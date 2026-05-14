Liệu Tập Cận Bình có giúp mở lại eo biển Hormuz❓Saudi Arabia và UAE tấn công Iran 💥

Theo các báo cáo từ The New York Times, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thực hiện các cuộc tấn công bí mật vào lãnh thổ Iran nhằm trả đũa các đòn tấn công nhắm vào hai chế độ quân chủ này trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả hai quốc gia trực tiếp tấn công Iran - cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cán cân quyền lực khu vực.
Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ sẵn sàng giúp duy trì việc mở cửa eo biển Hormuz và đảm bảo rằng Bắc Kinh sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Tehran.
Đồng USD đang tăng giá nhờ thông tin này, trong khi các chỉ số chứng khoán tiếp tục đà tăng, được thúc đẩy bởi kỳ vọng giảm leo thang căng thẳng và khả năng mở lại tuyến đường dầu mỏ quan trọng, vốn chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.
Biến động thị trường thể hiện rõ vào lúc đóng cửa phiên giao dịch tại châu Âu. Đồng USD và các chỉ số chứng khoán tiếp tục xu hướng tăng. Nguồn: xStation
CẬP NHẬT MỚI: Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) tăng sau khi công bố dữ liệu EIA của Mỹ
🟠Giá Đồng áp sát đỉnh lịch sử do thiếu hụt lưu huỳnh và làn sóng AI
Mở phiên Mỹ: Cổ phiếu Cisco bứt phá; thị trường mở cửa trong sắc xanh⏰
CẬP NHẬT MỚI: EURUSD hầu như không biến động sau dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ đúng kỳ vọng
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.