Meta công bố chip AI tự phát triển - Kỷ nguyên phụ thuộc hoàn toàn vào NVIDIA có đang dần đi đến hồi kết?

Meta một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường, nhưng lần này không phải nhờ một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mà là nhờ một quyết định mang tính chiến lược liên quan đến hạ tầng điện toán của mình. Hôm qua, công ty thông báo sẽ bắt đầu sản xuất chip AI tự phát triển ngay từ tháng 9, nhằm tăng khả năng kiểm soát chi phí và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bộ xử lý AI tiên tiến. Đồng thời, những thông tin xuất hiện vào đầu tháng 7 cho biết Meta cũng đang xem xét khả năng thương mại hóa một phần năng lực điện toán chưa được sử dụng.

Sự kết hợp của hai động thái này cho thấy một sự thay đổi quan trọng trong cách các tập đoàn công nghệ lớn tiếp cận trí tuệ nhân tạo. Cuộc đua xây dựng hạ tầng AI vẫn còn rất sôi động, nhưng trọng tâm đang dần chuyển từ quy mô đầu tư sang hiệu quả và mức độ khai thác của những nguồn lực đã được triển khai.

Một trong những rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của AI là khả năng tiếp cận đủ năng lực điện toán. Trong thời gian dài, nhu cầu đối với các dòng chip AI tiên tiến nhất của NVIDIA luôn vượt xa năng lực sản xuất của toàn ngành, buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải cạnh tranh gay gắt để giành quyền tiếp cận các bộ tăng tốc (accelerator) phục vụ việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI ngày càng phức tạp.

Giờ đây, thị trường bắt đầu đặt ra một câu hỏi khác: Liệu việc tiếp tục xây dựng thêm hạ tầng có còn là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, hay khả năng quản lý và tối ưu hóa các khoản đầu tư AI khổng lồ mới là yếu tố quyết định?

Sáng kiến phát triển chip AI riêng của Meta chính là một phần quan trọng trong chiến lược đó. Công ty đang phát triển dòng chip MTIA, được thiết kế cho các tác vụ chuyên biệt như hệ thống gợi ý nội dung, quảng cáo và vận hành các mô hình AI nội bộ. Mục tiêu không phải là thay thế hoàn toàn các giải pháp của NVIDIA mà là giành quyền kiểm soát lớn hơn đối với hạ tầng và từng bước giảm chi phí điện toán.

Theo các thông tin hiện có, quá trình sản xuất những con chip mới dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9, với sự hợp tác của Meta cùng các đối tác trong ngành bán dẫn như Broadcom và TSMC. Công ty cũng đang lên kế hoạch mở rộng đáng kể năng lực điện toán, cho thấy hạ tầng AI vẫn là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu.

Điều đáng lưu ý là việc Meta phát triển chip AI riêng chỉ là một phần trong chiến lược công nghệ quy mô lớn hơn nhiều. Song song với đó, công ty cũng đang đẩy mạnh phát triển các mô hình AI của riêng mình, trong đó có Muse Spark 1.1, được kỳ vọng sẽ là một bước tiến mới trong cuộc cạnh tranh với những mô hình AI của các đối thủ hàng đầu.

Việc phát triển các mô hình AI nội bộ cho thấy Meta không muốn chỉ đóng vai trò là bên sử dụng công nghệ do các đối tác bên ngoài cung cấp. Thay vào đó, công ty đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh, bao gồm mô hình, phần mềm và hạ tầng phần cứng.

Vì vậy, quyết định tự sản xuất chip không nên được xem đơn thuần là nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào NVIDIA. Meta đang tìm cách kiểm soát tốt hơn toàn bộ chuỗi giá trị AI, từ thiết kế mô hình, huấn luyện, triển khai cho tới phần cứng vận hành các hệ thống này. Chiến lược như vậy có thể giúp công ty kiểm soát chi phí tốt hơn và điều chỉnh hạ tầng nhanh chóng theo nhu cầu riêng.

Đối với NVIDIA, đây chưa hẳn là một mối đe dọa ngay lập tức. Nhu cầu đối với các bộ tăng tốc AI tiên tiến nhất vẫn ở mức rất cao và các giải pháp của NVIDIA vẫn được xem là tiêu chuẩn của ngành đối với những ứng dụng đòi hỏi hiệu năng cao nhất. Những con chip tự phát triển của các hyperscaler nên được nhìn nhận chủ yếu như một nỗ lực tối ưu hóa chi phí và tăng tính độc lập chiến lược, chứ chưa phải sự thay thế hoàn toàn mô hình hiện nay.

Tuy nhiên, động thái của Meta cũng cho thấy thị trường AI đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Giai đoạn đầu chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung phần cứng và mở rộng nhanh chóng năng lực trung tâm dữ liệu. Thách thức tiếp theo ngày càng xoay quanh việc chuyển hóa hạ tầng này thành giá trị kinh doanh thực sự.

Trong bối cảnh đó, những thông tin về khả năng Meta thương mại hóa phần năng lực điện toán chưa sử dụng trở nên đặc biệt đáng chú ý. Nếu công ty quyết định cung cấp một phần tài nguyên của mình cho khách hàng bên ngoài, điều đó sẽ cho thấy hạ tầng AI không còn chỉ là công cụ phục vụ nội bộ mà còn có thể trở thành một tài sản tạo ra doanh thu.

Nếu điều này xảy ra, tác động sẽ lan rộng ra toàn ngành. Thị trường có thể dần chuyển từ giai đoạn mà ưu tiên hàng đầu là sở hữu đủ năng lực điện toán sang giai đoạn mà hiệu suất sử dụng và hiệu quả khai thác trở thành yếu tố quan trọng nhất. Đối với các tập đoàn công nghệ lớn, điều đó đồng nghĩa với áp lực ngày càng lớn trong việc tối ưu chi tiêu và chứng minh khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư AI.

Trong ngắn hạn, các thông báo của Meta mang đến một bức tranh trái chiều cho ngành bán dẫn. Một mặt, chúng khẳng định các tập đoàn công nghệ lớn vẫn tiếp tục gia tăng đầu tư vào AI và duy trì cam kết mở rộng hạ tầng. Kế hoạch tăng mạnh năng lực điện toán của Meta vẫn là tín hiệu tích cực đối với toàn bộ chuỗi cung ứng.

Mặt khác, việc phát triển chip nội bộ có thể dần làm giảm nhu cầu đối với một số sản phẩm do các công ty như NVIDIA và AMD cung cấp trong những năm tới. Những khách hàng lớn nhất của các hãng này đang ngày càng nỗ lực thiết kế các con chip chuyên biệt phù hợp với nhu cầu riêng, điều có thể làm thay đổi cấu trúc của một phần thị trường bán dẫn.

Trong trung hạn, câu hỏi quan trọng nhất sẽ là các giải pháp tự phát triển của các hyperscaler có thể đạt được mức hiệu năng mong muốn nhanh đến đâu. Nếu Meta, Google và Amazon thành công trong việc tạo ra những con chip được tối ưu hóa tốt hơn cho khối lượng công việc của riêng họ, điều này có thể định hình lại cấu trúc của thị trường AI trong tương lai.

Điều đó không đồng nghĩa với việc NVIDIA mất đi vị thế thống trị. Công ty vẫn sở hữu lợi thế công nghệ đáng kể, hệ sinh thái CUDA mạnh mẽ và cơ sở khách hàng rất rộng. Kịch bản có khả năng cao hơn là NVIDIA tiếp tục giữ vai trò nhà cung cấp hạ tầng AI đa dụng hàng đầu, trong khi một số khối lượng công việc chuyên biệt sẽ ngày càng được xử lý bởi các con chip nội bộ của những tập đoàn công nghệ lớn.

Dù vậy, rủi ro lớn nhất đối với toàn bộ hệ sinh thái AI vẫn là tốc độ thương mại hóa các khoản đầu tư hiện nay. Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu đã đạt mức chưa từng có và thị trường ngày càng phân tích kỹ hơn liệu những khoản đầu tư khổng lồ này có thực sự chuyển hóa thành mức tăng trưởng doanh thu tương xứng hay không. Các mô hình AI hiệu quả hơn, sự phát triển của các giải pháp mã nguồn mở chi phí thấp và áp lực giảm chi phí điện toán đều có thể làm thay đổi nền kinh tế của toàn ngành.

Meta vì thế đang đứng ở một vị trí rất đáng chú ý. Công ty đồng thời mở rộng năng lực điện toán, phát triển chip AI riêng và tìm kiếm những cách thức khai thác hiệu quả hơn hạ tầng hiện có. Đây không phải là tín hiệu cho thấy cơn sốt AI đang kết thúc, mà là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước sang một giai đoạn mới, nơi những doanh nghiệp chiến thắng sẽ là những công ty biết kết hợp quy mô đầu tư với hiệu quả vận hành.