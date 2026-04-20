Phiên giao dịch hôm nay của các cổ phiếu bán dẫn đã chịu tác động rõ rệt bởi các báo cáo gợi ý về khả năng mở rộng hợp tác của Google trong việc phát triển chip trí tuệ nhân tạo. Tâm điểm của sự chú ý là các cuộc thảo luận mà trong đó Marvell có thể trở thành một trong những đối tác công nghệ tham gia vào việc xây dựng các chip AI thế hệ mới do Alphabet thiết kế. Thị trường đã phản ứng ngay lập tức với những tín hiệu này, diễn giải chúng như một sự thay đổi tiềm năng trong cán cân quyền lực tại một trong những phân khúc lợi nhuận cao nhất của ngành hạ tầng tính toán.

Theo các thông tin đang xuất hiện, Google đang đánh giá việc sử dụng công nghệ của Marvell trong thiết kế hai thành phần chính: một loại chip liên quan đến bộ nhớ và một thế hệ TPU mới được tối ưu hóa cho các tác vụ suy luận AI (AI inference). Đồng thời, điều này không cho thấy sự từ bỏ mô hình hiện tại mà trong đó Broadcom đóng vai trò quan trọng, mà đúng hơn là một sự tiến hóa hướng tới cấu trúc chuỗi cung ứng đa dạng và phân tầng hơn.

Sắc thái này đã chứng minh sự quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư. Trong những năm gần đây, thị trường đã quen với ý tưởng rằng các hợp đồng chip AI giữa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khổng lồ (hyperscalers) là dài hạn và tập trung cao độ vào một số ít nhà cung cấp. Bất kỳ gợi ý nào về việc cấu trúc này có thể thay đổi đều có xu hướng kích hoạt việc định giá lại ngay lập tức trên toàn lĩnh vực. Kết quả là, Marvell đang tăng giá trị khi các nhà đầu tư bắt đầu định giá cho kịch bản mà trong đó công ty này trở nên gắn kết sâu sắc hơn vào các dự án AI chiến lược của Google. Cùng lúc đó, một số công ty liên quan đến hệ sinh thái cung ứng hiện tại đã chịu áp lực nhẹ, do lo ngại về việc phân bổ hợp đồng trong tương lai thay vì bất kỳ thay đổi nào đã được xác nhận trong các thỏa thuận kinh doanh.

Trong bối cảnh rộng hơn, tình hình này phản ánh xu hướng tăng tốc của các công ty công nghệ lớn trong việc đầu tư vào các giải pháp bán dẫn độc quyền. Google, giống như các nhà cung cấp đám mây lớn khác, đang ngày càng tập trung vào việc giành quyền kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hạ tầng AI của mình, bao gồm cả việc thiết kế các chip tùy chỉnh và đa dạng hóa cơ sở nhà cung cấp cho các thành phần quan trọng. Cách tiếp cận này không chỉ cải thiện hiệu quả chi phí và sự ổn định của nguồn cung mà còn cho phép thích ứng nhanh hơn giữa kiến trúc phần cứng với các mô hình AI đang phát triển nhanh chóng.

Từ góc nhìn thị trường, các động thái hiện tại chủ yếu bị chi phối bởi các câu chuyện kể (narrative-driven) và, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, mang tính chất ngắn hạn. Phản ứng của nhà đầu tư bị thúc đẩy bởi nỗ lực diễn giải các kịch bản tương lai nhiều hơn là bởi những thay đổi đã được xác nhận trong quan hệ hợp đồng. Do đó, lĩnh vực này có khả năng sẽ vẫn biến động, vì mỗi thông tin mới liên quan đến việc phân bổ các dự án liên quan đến AI giữa các nhà cung cấp đều có khả năng kích hoạt những chuyển động giá sắc nét.

Đồng thời, tình hình này củng cố một số xu hướng chính. Thứ nhất, Marvell đang gia tăng tầm quan trọng như một đối tượng thụ hưởng tiềm năng từ việc mở rộng xây dựng hạ tầng AI, với khả năng dần dần tăng cường vai trò của mình trong các dự án do các tập đoàn công nghệ lớn dẫn đầu. Thứ hai, ngành công nghiệp đang chuyển dịch rõ rệt từ mô hình một nhà cung cấp thống trị duy nhất sang một hệ sinh thái đa đối tác, phức tạp hơn. Thứ ba, thị trường bán dẫn ngày càng bị thúc đẩy không phải bởi dữ liệu tài chính cứng, mà bởi những kỳ vọng xoay quanh các kiến trúc AI trong tương lai, điều này càng khuếch đại sự biến động và tính nhạy cảm đối với các dòng tin tức từ lĩnh vực Big Tech.

