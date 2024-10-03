Lockheed Martin tăng cổ tức thêm 4,8% 💵

Lockheed Martin (LMT.US) vừa thông báo tăng mức cổ tức lên 3,30 USD/cổ phiếu. Với chính sách chi trả cổ tức hàng quý, tổng mức cổ tức hàng năm của công ty sẽ đạt 13,20 USD. Điều này tương đương với tỷ suất cổ tức dự kiến là 2,19% cho 12 tháng tới. Đây là năm thứ 22 liên tiếp Lockheed Martin tăng cổ tức.

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang đã trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng giá cổ phiếu của Lockheed Martin trong tuần qua. Khi lo ngại về tình hình địa chính trị gia tăng, các nhà đầu tư đã đổ vốn mạnh vào các công ty quốc phòng, trong đó có Lockheed Martin. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng 3,2%, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới.

So với mức tăng trưởng cổ tức trung bình hàng năm trong 3 và 5 năm gần đây, mức tăng 4,8% lần này của công ty được đánh giá là khá khiêm tốn. Đồng thời, tỷ lệ cổ tức hiện tại cũng đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Công ty đã duy trì mức tăng trưởng cổ tức ổn định trong 10 năm qua, nhưng những đợt tăng giá mạnh gần đây của cổ phiếu đã khiến cho tỷ lệ cổ tức giảm xuống mức thấp nhất trong thập kỷ qua. Nguồn: Bloomberg Finance L.P.

Biểu đồ cổ phiếu Lockheed Martin (khung thời gian D1)

Cổ phiếu đã liên tục tăng trưởng kể từ tháng 2 năm 2024 và vượt qua mức đỉnh trước đó vào cuối tháng 7. Nhìn vào biểu đồ cổ phiếu có thể thấy, nếu đợt tăng trưởng trước đó lặp lại vào tháng 10 (hình chữ nhật màu cam), giá cổ phiếu có thể đạt mức 665 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, với kịch bản như vậy sẽ dẫn đến việc các chỉ số định giá cơ bản tăng vọt so với mức trung bình 5 năm qua, điều này khó có thể bền vững trong ngắn hạn, đặc biệt khi xét đến mô hình kinh doanh tương đối cứng nhắc của công ty. Hiện tại, tỷ số P/E forward của Lockheed Martin đang ở mức 22,5, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 16,2. Một đợt tăng giá tiếp theo có thể khiến cổ phiếu trở nên nhạy cảm hơn với biến động của thị trường và tiềm ẩn rủi ro cho các nhà đầu tư.

. Nguồn: xStation