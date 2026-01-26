Lĩnh vực AI nóng lên, Samsung sắp đạt được bước đột phá trong cuộc chiến bộ nhớ!

Cuộc đua giành vị thế thống lĩnh trong thị trường bộ nhớ cho trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước sang một giai đoạn mới. Samsung Electronics vừa công bố rằng hãng đang tiến rất gần tới việc được Nvidia chứng nhận cho dòng chip nhớ HBM4 mới nhất - một bước tiến có thể mở đường cho việc giao hàng quy mô lớn ngay từ tháng 2/2026 và làm thay đổi cục diện quyền lực trong phân khúc bộ nhớ cao cấp.

HBM4 là thành phần then chốt của các bộ tăng tốc AI hiện đại. Thế hệ bộ nhớ băng thông cao mới này mang lại tốc độ truyền dữ liệu vượt trội và hiệu quả năng lượng tốt hơn, cho phép xử lý nhanh các tập dữ liệu khổng lồ trong khi giảm chi phí vận hành cho các trung tâm dữ liệu. Hiện nay, khả năng cung ứng HBM ở quy mô lớn vẫn là một trong những “nút thắt cổ chai” lớn nhất đối với sự mở rộng của hạ tầng AI toàn cầu.

Samsung và SK Hynix dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất HBM4 song song từ tháng 2, dù sản lượng toàn diện có thể bị lùi sang quý II do các yêu cầu kiểm định chất lượng rất khắt khe từ Nvidia. Đối với nhà sản xuất GPU này, điều đó đồng nghĩa với việc tiếp tục đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh nhu cầu đối với các bộ tăng tốc AI đang tăng mạnh.

Thông tin về tiến triển của Samsung cũng nhanh chóng tác động đến các đối thủ cạnh tranh. Cổ phiếu Micron Technology giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch hôm nay - một diễn biến mà thị trường xem như tín hiệu cho thấy áp lực cạnh tranh trong phân khúc bộ nhớ HBM đang gia tăng. Dù vậy, nhu cầu đối với HBM4 vẫn vượt xa nguồn cung, khi tất cả các nhà sản xuất lớn đều đang trong quá trình hoàn tất chứng nhận và mở rộng công suất.

Những bước tiến của Samsung trong việc tiến gần tới chứng nhận HBM4 cho thấy cuộc chiến trên thị trường bộ nhớ đang đi vào giai đoạn quyết định. Lợi thế cạnh tranh giờ đây không chỉ nằm ở hiệu năng công nghệ, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng mở rộng sản xuất nhanh chóng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của những khách hàng AI lớn nhất thế giới.

Nguồn: xStation5