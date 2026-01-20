Lợi nhuận tăng, rủi ro được kiểm soát, U.S. Bancorp thể hiện sức bật mạnh mẽ 📈

U.S. Bancorp đã khép lại quý IV/2025 với kết quả khiến thị trường bất ngờ. Lợi nhuận ròng của ngân hàng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu vượt kỳ vọng của phố Wall. Công ty rõ ràng đang hưởng lợi từ lãi suất cao hơn, đồng thời quản lý hiệu quả hoạt động để tạo ra lợi nhuận từ cả khoản cho vay và phí dịch vụ khách hàng.

Kết quả tài chính chính quý IV/2025:

Tổng doanh thu: 7,37 tỷ USD, tăng khoảng 5,1% so với cùng kỳ và nhỉnh hơn dự báo của các nhà phân tích (~7,32 tỷ USD)

Thu nhập lãi ròng: 4,31 tỷ USD, nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng, thể hiện tăng trưởng liên tục từ hoạt động cho vay cốt lõi

Lợi nhuận ròng: 2,045 tỷ USD

EPS điều chỉnh: 1,26 USD, cao hơn 6% so với dự báo, phản ánh khả năng sinh lời mạnh mẽ so với kỳ vọng

Biên lãi ròng (NIM): 2,8%, đúng theo dự báo

Tỷ lệ hiệu quả: 57,4%, tốt hơn dự kiến, cho thấy kiểm soát chi phí được cải thiện

Nền tảng vững chắc nhất của kết quả là cơ sở tiền gửi mạnh mẽ. Khách hàng đang giữ nhiều tiền hơn tại ngân hàng, giúp U.S. Bancorp cho vay và tài trợ hoạt động hiệu quả. Tiền gửi nhiều hơn đồng nghĩa với cơ hội kiếm lợi từ chênh lệch giữa lãi suất ngân hàng trả cho khách hàng và lãi thu được từ các khoản cho vay cùng các sản phẩm tài chính khác.

Một yếu tố quan trọng khác là thu nhập từ phí và hoa hồng. Ngân hàng không chỉ kiếm tiền từ cho vay mà còn từ dịch vụ tài khoản, thẻ, thanh toán và đầu tư của khách hàng. Doanh thu này ổn định và dự đoán được, đóng vai trò như “đệm” trong những giai đoạn thị trường biến động. Ngay cả khi lãi suất thay đổi, ngân hàng vẫn có nguồn thu ổn định.

Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt. Ngân hàng không tăng chi phí nhanh hơn doanh thu, giúp duy trì biên lợi nhuận vững chắc. Điều này quan trọng vì cho thấy tăng trưởng là thực chất và được hỗ trợ bởi quản lý hiệu quả.

Về chiến lược, U.S. Bancorp thể hiện khả năng cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn. Ngân hàng không mạo hiểm quá mức để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, duy trì chất lượng tín dụng cao và thanh khoản mạnh. Điều này giữ kết quả ổn định và giảm rủi ro trước các cú sốc kinh tế hoặc biến động thị trường đột ngột.

Định hướng cho năm 2026, ngân hàng dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, vừa phải. Không có dự báo “bùng nổ”, nhưng có sự nhất quán và dự đoán được. Điều này quan trọng với nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định dài hạn, khi biết rằng ngân hàng không chạy theo các dự án rủi ro mà xây dựng giá trị một cách bền vững.

Nguồn: xStation5

Tóm tắt chính: