Lợi nhuận ròng của JP Morgan giảm 7% do mảng đầu tư của ngân hàng không đạt kỳ vọng.

JPMorgan Chase mở màn mùa báo cáo lợi nhuận với tín hiệu trái chiều, khiến cổ phiếu gần như đi ngang trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa (hiện quanh mức 325 USD). Ngân hàng khép lại năm 2025 với doanh thu cả năm cao nhất từ trước tới nay, đạt 182 tỷ USD, bất chấp lợi nhuận quý IV chịu tác động tiêu cực từ thương vụ chiến lược thâu tóm danh mục Apple Card.

Cổ phiếu JPM đã lùi về mức Fibonacci thoái lui 38,2%, chịu áp lực từ tâm lý thận trọng trước báo cáo kết quả kinh doanh và những bình luận gần đây của Tổng thống Trump về việc áp trần lãi suất tín dụng. Đà giảm đã phá vỡ vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 330 USD - mốc quan trọng trùng với đường trung bình động hàm mũ 30 ngày (EMA30). Việc xuyên thủng vùng này cho thấy khả năng quay trở lại các đỉnh gần đây trong ngắn hạn là không cao, đồng thời mở ra rủi ro điều chỉnh sâu hơn về đường EMA100. Nguồn: xStation5

Thận trọng dù nhiều chỉ tiêu vượt kỳ vọng

Ngân hàng báo cáo lợi nhuận ròng quý IV đạt 13 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, loại trừ khoản dự phòng 2,2 tỷ USD liên quan đến thương vụ Apple, EPS đạt 5,23 USD, vượt xa dự báo 4,85 USD của Phố Wall (EPS báo cáo: 4,63 USD). CEO Jamie Dimon nhận định nền kinh tế vẫn “kiên cường”, nhưng cảnh báo về lạm phát dai dẳng và các rủi ro địa chính trị.

Cổ phiếu ban đầu tăng khoảng 1% sau những biến động liên quan đến đề xuất áp trần lãi suất thẻ tín dụng của Tổng thống Trump, khi ngân hàng đưa ra triển vọng năm 2026 tích cực, với thu nhập lãi thuần dự kiến đạt 95 tỷ USD. Tuy nhiên, EPS tổng thể thấp hơn kỳ vọng và tăng trưởng dựa nhiều vào nhóm khách hàng cao cấp đã khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, bất chấp sự lạc quan của Jamie Dimon về kinh tế Mỹ, kéo cổ phiếu trong phiên tiền mở cửa giảm nhẹ còn khoảng 0,15–0,2%.

Kết quả chính

Lợi nhuận ròng: 13,03 tỷ USD, giảm 7% y/y

EPS: 4,63 USD, giảm 4% y/y Lưu ý: EPS đạt 5,23 USD nếu loại trừ các khoản mục đặc biệt

Doanh thu điều chỉnh: 46,77 tỷ USD vs. dự báo 46,35 tỷ USD (VƯỢT KỲ VỌNG)

Thu nhập lãi thuần quản lý: 25,11 tỷ USD (+7% y/y) vs. dự báo 24,99 tỷ USD (VƯỢT KỲ VỌNG)

Điểm nhấn mảng Giao dịch & Ngân hàng

Giao dịch cổ phiếu (Equities S&T): 2,86 tỷ USD (+40% y/y) vs. dự báo 2,7 tỷ USD (VƯỢT)

Giao dịch FICC: 5,38 tỷ USD (+7,5% y/y) vs. dự báo 5,27 tỷ USD (VƯỢT)

Doanh thu ngân hàng đầu tư: 2,55 tỷ USD (-1,9% y/y) vs. dự báo 2,65 tỷ USD (THẤP HƠN KỲ VỌNG)

Lưu ý: Doanh thu bảo lãnh phát hành cổ phiếu và trái phiếu đều thấp hơn ước tính, trong đó bảo lãnh cổ phiếu giảm 16% so với cùng kỳ.

Tín dụng & Bảng cân đối kế toán