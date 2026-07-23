Lockheed Martin và RTX nâng triển vọng 🚀 Cổ phiếu quốc phòng đồng loạt tăng mạnh

Cổ phiếu của hai "ông lớn" quốc phòng Mỹ là Lockheed Martin và RTX đang tăng mạnh sau khi cả hai công bố kết quả kinh doanh quý II tích cực. Cả hai đều vượt kỳ vọng của Phố Wall về doanh thu và lợi nhuận, đồng thời nâng dự báo cho cả năm. Kết quả này cho thấy làn sóng gia tăng chi tiêu quốc phòng trên toàn cầu vẫn đang chuyển hóa thành lượng đơn hàng kỷ lục và cải thiện hiệu quả tài chính của các tập đoàn quốc phòng hàng đầu thế giới.

Những điểm chính

Lockheed Martin tăng doanh thu 11% so với cùng kỳ lên 20,06 tỷ USD, EPS đạt 7,94 USD và nâng dự báo cho năm tài chính 2026.

RTX ghi nhận doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ lên 24,71 tỷ USD, trong khi EPS điều chỉnh tăng lên 1,89 USD. Công ty cũng nâng dự báo doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền tự do cho cả năm.

Tổng giá trị đơn hàng tồn đọng của hai doanh nghiệp hiện đã vượt 500 tỷ USD, cho thấy nhu cầu đối với thiết bị quốc phòng vẫn đang vượt xa năng lực sản xuất của toàn ngành.

Lockheed Martin hưởng lợi từ việc gia tăng sản xuất tên lửa và đạn dược

Lockheed Martin ghi nhận doanh thu quý II đạt 20,06 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 1,84 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng lên 7,94 USD, vượt đáng kể kỳ vọng của thị trường.

Tăng trưởng diễn ra trên hầu hết các mảng kinh doanh, bao gồm Aeronautics, Missiles & Fire Control, Rotary & Mission Systems và Space. Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng việc mở rộng sản xuất tên lửa và đạn dược vẫn là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của công ty.

Công ty cũng nâng triển vọng cho năm tài chính 2026, hiện dự báo: Doanh thu: 79,75–81,75 tỷ USD, EPS: 29,95–30,65 USD Lockheed Martin kết thúc quý với lượng đơn hàng tồn đọng khoảng 230 tỷ USD, mang lại khả năng hiển thị doanh thu dài hạn ở mức rất cao.

Cổ phiếu Lockheed Martin hiện đang giao dịch quanh 542 USD trong phiên tiền mở cửa, cho thấy khả năng kiểm định đường xu hướng giảm dài hạn cũng như đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200) – đường màu đỏ, được xem là ranh giới giữa xu hướng giảm và xu hướng tăng trong dài hạn.

Nguồn: xStation5

RTX hưởng lợi từ cả sự phục hồi của hàng không thương mại và chi tiêu quốc phòng

RTX cũng công bố kết quả vượt kỳ vọng của giới phân tích. Doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ lên 24,71 tỷ USD, trong khi EPS điều chỉnh đạt 1,89 USD.

Khác với nhiều doanh nghiệp quốc phòng khác, RTX tiếp tục được hưởng lợi từ hai động lực tăng trưởng độc lập: chi tiêu quân sự gia tăng và sự phục hồi của ngành hàng không thương mại toàn cầu.

Doanh thu theo từng mảng:

Raytheon: tăng 18%

Pratt & Whitney: tăng 16%

Collins Aerospace: tăng 8%

RTX cũng nâng triển vọng cả năm, hiện dự báo:

Doanh thu: 95–96 tỷ USD

EPS điều chỉnh: 7,10–7,25 USD

Cổ phiếu RTX hiện giao dịch quanh 204 USD trong phiên tiền mở cửa, gần mức đỉnh lịch sử. Nếu mở cửa tại vùng giá này, cổ phiếu sẽ phục hồi khoảng 20% so với mức đáy ngắn hạn được thiết lập vào tháng 5.

Nguồn: xStation5

Lượng đơn hàng tồn đọng kỷ lục cho thấy năng lực sản xuất – chứ không phải nhu cầu – đang trở thành nút thắt lớn nhất của ngành

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo của cả hai công ty không chỉ là việc vượt kỳ vọng về lợi nhuận quý, mà còn là sự mở rộng liên tục của lượng đơn hàng tồn đọng.

Lockheed Martin kết thúc quý với lượng đơn hàng tồn đọng khoảng 230 tỷ USD, trong khi RTX nâng backlog lên mức kỷ lục 289 tỷ USD, trong đó khoảng 119 tỷ USD là các hợp đồng quốc phòng. Tổng cộng, hai doanh nghiệp hiện đang nắm giữ hơn 519 tỷ USD giá trị đơn hàng sẽ được thực hiện trong tương lai.

Đối với nhà đầu tư, điều này tiếp tục khẳng định rằng ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu hiện không còn bị giới hạn bởi nhu cầu hay ngân sách của chính phủ. Thay vào đó, thách thức lớn nhất hiện nay là mở rộng nhanh năng lực sản xuất đối với tên lửa, đạn dược, hệ thống phòng không và các thiết bị quân sự trọng yếu khác để đáp ứng kế hoạch tái vũ trang kéo dài nhiều năm của NATO cũng như bổ sung lượng tồn kho quân sự đã suy giảm.