Lúa mì tăng giá khi USDA dự báo diện tích thu hoạch thấp nhất kể từ năm 1877 🔼

Giá lúa mì đã tăng phiên thứ ba liên tiếp sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hạ triển vọng thị trường do chất lượng vụ lúa mì vụ đông của Mỹ tiếp tục suy giảm. Câu hỏi quan trọng đối với các nhà đầu tư là liệu nguồn cung yếu hơn từ Mỹ có đủ để tạo động lực tăng bền vững cho hợp đồng tương lai lúa mì hay không.

USDA dự báo nông dân Mỹ sẽ chỉ thu hoạch 32,1 triệu mẫu Anh lúa mì trong năm 2026, đánh dấu diện tích thu hoạch nhỏ nhất trong 149 năm và thấp nhất kể từ năm 1877. Giá hợp đồng tương lai lúa mì đã tăng lên khoảng 6,00 USD/giạ (bushel) kể từ đầu tháng 7, phục hồi từ mức thấp nhất trong gần bốn tháng ghi nhận vào ngày 29/6, sau khi các báo cáo của USDA cho thấy tồn kho lúa mì thấp hơn và diện tích gieo trồng cũng giảm.

USDA cũng cho biết lượng tồn kho lúa mì của Mỹ tính đến ngày 1/6 đạt 920 triệu giạ, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4, giá dầu tăng 58%, trong khi giá phân bón tăng 66%, khiến chi phí sản xuất nông nghiệp tăng mạnh và tạo thêm lực hỗ trợ cho giá lúa mì.

Một mốc thời gian quan trọng đối với thị trường là ngày 21/8, khi thời hạn 60 ngày tạm đình chỉ một số lệnh trừng phạt đối với Iran kết thúc. Nếu không đạt được một thỏa thuận lâu dài, nguy cơ gián đoạn tại Eo biển Hormuz có thể gia tăng trở lại, qua đó hỗ trợ giá lúa mì thông qua chi phí năng lượng và vận tải cao hơn.

Mặc dù giá phân bón đã hạ nhiệt phần nào, chi phí sản xuất vẫn ở mức cao và nông dân chưa kỳ vọng lợi nhuận sẽ sớm cải thiện. Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát phiên đáo hạn hợp đồng tương lai lúa mì tháng 7 vào ngày 14/7, nhằm đánh giá mức độ mà phần bù rủi ro địa chính trị hiện vẫn còn được phản ánh trong giá hợp đồng tương lai.

WHEAT (D1)

Quan sát biểu đồ ngày, hợp đồng tương lai lúa mì trên CBOT đã bảo vệ thành công đường trung bình động hàm mũ EMA200, được thể hiện bằng đường màu đỏ, quanh vùng 580–585 cent/giạ. Lực mua mạnh tại khu vực này đã đẩy giá trở lại trên 600 cent/giạ, trong khi hợp đồng hiện vẫn thấp hơn khoảng 15% so với đỉnh cục bộ gần đây quanh 690 cent.

Trong ba phiên giao dịch gần nhất, thị trường ghi nhận khối lượng giao dịch nghiêng mạnh về bên mua, cho thấy lực cầu đang trở nên quyết liệt hơn sau nhịp phục hồi gần đây.

Nguồn: xStation 5

Commitment of Traders (COT) – Lúa mì CBOT (Báo cáo tính đến ngày 23/6/2026)

Những điểm chính

Các quỹ đầu cơ vẫn duy trì quan điểm rất bi quan, nắm giữ khoảng 70.000 hợp đồng bán ròng (net short) bất chấp đợt phục hồi gần đây của giá lúa mì.

Các tổ chức thương mại (Commercials) tiếp tục giảm lượng vị thế bán phòng hộ, cho thấy mức giá hiện tại đang trở nên ngày càng hấp dẫn đối với các bên tham gia thị trường vật chất.

Việc các quỹ đầu cơ tập trung lượng lớn vị thế bán làm gia tăng nguy cơ xảy ra short squeeze nếu các báo cáo sắp tới của USDA tiếp tục xác nhận tình trạng nguồn cung tại Mỹ suy giảm.

Các quỹ đầu cơ vẫn chưa tin vào một đợt phục hồi bền vững

Phần đáng chú ý nhất trong báo cáo COT mới nhất vẫn là hành động của nhóm đầu cơ được phân loại là Managed Money.

Mặc dù giá lúa mì đã phục hồi sau các báo cáo của USDA về lượng tồn kho thấp hơn và diện tích gieo trồng ở mức thấp kỷ lục, các quỹ đầu cơ hầu như không thay đổi vị thế của mình.

Hiện họ đang nắm giữ 68.457 hợp đồng mua và 138.890 hợp đồng bán, tương đương vị thế bán ròng khoảng 70.000 hợp đồng.

Quan trọng hơn, trong tuần báo cáo gần nhất, số hợp đồng mua chỉ tăng thêm 595 hợp đồng, trong khi số hợp đồng bán tăng thêm 2.060 hợp đồng.

Điều này cho thấy các nhà đầu cơ vẫn xem đợt tăng giá gần đây chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật trong xu hướng giảm dài hạn, thay vì sự khởi đầu của một thị trường giá lên mới.

Vị thế của nhóm Commercial tích cực hơn nhiều

Bức tranh của nhóm Commercial, bao gồm các nhà sản xuất và doanh nghiệp chế biến ngũ cốc, lại hoàn toàn khác.

Mặc dù nhóm này cũng đang nắm giữ nhiều vị thế bán hơn mua, điều đó là hoàn toàn bình thường vì các hợp đồng tương lai chủ yếu được sử dụng để phòng hộ sản lượng trong tương lai chứ không phải để đầu cơ theo xu hướng.

Điều quan trọng nằm ở sự thay đổi trong cơ cấu vị thế.

Trong tuần gần nhất, nhóm Commercial đã giảm 2.649 hợp đồng bán phòng hộ.

Hành vi này thường xuất hiện khi các bên tham gia thị trường vật chất bắt đầu tin rằng dư địa giảm giá của thị trường đang ngày càng hạn chế.

Open Interest tiếp tục gia tăng

Một diễn biến đáng chú ý khác là Open Interest tăng từ 409.800 lên 428.300 hợp đồng.

Đây là một tín hiệu quan trọng vì Open Interest tăng trong bối cảnh giá đang phục hồi thường cho thấy dòng vốn mới đang tham gia thị trường, thay vì chỉ là các nhà giao dịch đóng các vị thế cũ.

Nói cách khác, các nhà đầu tư đang trở nên tích cực hơn trước các báo cáo sắp tới của USDA về tình trạng mùa vụ và nguồn cung lúa mì tại Mỹ.

Thị trường vẫn dễ bị đảo chiều mạnh

Hệ quả lớn nhất từ cơ cấu vị thế hiện nay là nguy cơ xảy ra short squeeze ở mức cao.

Nếu các báo cáo sắp tới của USDA xác nhận diện tích thu hoạch thấp kỷ lục, lượng tồn kho tiếp tục giảm hoặc điều kiện mùa vụ xấu đi, các quỹ đầu cơ có thể buộc phải nhanh chóng mua lại để đóng các vị thế bán khổng lồ của mình.

Lịch sử đã nhiều lần cho thấy những cơ cấu vị thế tương tự có thể kích hoạt các đợt tăng giá rất mạnh của hợp đồng tương lai lúa mì, ngay cả khi các yếu tố cơ bản ban đầu chỉ cải thiện một cách từ từ.

Các quỹ đầu cơ bi quan hơn rất nhiều so với nhóm Commercial

Sự khác biệt trở nên rõ ràng khi so sánh hai nhóm.

Group Long Short Net Position Producer/Merchant (Commercials) 61,192 83,194 -22,002 Managed Money 68,457 138,890 -70,433

Hiện các quỹ đầu cơ đang duy trì vị thế bán ròng lớn gấp hơn ba lần so với nhóm Commercial.

Họ cũng nắm giữ số lượng hợp đồng bán tuyệt đối lớn hơn đáng kể — gần 139.000 hợp đồng, trong khi nhóm Commercial chỉ khoảng 83.000 hợp đồng.

Sự mất cân bằng này không đồng nghĩa giá lúa mì chắc chắn sẽ tăng, nhưng nó phản ánh rõ mức độ nghiêng hẳn về một phía của các vị thế đầu cơ.

Đây cũng chính là điểm tạo nên sự phân kỳ đáng chú ý.

Các yếu tố cơ bản đang dần cải thiện nhờ diện tích gieo trồng thấp kỷ lục, lượng tồn kho thấp hơn kỳ vọng và chi phí sản xuất vẫn ở mức cao. Trong khi đó, các quỹ đầu cơ vẫn tiếp tục gia tăng các vị thế bán.

Sự phân kỳ giữa các yếu tố cơ bản đang cải thiện và lượng vị thế bán cực lớn trong quá khứ thường là tiền đề cho những biến động giá mạnh trên thị trường hàng hóa.

Nếu các dữ liệu sắp tới tiếp tục xác nhận nguồn cung đang thắt chặt, các quỹ đầu cơ cuối cùng có thể buộc phải giảm quy mô vị thế bán của mình — một quá trình vốn nhiều lần thúc đẩy các đợt tăng mạnh của giá lúa mì.

Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà đầu tư?

Bản thân báo cáo COT chưa tạo ra một tín hiệu mua rõ ràng.

Ngược lại, nó cho thấy các quỹ đầu cơ vẫn đang đặt cược mạnh vào khả năng giá tiếp tục giảm.

Tuy nhiên, thị trường đồng thời cũng đang nhận được ngày càng nhiều tín hiệu cơ bản ủng hộ giá lúa mì tăng.

Sự kết hợp này khiến bối cảnh hiện tại trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Các yếu tố cơ bản càng tiếp tục cải thiện trong khi lượng vị thế bán đầu cơ vẫn duy trì ở mức rất cao thì xác suất xảy ra một sự đảo chiều mạnh về tâm lý thị trường càng lớn.

Trong những tuần tới, nhà đầu tư nên theo dõi sát các báo cáo tiếp theo của USDA về tình trạng mùa vụ và tồn kho, đồng thời quan sát xem liệu các quỹ đầu cơ có bắt đầu thu hẹp các vị thế bán kỷ lục của mình hay không.

Một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu vị thế đầu cơ có thể trở thành một trong những tín hiệu quan trọng nhất báo hiệu xu hướng lớn tiếp theo của thị trường lúa mì.

Nguồn: CFTC, Commitment of Traders (COT)

Eryk SzmydFinancial Market Analyst, XTB