hợp với kỳ vọng. Trong khi đó, core CPI (lạm phát cơ bản, loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 2,9%, thấp hơn so với mức dự báo 3,0%. Như vậy, các số liệu lạm phát được coi là hơi ôn hòa (dovish) so với những lo ngại theo hướng diều hâu (hawkish) nhất, mặc dù vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.

Thị trường lao động: Trong tháng 7, số việc làm phi nông nghiệp (NFP) chỉ tăng 73.000, thấp hơn nhiều so với mức dự báo đồng thuận 115.000 – yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hai báo cáo NFP trước đó đã bị điều chỉnh giảm mạnh. Ở chiều ngược lại, dữ liệu hàng tuần mới nhất về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (initial jobless claims) vào giữa tháng 8 là 235.000, cao hơn dự báo 226.000. Các dữ liệu về thị trường lao động được xem là ôn hòa (dovish), cho thấy dấu hiệu nguội dần của thị trường việc làm.

GDP: Dữ liệu GDP mới nhất cho quý II cho thấy tăng trưởng 3% (tính theo năm hóa), chủ yếu nhờ nhập khẩu giảm và tiêu dùng vững chắc. Tuy nhiên, các dự báo cho quý III lại thận trọng hơn, cho thấy khả năng tăng trưởng sẽ chậm lại.

PMI: Dữ liệu PMI mới nhất của Mỹ cho kết quả rất khả quan và cao hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường. Tháng 7/2025, PMI tổng hợp (Composite PMI) tăng lên 55,1 điểm từ 52,9 điểm trong tháng 6, vượt dự báo trước đó và thiết lập mức cao nhất trong 7 tháng. Khu vực dịch vụ ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Sản xuất công nghiệp cũng tăng trưởng, mặc dù ở mức độ khiêm tốn hơn. Các dữ liệu PMI được coi là theo hướng diều hâu (hawkish).

Càng gần đến tháng 9, thị trường càng giảm dần kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất chắc chắn của Fed. Hiện tại, xác suất cho kịch bản này là 69,3% (một tuần trước gần 82%). (Nguồn: FED Watch Tool – CME)

Đồng USD vẫn duy trì sức mạnh trước khả năng Powell sẽ phát biểu theo hướng diều hâu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kỳ vọng cho Jackson Hole vẫn chia rẽ, nhưng phần lớn tin rằng Powell sẽ không đưa ra sự thay đổi lớn trong định hướng chính sách để tránh làm tổn hại đến uy tín của Fed. Những tuyên bố gần đây của ông nhấn mạnh rằng Fed sẽ giữ vững tính độc lập trước sức ép chính trị và sức ép từ chính quyền Donald Trump.

Tuy nhiên, ngay cả một sự thay đổi nhỏ trong quan điểm của Powell về lãi suất cũng có thể tác động mạnh đến định giá của cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ. Bối cảnh kinh tế hiện tại, dựa trên dữ liệu vĩ mô, ngày càng không thuận lợi cho việc duy trì lãi suất cao (với thị trường lao động suy yếu và lạm phát CPI giảm). Bài phát biểu hôm nay, dự kiến lúc 21:00 giờ VN, sẽ cho thấy điều mà Chủ tịch Fed lo ngại nhiều hơn cả.

Phân tích cặp tiền - EURUSD

Cặp tiền EURUSD đang giảm giá rõ rệt trong phiên giao dịch hôm nay. Mức độ giảm đã đẩy cặp tiền này xuống dưới phạm vi thấp hơn của dải Bollinger Band với sai lệch chuẩn ±2 trong 14 phiên gần nhất, cho thấy cuối tuần này phe bán đã chiếm ưu thế trên thị trường. Chỉ báo RSI, cũng trong 14 phiên gần nhất, đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng này. Xu hướng tăng dài hạn đã bị phá vỡ khi giá phá vỡ đường EMA 50 ngày (đường cong màu xanh lam trên biểu đồ, hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng). Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng đường EMA 100 ngày (đường cong màu tím), vốn đã chặn đà giảm gần đây vào cuối tháng 7, cũng có thể đóng vai trò là một yếu tố ổn định.

Nguồn: xStation