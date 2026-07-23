Lúa mì tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2024 🚜 Rủi ro xuất khẩu qua Biển Đen thúc đẩy đà tăng

Hợp đồng tương lai lúa mì CBOT đã vượt 700 cent/giạ lần đầu tiên sau nhiều tháng khi nhà đầu tư ngày càng định giá rủi ro gia tăng đối với nguồn cung ngũ cốc toàn cầu. Đà tăng được thúc đẩy bởi những gián đoạn ngày càng nghiêm trọng đối với hoạt động xuất khẩu qua Biển Đen, triển vọng vụ lúa mì xuân tại Mỹ suy yếu và kỳ vọng nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn sau các báo cáo gần đây của USDA.

Những điểm chính

Hợp đồng tương lai lúa mì CBOT đã vượt 700 cent/giạ, nối dài đà tăng trong tháng 7 khi lo ngại về nguồn cung lúa mì toàn cầu gia tăng.

Nga được cho là đã tạm dừng các chuyến hàng ngũ cốc vào ban đêm từ cảng Novorossiysk sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, làm dấy lên lo ngại về hoạt động xuất khẩu từ một trong những cảng ngũ cốc lớn nhất thế giới.

USDA gần đây đã hạ ước tính diện tích gieo trồng lúa mì của Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ năm 1970, trong khi triển vọng năng suất lúa mì xuân của Mỹ cũng đang xấu đi.

Gián đoạn xuất khẩu qua Biển Đen làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lúa mì toàn cầu

Động lực mới nhất của đợt tăng giá xuất phát từ căng thẳng leo thang tại khu vực Biển Đen. Theo các nguồn tin thị trường, Nga đã tạm thời đình chỉ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc vào ban đêm tại cảng Novorossiysk sau hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Nhà đầu tư lo ngại rằng những gián đoạn tiếp theo có thể ảnh hưởng đến dòng chảy xuất khẩu của quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.

Mối lo ngại không chỉ giới hạn ở một cảng. Nga và Ukraine cùng chiếm khoảng 1/3 lượng xuất khẩu lúa mì toàn cầu, đồng nghĩa với việc bất kỳ sự gia tăng nào trong gián đoạn logistics cũng ngay lập tức làm tăng phần bù rủi ro trong giá ngũ cốc thế giới. Chi phí bảo hiểm đối với các chuyến hàng qua khu vực này cũng đã tăng lên, trong khi các nhà phân tích tiếp tục theo dõi liệu Nga có buộc phải chuyển nhiều hàng xuất khẩu hơn sang đường sắt hoặc các tuyến thay thế hay không, điều này sẽ làm tăng chi phí vận chuyển.

Báo cáo của USDA và triển vọng vụ mùa Mỹ suy yếu củng cố xu hướng tăng

Lo ngại về nguồn cung không chỉ giới hạn ở Biển Đen. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã gây bất ngờ cho thị trường vào cuối tháng 6 khi điều chỉnh diện tích gieo trồng lúa mì của Mỹ xuống còn 42,74 triệu mẫu Anh, thấp hơn khoảng 6% so với năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 1970. Báo cáo WASDE tháng 7 tiếp tục củng cố kỳ vọng nguồn cung tại Mỹ sẽ thắt chặt hơn khi hạ dự báo sản lượng và tồn kho cuối kỳ.

Đồng thời, chuyến khảo sát mùa vụ thường niên tại bang North Dakota cho thấy năng suất lúa mì xuân trung bình chỉ đạt 45,9 giạ/mẫu Anh, thấp hơn gần 4 giạ so với năm ngoái. Do North Dakota là bang sản xuất lúa mì xuân hàm lượng protein cao lớn nhất nước Mỹ, năng suất suy giảm có thể khiến nguồn cung lúa mì chất lượng cao thắt chặt hơn vào cuối năm nay.

Nắng nóng tại châu Âu tiếp tục gây áp lực lên sản lượng lúa mì toàn cầu

Điều kiện thời tiết cũng đang góp phần hỗ trợ đà tăng giá. Tây Âu đã trải qua giai đoạn nắng nóng kéo dài đúng vào thời kỳ cây lúa tích lũy hạt, làm giảm cả năng suất lẫn chất lượng mùa vụ.

Bộ Nông nghiệp Pháp ước tính sản lượng lúa mì mềm của nước này trong niên vụ 2026 sẽ đạt khoảng 32 triệu tấn, thấp hơn khoảng 4% so với năm trước và dưới mức trung bình 5 năm. Giá lúa mì tại Pháp và Romania, nơi lúa mì xuất khẩu đã tăng khoảng 16–19 USD/tấn trong tuần qua, cũng cho thấy nguồn cung tại châu Âu đang ngày càng thắt chặt.

Phân tích kỹ thuật: Hợp đồng tương lai lúa mì vượt mốc 700 cent/giạ

Hợp đồng tương lai lúa mì CBOT đã bứt phá lên trên ngưỡng tâm lý quan trọng 700 cent/giạ, nối dài đà phục hồi bắt đầu từ đầu tháng 7. Thị trường hiện đã tăng gần 10% trong tháng này, đưa lúa mì trở thành một trong những mặt hàng nông sản có diễn biến tích cực nhất trong tháng 7.

Chất xúc tác tiếp theo nhiều khả năng sẽ là báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần của USDA. Theo ước tính của Reuters, doanh số xuất khẩu lúa mì của Mỹ có thể dao động trong khoảng 200.000–550.000 tấn. Nếu nhu cầu xuất khẩu tiếp tục mạnh, kết hợp với những gián đoạn kéo dài tại Biển Đen và rủi ro sản xuất do thời tiết, giá lúa mì có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong những tuần tới.

Nguồn: xStation5