Meta đối mặt với khó khăn - Các khoản phạt, AI và CAPEX

Meta - vẫn được nhiều người quen gọi là “Facebook” - tiếp tục cho thấy mình là một trong những “ẩn số” đáng chú ý nhất của thị trường và nhóm cổ phiếu công nghệ trong nhiều năm liên tiếp. Năm 2022, phần lớn nhà đầu tư từng cho rằng công ty đã “hết thời” và ngay cả mức tăng hàng trăm phần trăm kể từ đó cũng không đủ để thuyết phục tất cả. Hôm nay, Meta lại thu hút sự chú ý bởi tin đồn cắt giảm chi tiêu cho “Metaverse” và một cuộc điều tra mới từ Liên minh châu Âu.

Metaverse - hay còn gọi là Reality Labs - là “đứa con tinh thần” của Mark Zuckerberg, CEO của công ty, người đã nhiều năm cố gắng thuyết phục nhà đầu tư về tầm nhìn của mình nhưng không mấy thành công. Dự án này gần đây trở thành “điểm đen” trong báo cáo tài chính khi tiêu tốn lượng tiền khổng lồ mà chưa mang lại một mô hình kinh doanh khả thi. Hôm nay, Bloomberg đưa tin rằng Zuckerberg có thể sẽ cắt giảm chi tiêu cho dự án này - lên tới 30%, tương đương tiết kiệm hàng tỷ USD để đầu tư hiệu quả hơn vào mảng khác. Tin đồn này đã giúp cổ phiếu Meta tăng 4%.

Những khoản đầu tư “hiệu quả hơn” đó chủ yếu nằm ở CAPEX - chi tiêu tài sản cố định. Giống như nhiều doanh nghiệp công nghệ khác, Meta đang đổ tiền vào hạ tầng đám mây và AI. Năm 2025, CAPEX được kỳ vọng lên tới 65 tỷ USD và dự báo cho thấy con số này còn tăng trong những năm tiếp theo. Biên lợi nhuận và doanh thu tăng mạnh thời gian qua đã cho phép Meta “đốt tiền” cho các dự án không sinh lời, nhưng áp lực cạnh tranh trong cuộc đua AI khiến công ty khó có thể tiếp tục duy trì những sáng kiến ít tiềm năng.

Tuy nhiên, mức chi khủng không ngăn được các “ông lớn” công nghệ Mỹ thường xuyên vướng vào tranh chấp pháp lý tại châu Âu. Ủy ban châu Âu đã mở một cuộc điều tra mới với Meta vì cáo buộc công ty vi phạm luật cạnh tranh khi hạn chế quyền truy cập của các doanh nghiệp khác vào “WhatsApp Business Solution”. Mức phạt tại châu Âu luôn rất nặng: Meta đang đối mặt khoản phạt có thể lên tới 16.5 tỷ USD - tương đương 10% doanh thu toàn cầu. Nếu kết quả không thuận lợi, đây cũng không phải lần đầu Meta bị EC xử phạt.

Cũng đáng chú ý là chưa đầy một tháng trước, Yann André LeCun được cho là đã rời Meta. Là một trong những nhà tiên phong về AI và là người dẫn dắt nghiên cứu AI của công ty, LeCun - một nhà khoa học người Pháp - chỉ trích chiến lược AI mới của Meta, cho rằng “đang đi vào ngõ cụt”. Ông vốn là người hoài nghi về công nghệ AI, nhấn mạnh rằng nó sẽ không thể đạt mức phức tạp như những gì các công ty công nghệ hứa hẹn với nhà đầu tư, ông cũng phản đối việc Meta rời bỏ hướng phát triển mã nguồn mở.

Thời gian sẽ trả lời liệu tăng trưởng doanh thu quảng cáo có đủ để Meta theo đuổi chiến lược ngày càng rủi ro của mình trong bối cảnh môi trường công nghệ toàn cầu trở nên bất ổn.

META.US (D1)

Nguồn: xStation5