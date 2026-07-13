Market Wrap: Kịch bản địa chính trị lặp lại - Eo biển Hormuz một lần nữa trở thành tâm điểm của giới đầu tư

🌍Tình hình địa chính trị & Ngoại giao

Hãng thông tấn Iran Mehr News Agency đưa tin đã xảy ra nhiều vụ nổ tại khu vực cảng Bandar Abbas và đảo Qeshm của Iran.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán, tuy nhiên các hoạt động quân sự giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục leo thang.

Căng thẳng đang đẩy giá dầu tăng, gây áp lực lên thị trường tài chính và làm gia tăng nguy cơ kinh tế toàn cầu suy yếu nếu xung đột tiếp tục lan rộng.

Iran cũng cho biết những nỗ lực thiết lập một cơ chế chung liên quan đến Eo biển Hormuz với sự tham gia của Oman đang bị cản trở bởi sức ép từ Mỹ đối với quốc gia này, điều này tiếp tục làm phức tạp tình hình ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ về bản ghi nhớ hợp tác đang rơi vào "giai đoạn khủng hoảng", đồng thời Tehran tuyên bố sẽ không thực hiện các nghĩa vụ của mình cho đến khi phía Mỹ tuân thủ các cam kết đã đưa ra.

Mỹ đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào Iran, và Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trong khu vực, khiến xung đột tiếp tục leo thang.

🛢️ Hàng hóa & Năng lượng

Nguy cơ dòng chảy dầu qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn đang làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư về nguồn cung năng lượng toàn cầu, qua đó hỗ trợ đà tăng của giá hàng hóa và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

📈 Thị trường chứng khoán

Dù bất ổn vẫn hiện hữu, thị trường cổ phiếu nhìn chung vẫn ổn định, trong khi sự chú ý của giới đầu tư ngoài yếu tố địa chính trị đang hướng tới mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý và triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực công nghệ.

Nhà đầu tư tại châu Âu vẫn giữ tâm lý thận trọng khi đánh giá tác động của căng thẳng Trung Đông, tình hình tại Eo biển Hormuz và khả năng giá dầu tiếp tục tăng đối với triển vọng kinh tế và chính sách của các ngân hàng trung ương.

Trong khi đó, FTSE 100 của Anh dao động quanh mức mở cửa và ghi nhận mức giảm nhẹ.

Chỉ số CAC 40 của Pháp, cũng như Euro Stoxx 50, vẫn duy trì sắc xanh nhẹ.

Diễn biến tích cực nhất đến từ thị trường Đức và Tây Ban Nha, khi DAX tăng khoảng 0,1% và IBEX 35 tăng khoảng 0,2%, được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực đối với một số doanh nghiệp công nghiệp và tài chính.

Phiên giao dịch tại các thị trường châu Âu chủ yếu diễn ra trong sắc xanh nhẹ, cho thấy khả năng chống chịu tương đối tốt của nhà đầu tư bất chấp căng thẳng địa chính trị và những lo ngại ngày càng gia tăng trên thị trường năng lượng.

Nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào diễn biến tiếp theo của xung đột tại Trung Đông cũng như mùa báo cáo lợi nhuận quý của các tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn, nhằm đánh giá sức khỏe của ngành AI và triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

Sự suy giảm tâm lý thị trường đang tạo áp lực lên các tài sản rủi ro, bao gồm cả cổ phiếu ngành bán dẫn, mặc dù mối quan tâm đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vẫn duy trì ở mức cao.

🏭 Các ngành & Doanh nghiệp

Volkswagen đang cân nhắc cắt giảm thêm 50.000 việc làm, khi chương trình tiết giảm chi phí hiện tại có thể chưa đủ để cải thiện khả năng cạnh tranh của tập đoàn.

Nhà sản xuất ô tô Đức đang phải đối mặt với chi phí sản xuất cao, áp lực cạnh tranh từ các hãng xe Trung Quốc và nhu cầu xe điện tại châu Âu tăng chậm hơn kỳ vọng.

Nếu được triển khai, kế hoạch mới sẽ bổ sung vào các đợt cắt giảm đã công bố trước đó, nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong toàn tập đoàn lên xấp xỉ 100.000 vị trí.

Quá trình tái cơ cấu nhằm giúp Volkswagen giảm chi phí, nhưng nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các công đoàn và người lao động.

Các hãng hàng không châu Âu đang chịu áp lực sau khi giá dầu tăng do căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Chi phí nhiên liệu cao hơn có thể làm thu hẹp biên lợi nhuận của các hãng bay, vốn đã phải đối mặt với áp lực chi phí và sự không chắc chắn về nhu cầu đi lại.

Cổ phiếu của Lufthansa, Ryanair và TUI đồng loạt giảm, khi nhà đầu tư lo ngại chi phí hoạt động sẽ tiếp tục gia tăng.

Trong khi đó, các công ty dầu khí châu Âu tăng giá sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, kéo theo giá dầu đi lên.

Nhà đầu tư lo ngại nguồn cung từ Trung Đông có thể bị gián đoạn, qua đó hỗ trợ định giá của các tập đoàn năng lượng như BP, Shell và TotalEnergies.