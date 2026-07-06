Liệu rủi ro chậm tiến độ đang bắt đầu ảnh hưởng đến câu chuyện định giá của Nvidia?

Các báo cáo gần đây về việc trì hoãn triển khai hạ tầng AI thế hệ mới của Nvidia, bao gồm các hệ thống dựa trên nền tảng Vera Rubin, đang tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong cách thị trường nhìn nhận công ty. Trước đây, thị trường gần như chỉ tập trung vào quy mô nhu cầu đối với hạ tầng AI và khả năng đáp ứng nhu cầu đó của Nvidia. Tuy nhiên, hiện nay, một câu hỏi ngày càng trở nên quan trọng là tốc độ triển khai của chu kỳ đầu tư này cũng như hiệu quả vận hành thực tế của nó.

Một mặt, việc chậm tiến độ sản xuất các hệ thống tiên tiến nhất có thể được xem là những trở ngại tự nhiên trong một chuỗi cung ứng cực kỳ phức tạp. Quy mô công nghệ của chu kỳ đầu tư hiện tại là chưa từng có tiền lệ, và mỗi bước tiến về hiệu năng đều đòi hỏi các quy trình sản xuất cũng như tích hợp ngày càng tinh vi hơn. Theo góc nhìn này, các sự chậm trễ không làm thay đổi xu hướng dài hạn mà chỉ kéo dài nó theo thời gian.

Mặt khác, thị trường đang bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc liệu tốc độ mở rộng hạ tầng có đang vượt quá tốc độ khai thác thực tế hay không. Trong bối cảnh này, các tín hiệu từ những hyperscaler lớn, bao gồm Meta, đặc biệt đáng chú ý khi có thông tin cho rằng họ đang xem xét thương mại hóa phần năng lực tính toán chưa sử dụng. Dù chỉ ở quy mô nhỏ, động thái này cũng cho thấy hệ thống có thể đang trải qua những giai đoạn dư cung cục bộ so với nhu cầu tính toán AI hiện tại.

Trong ngắn hạn, điều này tạo ra một bức tranh khá trái chiều đối với Nvidia. Việc chậm bàn giao các hệ thống thế hệ mới có thể làm dấy lên lo ngại về tính liên tục của tăng trưởng doanh thu trong phân khúc sản phẩm cao cấp nhất – cũng là phân khúc mang lại biên lợi nhuận cao nhất và tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Đồng thời, các hạn chế về nguồn cung vẫn tiếp tục hỗ trợ sức mạnh định giá của công ty, khi nhu cầu từ các hyperscaler vẫn rất lớn và còn lâu mới đạt trạng thái bão hòa.

Trong trung hạn, câu hỏi quan trọng là liệu những diễn biến này chỉ phản ánh khó khăn tạm thời trong sản xuất hay là tín hiệu đầu tiên cho thấy thị trường AI đang chuyển từ giai đoạn mở rộng nhanh sang cách tiếp cận đầu tư có chọn lọc hơn. Các chu kỳ công nghệ trước đây đã cho thấy ngay cả trong những xu hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc mạnh mẽ, vẫn luôn có những giai đoạn mà đầu tư vượt trước khả năng tạo doanh thu thực tế, từ đó dẫn đến những nhịp điều chỉnh tự nhiên trong động lực chi tiêu.

Tuy nhiên, về dài hạn, bức tranh tổng thể vẫn tương đối ổn định. Nhu cầu về năng lực tính toán, được thúc đẩy bởi sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hệ thống AI tác nhân (agent-based systems) và tự động hóa quy trình kinh doanh, vẫn tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc. Ngay cả khi tốc độ đầu tư tạm thời chững lại, điều đó cũng không làm thay đổi thực tế rằng hạ tầng AI, bao gồm các nền tảng thế hệ mới như Rubin, vẫn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi công nghệ trong thập kỷ này.

Đồng thời, thị trường cũng ngày càng quan tâm hơn đến hiệu quả khai thác hạ tầng hiện có. Những tín hiệu ban đầu về khả năng một số doanh nghiệp lớn, bao gồm Meta, bán bớt phần năng lực tính toán chưa sử dụng có thể cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tối ưu hóa tài nguyên ở mức độ cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc trọng tâm sẽ dần chuyển từ mở rộng công suất thuần túy sang tối ưu hóa khả năng tạo doanh thu và điều chỉnh công suất phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Trong bối cảnh đó, Nvidia đang đứng ở trung tâm của một nghịch lý. Một mặt, công ty vẫn là bên hưởng lợi lớn nhất từ một trong những xu hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc mạnh mẽ nhất trong toàn bộ hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo. Mặt khác, ngày càng rõ ràng rằng con đường tăng trưởng này sẽ không diễn ra theo một đường thẳng, mà tốc độ của nó sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào mức độ đồng bộ giữa tốc độ mở rộng hạ tầng và khả năng khai thác thực tế. Chính sự cân bằng này, chứ không còn chỉ là quy mô nhu cầu, đang ngày càng trở thành yếu tố định hình câu chuyện xoay quanh Nvidia.