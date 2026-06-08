Báo cáo NFP công bố hôm thứ Sáu đã không khiến thị trường thất vọng. Dữ liệu vượt qua cả những dự báo lạc quan nhất, cho thấy thị trường lao động Mỹ thực sự đang ổn định trở lại. Điều này có lợi cho phe "diều hâu" vốn đã rất mạnh trong FOMC. Hiện tại, thị trường đã hoàn toàn định giá khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trước cuối năm. Việc điều chỉnh kỳ vọng này chính là động lực chính thúc đẩy đồng USD tăng giá trong tuần vừa qua.

Tình hình tại Trung Đông vẫn chưa có nhiều tiến triển rõ ràng. Thị trường tiếp tục phản ứng mạnh với các tiêu đề tin tức, nhưng vẫn thiếu một xu hướng cụ thể. Để cập nhật: cuối tuần qua, Israel và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công qua lại, trong khi hôm nay Tổng thống Trump thông báo về một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai bên, giúp cải thiện nhẹ tâm lý thị trường.

Bất kỳ thông tin mới nào từ Tehran vẫn có thể tạo ra tác động đáng kể lên thị trường ngoại hối. Nhiều khả năng Tổng thống Trump muốn công bố một thỏa thuận giữa các bên càng sớm càng tốt, đặc biệt khi World Cup – do Mỹ đồng đăng cai và được hàng tỷ người trên thế giới theo dõi – sẽ khai mạc vào thứ Năm. Tuy nhiên, hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy một biên bản ghi nhớ có thể được ký kết trong vài ngày tới.

Vào thứ Năm, sự chú ý của thị trường sẽ không chỉ hướng về sân vận động Estadio Azteca tại Mexico City mà còn hướng tới Frankfurt am Main, nơi Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ phát biểu sau quyết định lãi suất của ECB. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Hội đồng Thống đốc sẽ tiến hành tăng lãi suất, điều đã được thị trường định giá hoàn toàn. Trọng tâm sẽ là liệu giọng điệu của bà Lagarde nghiêng nhiều hơn về những dấu hiệu đình trệ tăng trưởng hay các mối lo ngại về lạm phát.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố vào thứ Tư cũng có thể đóng vai trò quan trọng không kém. Chỉ số lạm phát cơ bản (core CPI), do ít biến động hơn, sẽ được đặc biệt quan tâm vì nó giúp đánh giá mức độ mà giá năng lượng cao đã lan tỏa sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

US Dollar (USD)

Các dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy cuộc họp FOMC đầu tiên dưới sự chủ trì của Kevin Warsh (ngày 17/06) sẽ không hề dễ dàng. Hiện tại, rất khó để tin rằng ông sẽ tiếp tục giữ vững quan điểm về sự cần thiết của việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Thậm chí còn khó tin hơn nếu ông có thể thuyết phục các thành viên khác của FOMC đồng thuận với quan điểm đó.

Số lượng việc làm mới trong nền kinh tế Mỹ tăng thêm 172 nghìn. Kết quả này không chỉ vượt xa mức đồng thuận (86 nghìn) mà còn cao hơn đáng kể so với cả những dự báo lạc quan nhất (125 nghìn). Báo cáo này hoàn toàn phù hợp với bức tranh chung từ các dữ liệu thị trường lao động gần đây. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vẫn ở gần mức thấp nhất nhiều năm, trong khi dữ liệu ADP và JOLTS đều gây bất ngờ theo hướng tích cực – đặc biệt là JOLTS, mặc dù cần lưu ý rằng chỉ số này có độ trễ khá lớn so với các dữ liệu khác.

Hình 1: Biến động số lượng việc làm phi nông nghiệp (NFP) và tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ (2023 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 08.06.2026

Điều này cũng phù hợp với nội dung trong biên bản họp FOMC gần nhất – các chuyên gia của Fed cho rằng sau một giai đoạn hạ nhiệt, điều kiện của thị trường lao động đã "ổn định trở lại". Ngay cả khi đó, đối với một số nhà hoạch định chính sách, đây đã là cơ sở để cho rằng nền kinh tế không đứng trước nguy cơ suy giảm đột ngột và không cần được hỗ trợ bằng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Euro (EUR)

Tuy nhiên, trước khi sự chú ý chuyển hoàn toàn sang Mỹ, thị trường sẽ phải đối mặt với cuộc họp của ECB. Nếu ECB không tăng lãi suất, điều đó có thể tạo ra một "cơn địa chấn" nhỏ trên thị trường, bởi kịch bản này hiện đã được định giá gần như hoàn toàn. Hội đồng Thống đốc nhiều khả năng sẽ không gây bất ngờ, và trọng tâm sẽ chuyển sang buổi họp báo sau đó. Chủ tịch Lagarde vốn không nổi tiếng với những bài phát biểu quá nhiều cảm xúc hay đưa ra các tín hiệu rõ ràng về định hướng chính sách trong tương lai.

Khả năng cao lần này cũng sẽ không khác. Tuy nhiên, nếu giọng điệu của bà nhấn mạnh nhiều hơn đến sự suy yếu của kinh tế châu Âu và giảm bớt mức độ lo ngại về lạm phát, xu hướng giảm của cặp EURUSD có thể sẽ tiếp diễn. Một số thông tin về tâm lý bên trong Hội đồng cũng có thể xuất hiện sau đó thông qua các nguồn tin vốn được biết đến với cái tên "nguồn tin thân cận ECB".

Các đồng tiền G10

Hình 2: Hiệu suất các đồng tiền G10 [so với USD] (29.05 - 05.06)

Nguồn: Bloomberg, 08.06.2026

Tất cả các đồng tiền G10 khác đều suy yếu so với đồng USD trong tuần vừa qua. Biến động của cặp USD/JPY tương đối nhỏ, nhưng cũng đủ để đẩy tỷ giá vượt mốc 160 – mức được nhiều nhà đầu tư coi là một ngưỡng tâm lý quan trọng. Điều này làm gia tăng khả năng BoJ sẽ tiếp tục can thiệp, mặc dù những tuần gần đây đã cho thấy rằng các biện pháp như vậy khó có thể mang lại sự hỗ trợ bền vững cho đồng yên. Sự hỗ trợ thực sự có lẽ chỉ có thể đến từ một sự thay đổi mạnh mẽ hơn trong chính sách tiền tệ.

Ở chiều ngược lại, đồng đô la New Zealand là đồng tiền suy yếu mạnh nhất, gần như xóa sạch toàn bộ mức tăng có được sau cuộc họp gần nhất của RBNZ. Đồng tiền này tiếp tục chịu áp lực từ sự bất ổn địa chính trị cao, yếu tố cũng đang tác động tiêu cực đến các đồng tiền beta cao khác như krona Thụy Điển và krone Na Uy.

Ngoài cuộc họp ECB vào thứ Năm, thị trường cũng sẽ theo dõi sát dữ liệu lạm phát từ Trung Quốc và Na Uy, quyết định lãi suất của BoC (đều vào thứ Tư), cùng với các số liệu GDP và sản xuất công nghiệp của Anh được công bố vào cuối tuần.

Các đồng tiền thị trường mới nổi (EM)

Hình 3: Hiệu suất một số đồng tiền EM [so với USD] (29.05 - 05.06)

Nguồn: Bloomberg, 08.06.2026

Đồng peso Colombia là đồng tiền có diễn biến tốt nhất trong tuần. Như chúng tôi đã đề cập tuần trước, thị trường phản ứng rất tích cực trước kết quả bất ngờ của ứng viên cánh hữu Abelardo de la Espriella trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống. Ông hiện được giới đầu tư xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiến thắng trong vòng hai dự kiến diễn ra vào ngày 21/06.

Ở chiều ngược lại, không có gì bất ngờ khi những đồng tiền của các quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất từ nguy cơ Eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài lại suy yếu mạnh nhất – bao gồm đồng real Brazil, rand Nam Phi và forint Hungary. Giá đồng giảm cũng khiến đồng peso Chile hoạt động kém hơn.

Đồng tiền giảm mạnh nhất là won Hàn Quốc, vốn không chỉ chịu tác động từ tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư do thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, mà còn bởi làn sóng chốt lời của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Mức tăng của chỉ số KOSPI trong năm 2026, vượt 70% ngay cả khi tính cả phiên giảm hơn 8% hôm nay, cùng với sự xuất hiện gần đây của các hợp đồng đòn bẩy trên từng cổ phiếu riêng lẻ (Samsung và SK Hynix, chiếm khoảng 50% chỉ số), đang khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc đối mặt với mức biến động rất lớn. Điều này cũng có thể tiếp tục tạo áp lực lên đồng won.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB