Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz xuống mức thấp nhất trong ba tuần, Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với dầu Brent❓

Tính đến giữa trưa thứ Sáu, giá dầu Brent tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh 85,50 USD/thùng trong phiên giao dịch thứ tư liên tiếp, biến động giữa đường trung bình động hàm mũ EMA 50 ngày và EMA 100 ngày, khi nhà đầu tư cân nhắc tác động của việc lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz suy giảm trong bối cảnh thị trường thiếu các yếu tố mới đủ sức tạo động lực.

Nguồn: xStation

Theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp, số lượng tàu được xác nhận đi qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn 8 tàu vào ngày 16/7, mức thấp nhất trong vòng ba tuần. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp lưu lượng tàu qua tuyến đường hẹp này — nơi thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của thế giới — chủ yếu tập trung ở phía Iran của eo biển, với 7 trong tổng số 8 chuyến đi được ghi nhận diễn ra tại khu vực này.

Nguồn: Bloomberg Financial L.P.

Một mối đe dọa khác cũng đang dần xuất hiện. Nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua Biển Đỏ đã tăng lên rõ rệt khi xung đột giữa Iran và Mỹ leo thang. Theo các nguồn tin của Reuters, Tehran được cho là đã yêu cầu lực lượng Houthi tại Yemen sẵn sàng phong tỏa eo biển Bab al-Mandab nếu Mỹ tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Trong tháng 6, khoảng 7,4 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày đã đi qua eo biển này, tương đương khoảng 7% sản lượng dầu toàn cầu. Con số này tăng so với khoảng 4,2 triệu thùng/ngày trong năm 2025, khi một phần nguồn cung trong khu vực đã được chuyển sang các tuyến vận chuyển tránh eo biển Hormuz (chẳng hạn như đường ống East-West).

Hiện tại, các đường EMA 50 ngày và EMA 100 ngày đang đóng vai trò như một "nam châm" đối với giá dầu, trong khi chỉ báo RSI quanh mức 58 cho thấy cả phe mua lẫn phe bán đều chưa có đủ niềm tin để tạo ra một cú bứt phá khỏi vùng dao động hiện tại. Tuy nhiên, một cú phá vỡ theo bất kỳ hướng nào cũng có thể quyết định xu hướng giá dầu trong những ngày tới.