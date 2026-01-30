Lockheed Martin: Đỉnh điểm của căng thẳng toàn cầu và định giá

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm, một trong những “ông lớn” của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đã công bố kết quả kinh doanh. Các con số đều vượt kỳ vọng thị trường, khiến định giá cổ phiếu tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, tăng khoảng 4% ngay sau khi báo cáo được công bố.

Mức độ căng thẳng địa chính trị và chi tiêu quốc phòng đang ở mức chưa từng có đang hỗ trợ mạnh cho các nhà thầu quốc phòng. Điều này cũng đúng với Lockheed Martin, dù gần đây công ty từng chịu sự chú ý tiêu cực từ chính quyền Mỹ liên quan đến chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Điểm nổi bật trong báo cáo tài chính

Công ty đã vượt nhẹ kỳ vọng cả về EPS lẫn doanh thu trong Q4/2025:

EPS (GAAP): 5,80 USD (đồng thuận thị trường: 5,75 USD)

Doanh thu: 20,3 tỷ USD (đồng thuận: 19,85 tỷ USD)

Biên lợi nhuận hoạt động: 10,1%

Tính cả năm:

Doanh thu năm 2025 tăng 5% lên 75 tỷ USD

Lợi nhuận tăng 11% lên 6,7 tỷ USD, EPS GAAP cả năm đạt 21,49

Đơn hàng tồn đọng (backlog) tăng 17% lên 194 tỷ USD, tỷ lệ book-to-bill = 1,2

Biên lợi nhuận hoạt động cả năm đạt 9%

Năm 2025, công ty chi 3,1 tỷ USD cho cổ tức và 3,0 tỷ USD cho mua lại cổ phiếu

Dòng tiền tự do (Non-GAAP): 6,9 tỷ USD

Các mảng kinh doanh

CEO cho biết nhu cầu đối với sản phẩm của công ty đang ở mức chưa từng có, với tăng trưởng mạnh nhất ở mảng tên lửa và hệ thống kiểm soát hỏa lực. Doanh thu mảng này đạt 14,4 tỷ USD (+14%), Lợi nhuận tăng vọt 382% lên 1,9 tỷ USD, các “xương sống” chủ lực vẫn là hệ thống Patriot và JASSM.

Ở mảng hàng không, công ty tiếp tục hưởng lợi từ việc bán và bảo dưỡng tiêm kích F-35. Lợi nhuận hoạt động Q4 tăng 80%, nhưng cả năm giảm 17%, chủ yếu do các khoản ghi giảm giá trị cao hơn kế hoạch liên quan đến một dự án mật. Theo xu hướng ngành, nhiều khả năng điều này liên quan đến dự án X-59 và các phương tiện siêu vượt âm khác.

Triển vọng

Bên cạnh kết quả tích cực, công ty cũng đưa ra dự báo lạc quan:

Doanh thu năm tới: 77,5 – 80,0 tỷ USD

EPS cả năm: 29,35 – 30,25 USD/cổ phiếu

Ban lãnh đạo kỳ vọng tăng trưởng doanh thu hai chữ số sẽ tiếp tục duy trì ở mảng tên lửa và kiểm soát hỏa lực.

LMT.US (D1)

Nếu giá cổ phiếu giữ vững trên các đỉnh gần đây, với động lượng tăng hiện tại và cấu trúc tích cực của đường EMA 100 và EMA 200, cổ phiếu có thể tiếp tục tăng, thậm chí hướng tới vùng 740 USD. Ngược lại, một nhịp điều chỉnh - có thể được củng cố bởi tín hiệu tiêu cực từ MACD - có thể kéo giá về vùng hỗ trợ nằm giữa mức Fibonacci 78,6% và mức thoái lui 50% của nhịp tăng gần nhất. Nguồn: xStation5