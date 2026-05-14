Liệu Tập Cận Bình có giúp mở lại eo biển Hormuz❓Saudi Arabia và UAE tấn công Iran 💥

Theo các báo cáo từ The New York Times, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thực hiện các cuộc tấn công bí mật vào lãnh thổ Iran nhằm trả đũa các đòn tấn công nhắm vào hai chế độ quân chủ này trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả hai quốc gia trực tiếp tấn công Iran - cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cán cân quyền lực khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ sẵn sàng giúp duy trì việc mở cửa eo biển Hormuz và đảm bảo rằng Bắc Kinh sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Tehran.

Đồng USD đang tăng giá nhờ thông tin này, trong khi các chỉ số chứng khoán tiếp tục đà tăng, được thúc đẩy bởi kỳ vọng giảm leo thang căng thẳng và khả năng mở lại tuyến đường dầu mỏ quan trọng, vốn chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Biến động thị trường thể hiện rõ vào lúc đóng cửa phiên giao dịch tại châu Âu. Đồng USD và các chỉ số chứng khoán tiếp tục xu hướng tăng. Nguồn: xStation