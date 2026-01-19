Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại - Greenland❄️Liệu giá vàng sẽ tiếp tục tăng❓

Căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu xoay quanh tham vọng không khoan nhượng nhằm thâu tóm Greenland ban đầu chỉ giống như một tia lửa, nhưng đến hôm nay đã bùng thành ngọn lửa thực sự. Cuối tuần qua, Donald Trump quyết định biến lời nói thành hành động và khởi động thêm một cuộc chiến thuế quan và thương mại mới.

Từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, mức thuế 10% sẽ được áp lên hàng hóa đến từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan. Các mức thuế này chỉ áp dụng đối với những quốc gia đã quyết định triển khai quân đội tới Greenland sau hàng loạt lời đe dọa trong những tuần gần đây. Nếu không đạt được một “thỏa thuận” – theo cách Donald Trump gọi việc chuyển giao Greenland về dưới quyền kiểm soát của Mỹ bằng hình thức này hay hình thức khác – thì thuế quan sẽ bị nâng lên 25%.

Phản ứng của châu Âu trước những nỗ lực mang tính ép buộc mới nhất này khác xa về giọng điệu so với các cuộc đàm phán thương mại năm 2025. Thay vì chính sách thỏa hiệp, châu Âu ngay từ đầu đã thiết lập những lằn ranh không thể vượt qua đối với sự mở rộng của Mỹ và đe dọa sử dụng hàng loạt công cụ tài chính và pháp lý, mà nếu triển khai sẽ gây tác động tàn khốc cho cả hai phía. Trong số đó có Công cụ Chống Cưỡng ép (Anti-Coercion Instrument – ACI). Hiện tại, một gói biện pháp hạn chế trị giá 93 tỷ euro nhằm vào Mỹ đang được đặt lên bàn. Phản ứng cũng đang hiện rõ ở bên kia Đại Tây Dương. Trong dòng chảy chính trị chủ đạo tại Mỹ, những vết nứt và nghi ngờ đối với chính sách của Trump ngày càng lộ rõ, không chỉ từ phe đối lập mà ngay trong chính đảng của ông. Nhiều nhân vật Cộng hòa có ảnh hưởng công khai cho rằng nỗ lực thâu tóm Greenland có thể chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Quốc hội cũng không chần chừ và đang triển khai hàng loạt biện pháp nhằm ngăn chặn các chính sách đối đầu leo thang hơn nữa.

EURUSD (D1)

Euro tăng giá sau khi leo thang

Nguồn: xStation5

Cả sự bất cân xứng về mức độ phụ thuộc lẫn yếu tố thời gian đều đang chống lại Mỹ. Đây chính là lý do cho sự hung hăng chưa từng có của chính quyền hiện tại – một chính quyền hiểu rằng họ không thể mở thêm một mặt trận mới trong cuộc chiến kinh tế và thương mại mà họ đang dần thất thế. Vậy từng quốc gia châu Âu nắm giữ những đòn bẩy kinh tế nào trong cuộc đối đầu với Mỹ?

Denmark

Quốc gia hiện đang quản lý Greenland. Đan Mạch tuy nhỏ nhưng có vị thế rất lớn trong ngành dược phẩm và logistics hàng hải. Novo Nordisk cung cấp cho người Mỹ các loại thuốc điều trị béo phì mang tính đột phá, trong khi Maersk kiểm soát một phần đáng kể của thị trường container và bảo hiểm hàng hải toàn cầu.

Norway

Na Uy cũng có lý do để tức giận, bởi quần đảo Svalbard và Jan Mayen của nước này cũng đã xuất hiện trong “danh sách mong muốn” của Mỹ. Na Uy là một cường quốc về khí đốt tự nhiên và là nhà cung cấp dầu mỏ quan trọng. Việc hạn chế quyền tiếp cận các mỏ tại Na Uy sẽ giáng đòn mạnh vào các công ty khai thác của Mỹ. Đồng thời, châu Âu có thể giảm phụ thuộc vào Mỹ trong phân khúc LPG bằng cách tăng cường khai thác tại Na Uy.

Germany

France

Pháp đã đi đầu trong việc bảo vệ lợi ích châu Âu tại Greenland, và họ được chuẩn bị rất kỹ cho vai trò này. Pháp là quốc gia dẫn đầu về năng lượng hạt nhân tại châu Âu và trên toàn cầu, là một cường quốc quân sự mà ngay cả Mỹ cũng phải dè chừng, và là người chơi không có đối thủ trong nhiều lĩnh vực. Mối quan hệ phụ thuộc tương tự như trường hợp của Đức: Pháp xuất khẩu động cơ phản lực (Dassault, Airbus, ATR) và hàng xa xỉ (LVMH) sang Mỹ, trong khi nhập khẩu dịch vụ CNTT (Oracle, Microsoft, Google) và nông sản. Sự phụ thuộc này vốn đã nhỏ và theo thời gian sẽ còn giảm nữa. Thỏa thuận Mercosur sẽ cho phép các quốc gia Mỹ Latinh thay thế nông dân và thợ mỏ từ các “bang đỏ” của Mỹ, còn các giải pháp nội địa như SAP hay Mistral có thể dần thay thế các tập đoàn độc quyền từ Thung lũng Silicon.

Netherlands

Vương quốc Hà Lan, dù có quy mô nhỏ, lại là một “võ sĩ hạng nặng” trong cuộc chiến giành độc lập công nghệ khỏi Mỹ. Hà Lan kiểm soát ASML, công ty mà nếu thiếu đi, ngành công nghệ Mỹ sẽ tụt lùi 20 năm chỉ sau một đêm và phần lớn có thể ngừng hoạt động. Một sự phụ thuộc tương tự, dù nhỏ hơn, cũng tồn tại với các sản phẩm của NXP. Ngoài ra, Hà Lan còn là nhà xuất khẩu thực phẩm lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Việc châu Âu thay thế nông sản Mỹ bằng hàng Hà Lan chỉ cần vài chữ ký từ các quan chức EU, nhưng sẽ đồng nghĩa với một thảm họa kinh tế cho nhiều bang nông nghiệp của Mỹ.

United Kingdom

Dù kinh tế không mấy khả quan trong những năm gần đây, sự phụ thuộc của Mỹ vào các tổ chức và doanh nghiệp tại Anh vẫn vô cùng lớn. Rolls-Royce là một ví dụ điển hình: không có động cơ của RR, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ rơi vào tình trạng tê liệt. Việc sản xuất và sửa chữa máy bay vốn đã liên tục chậm trễ, và nếu nguồn cung động cơ RR bị cắt, chuỗi cung ứng của Lầu Năm Góc sẽ sụp đổ. Đồng thời, Anh cũng là chủ nợ lớn thứ hai của Mỹ.

Đây là thời điểm thích hợp để nhìn vào bản chất thị trường. Mỹ đang đối mặt với vấn đề nợ công khổng lồ, lớn hơn nhiều so với châu Âu, và mức độ phụ thuộc vào các chủ nợ nước ngoài cũng cao hơn đáng kể.

Chính sách hiện tại của chính quyền tổng thống đang tạo ra các hệ quả sau:

Làm suy giảm niềm tin vào Mỹ, thị trường Mỹ và các thể chế của nước này.

Khiến trái phiếu Mỹ kém đáng tin cậy hơn.

Nhu cầu đối với nợ Mỹ giảm, đồng USD suy yếu và lợi suất tăng.

Trong ngắn hạn, điều này hỗ trợ xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Mỹ, điều đã thể hiện rõ trong dữ liệu kinh tế.

Tuy nhiên, về dài hạn, gánh nặng nợ sẽ trở nên không thể chịu đựng.

Kết quả là Mỹ đứng trước lựa chọn giữa chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng để làm mất giá nợ, hoặc ít nhất phải duy trì lợi suất ở mức cho phép trả nợ, hoặc buộc phải tiến hành cắt giảm chi tiêu chưa từng có tiền lệ. Dù theo kịch bản nào, kết cục vẫn là một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài khóa. Đây cũng là lý do cho thái độ thù địch của chính quyền đối với Jerome Powell, người không muốn trở thành một phần của quá trình này. Trong trường hợp căng thẳng leo thang, phần lớn các loại tài sản sẽ chịu thiệt hại. Tuy nhiên, ốc đảo tiềm năng hưởng lợi từ dòng vốn khổng lồ rút ra khỏi thị trường cổ phiếu và trái phiếu sẽ là kim loại quý, đặc biệt là vàng – điều mà chúng ta đã và đang thấy rõ qua hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương.

Kamil Szczepański

Junior Financial Markets Analyst at XTB