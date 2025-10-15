LVMH gây bất ngờ với doanh thu. Liệu ngành thời trang có được các nhà đầu tư ưa chuộng trở lại❓

Báo cáo quý mới nhất của LVMH (MC.FR) mang đến một sự đảo chiều bất ngờ tích cực, cho thấy ngành thời trang xa xỉ có thể đang lấy lại được niềm tin từ giới đầu tư. Sau hai quý sụt giảm, LVMH đã chặn đứng xu hướng nhu cầu yếu đối với hàng hóa cao cấp, ghi nhận tăng trưởng doanh thu hữu cơ 1% cùng sự cải thiện rõ rệt ở các mảng kinh doanh chủ chốt – đặc biệt là nhu cầu mạnh mẽ tại Moët & Chandon và Dior. Kết quả bất ngờ này đã khiến cổ phiếu tăng hơn 13% ngay khi mở cửa, thậm chí bị tạm ngừng giao dịch ngắn hạn do biến động quá mạnh.

Kết quả quý III cũng cho thấy sự cải thiện tại những khu vực trước đó suy yếu. Tại Trung Quốc, doanh số tăng 2% sau khi giảm 9% trong nửa đầu năm, được coi là dấu hiệu phục hồi sớm (cũng được củng cố bởi dữ liệu CPI Trung Quốc hôm nay cho thấy nhu cầu trang sức xa xỉ gia tăng bất chấp xu hướng giảm phát chung). Tất cả các mảng đều vượt dự báo của giới phân tích, trong đó thời trang & đồ da giảm ít hơn dự kiến (-2% so với -3,5%).

Kết quả và dự báo chính

Doanh thu Q3: €18,28 tỷ (+1% y/y; dự báo: -0,72%)

Thời trang & Đồ da: -2% (dự báo: -3,48%), doanh thu €8,50 tỷ (-7,1% y/y)

Rượu vang & Rượu mạnh: +1% (dự báo: -3,18%), doanh thu €1,33 tỷ (-4% y/y)

Nước hoa & Mỹ phẩm: +2% (dự báo: +1,73%), doanh thu €1,96 tỷ (-2,7% y/y)

Đồng hồ & Trang sức: +2% (dự báo: +1,05%), doanh thu €2,32 tỷ (-2,8% y/y)

Bán lẻ chọn lọc: +7% (dự báo: +4,61%), doanh thu €3,99 tỷ (+1,7% y/y)

Mỹ: +3% (dự báo: +1,93%)

Châu Á trừ Nhật Bản: +2% (dự báo: -3,63%)

Châu Âu: -2% (dự báo: +1,5%)

Giới phân tích (JP Morgan, Morgan Stanley) dự báo đà cải thiện sẽ tiếp diễn, với khả năng quay lại tăng trưởng bền vững vào năm 2026, được thúc đẩy bởi sự phục hồi nhu cầu từ Trung Quốc cùng sự ổn định tại Mỹ và châu Âu.

Tăng trưởng doanh số hữu cơ của LVMH theo từng bộ phận, quý 3 năm 2025. Nguồn: XTB

Triển vọng:

Ban lãnh đạo và các nhà phân tích hàng đầu dự báo sự phục hồi dần dần, với động lực mạnh mẽ nhất đến từ châu Á (ngoại trừ Nhật Bản), đặc biệt là Trung Quốc – thị trường trọng điểm của ngành xa xỉ. Tiềm năng tăng trưởng cũng được thúc đẩy bởi nguồn tiết kiệm hậu đại dịch dồi dào của người tiêu dùng Trung Quốc. Tuy nhiên, ban lãnh đạo lưu ý rằng quý IV sẽ có cơ sở so sánh khó khăn hơn, nhưng sức hút thương hiệu qua các sự kiện của Louis Vuitton và Dior vẫn củng cố triển vọng tích cực cho năm tới. Dự kiến đến năm 2026, mức so sánh thuận lợi hơn sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phục hồi của ngành xa xỉ toàn cầu.

Kết quả quý mới nhất của LVMH cùng đà tăng mạnh mẽ của cổ phiếu cho thấy ngành thời trang và xa xỉ phẩm có thể đang lấy lại được sự ưa chuộng từ giới đầu tư sau giai đoạn bất ổn và suy giảm. Việc LVMH đảo chiều xu hướng tiêu cực, được minh chứng bằng cú nhảy 13% của cổ phiếu, là một tín hiệu mạnh mẽ, nhất là khi doanh số cải thiện rõ rệt ở các phân khúc chính và các thị trường khó tính như Trung Quốc.

Đáng chú ý, sự phục hồi không chỉ giới hạn ở “ông lớn” LVMH. Trong những ngày gần đây, các công ty cùng ngành như Kering cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Trước đây, sự cải thiện trong tâm lý thị trường chủ yếu được giải thích bằng kỳ vọng ngắn hạn về một cú bật lại, nhưng dữ liệu mới từ LVMH cho thấy sự đảo chiều trong định giá còn được hậu thuẫn bởi kết quả tài chính thực tế vượt kỳ vọng.

LVMH Q3 2025: Tăng trưởng doanh số hữu cơ theo khu vực (thực tế so với dự báo). Nguồn: XTB

Cổ phiếu LVMH mở phiên hôm nay với một khoảng gap tăng rõ ràng và đã vượt qua đường trung bình động hàm mũ 200 ngày, trước đó đóng vai trò là mức kháng cự chính trong xu hướng giảm của cổ phiếu. Nguồn: xStation