Meta giảm 8% mặc dù doanh thu tăng trưởng mạnh 🔎

Meta Platforms (META.US) báo cáo tăng trưởng doanh thu quý III ấn tượng, được thúc đẩy bởi nhu cầu quảng cáo mạnh mẽ và mức độ tương tác người dùng cao hơn nhờ các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trên Facebook, Instagram và WhatsApp. Doanh thu tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 51,2 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, kết quả này bị lu mờ bởi khoản chi phí thuế một lần không bằng tiền mặt trị giá 15,9 tỷ USD, liên quan đến Đạo luật “One Big Beautiful Bill” của Mỹ, khiến thuế suất hiệu quả tăng lên 87% và lợi nhuận báo cáo giảm mạnh. Nếu loại trừ ảnh hưởng của khoản thuế này, Meta cho biết lợi nhuận ròng sẽ đạt 18,6 tỷ USD và EPS đạt 7,25 USD, thể hiện sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Công ty nhấn mạnh rằng thay đổi thuế này sẽ giúp giảm nghĩa vụ thuế trong tương lai, dù làm giảm lợi nhuận của quý hiện tại.

Kết quả tài chính chính (Quý III/2025):

Doanh thu: 51,24 tỷ USD (+26% y/y), vượt kỳ vọng 49,36 tỷ USD

EPS: 1,05 USD (thấp hơn kỳ vọng 6,68 USD, do ảnh hưởng từ khoản thuế 15,9 tỷ USD)

Lợi nhuận hoạt động: 20,54 tỷ USD (+18% y/y)

Biên lợi nhuận hoạt động: 40% (so với 43% cùng kỳ năm trước)

Lợi nhuận ròng: 2,71 tỷ USD (−83% y/y, do tác động thuế)

Lượt hiển thị quảng cáo: +14% y/y

Giá quảng cáo trung bình: +10% y/y

Người dùng hoạt động hàng ngày (Meta family of apps): 3,54 tỷ người (+8% y/y)

Chi tiêu vốn (CapEx): 19,37 tỷ USD

Dòng tiền tự do (FCF): 10,6 tỷ USD

Tham vọng AI thúc đẩy đầu tư

Chi tiêu vốn tăng mạnh lên 19,4 tỷ USD, phản ánh đầu tư tăng tốc vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.

CEO Mark Zuckerberg cho biết Meta Superintelligence Labs có một “tương lai đầy hứa hẹn”, đồng thời tái khẳng định mục tiêu dài hạn là xây dựng hệ thống AI tiên tiến và kính thông minh thế hệ mới. Meta nâng dự báo chi tiêu vốn cả năm 2025 lên 70–72 tỷ USD (so với 66–72 tỷ USD trước đó), do nhu cầu tính toán ngày càng tăng. Năm 2026, chi tiêu dự kiến sẽ “tăng đáng kể”, chủ yếu cho mở rộng hạ tầng dữ liệu, mua chip AI, và tuyển thêm kỹ sư công nghệ.

Triển vọng và phản ứng thị trường

Dự báo doanh thu quý IV/2025: 56–59 tỷ USD, phù hợp với kỳ vọng thị trường 57,3 tỷ USD. CFO Susan Li cảnh báo chi phí hoạt động và đầu tư sẽ tăng mạnh trong năm 2026, do mở rộng hạ tầng AI và tăng lương nhân sự kỹ thuật. Mặc dù nền tảng kinh doanh vẫn vững chắc, chi phí thuế đột biến và kế hoạch chi tiêu lớn hơn đã làm giảm tâm lý nhà đầu tư. Cổ phiếu Meta giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ.