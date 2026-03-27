META lao dốc gần 8%🚨

Cổ phiếu Meta Platforms (META.US) giảm mạnh gần 8% vào hôm qua, “bốc hơi” gần 70 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch. Hiện tại, cổ phiếu đang được giao dịch ở mức 554 USD, đánh dấu mức giảm đáng kể so với mốc cao kỷ lục 796,25 USD thiết lập chỉ vài tháng trước. Với những nhà đầu tư mua cổ phiếu ở đỉnh, điều này đồng nghĩa với việc mất khoảng 30% giá trị danh mục đầu tư của họ.

Cú sốc kép từ tòa án

Đợt bán tháo hôm nay trùng với thông báo về hai phán quyết quan trọng của bồi thẩm đoàn, cùng nhau định hình một khía cạnh rủi ro pháp lý mới cho toàn bộ ngành mạng xã hội.

Một bồi thẩm đoàn ở California xác định Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm về việc một người dùng trẻ tuổi mắc nghiện mạng xã hội và tổn hại tâm lý, yêu cầu bồi thường 3 triệu USD, trong đó 70% trách nhiệm được quy cho Meta. Riêng một bồi thẩm đoàn ở New Mexico ra lệnh công ty phải trả 375 triệu USD tiền phạt dân sự vì đã gây hiểu lầm cho người dùng về an toàn trẻ em và tạo điều kiện cho việc khai thác tình dục trên các nền tảng của mình. Đây là chiến thắng đầu tiên cho một bang trong vụ kiện chống lại một công ty công nghệ lớn, tạo tiền lệ có thể thay đổi tình hình của hơn 1.500 vụ kiện tương tự đang chờ xét xử trên khắp Hoa Kỳ.

Trong cả hai vụ án, bồi thẩm đoàn kết luận rằng hệ thống gợi ý của Meta được thiết kế có chủ đích để tối đa hóa sự tương tác của người dùng, bất chấp ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm thần của họ. Các cơ chế như cuộn vô hạn (infinite scrolling), tự động phát (autoplay) và thuật toán thúc đẩy nội dung mang tính cảm xúc mạnh được coi là những lựa chọn thiết kế có chủ đích, chứ không phải là công cụ trung lập.

Định giá - thấp hơn mức trung bình lịch sử

Biểu đồ tỷ lệ P/E dự phóng (giá trên lợi nhuận dự kiến 12 tháng tới) cho thấy nhiều điều. Tỷ lệ hiện tại chỉ ở mức 18,4 lần - thấp hơn mức lệch -2 sigma so với mức trung bình lịch sử 24,3 lần. Đây là phạm vi mà cổ phiếu Meta từ trước đến nay thường được các nhà đầu tư cơ bản xem là cơ hội mua.

Cùng lúc đó, lợi suất cổ tức đã tăng lên 0,40% - một mức, đối với một công ty công nghệ tầm cỡ này, báo hiệu giá trị của cổ phiếu ngày càng trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, đây chỉ là các số liệu so sánh và không nhất thiết phản ánh chính xác cổ phiếu đang “rẻ” hay “đắt”. Thay đổi trong định giá có thể, ví dụ, được biện minh bởi những yếu tố nền tảng mới - những xu hướng đã định hướng cổ phiếu của công ty này trong thời gian gần đây. Cuối cùng, mỗi nhà đầu tư phải tự quyết định đâu là thông điệp trung tâm mà họ tin tưởng.

Dưới đây là các mức kỹ thuật và so sánh quan trọng:

Một canh bạc lớn 135 tỷ USD vào AI

Áp lực pháp lý đi kèm với một chương trình chi tiêu đầu tư chưa từng có. Mark Zuckerberg thông báo rằng trong năm 2026, Meta sẽ chi tới 135 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI - gần gấp đôi so với 72 tỷ USD đã chi trong năm trước. Số tiền này sẽ được dùng cho các trung tâm dữ liệu, chip silicon độc quyền, và huấn luyện các mô hình ngôn ngữ trong các dự án mang tên mã “Avocado” và “Mango” - thế hệ tiếp theo của mô hình Llama. Trong khuôn khổ chiến lược này, công ty đã hoàn tất việc mua lại Scale AI với giá 14,3 tỷ USD.

Cùng lúc đó, bộ phận Reality Labs, chịu trách nhiệm về VR và AR, đã chịu tổng lỗ hoạt động vượt quá 80 tỷ USD. Meta vừa đóng cửa môi trường ảo Horizon Worlds và tiến hành một đợt sa thải khác, ảnh hưởng đến các phòng ban bán hàng, tuyển dụng và vận hành mạng xã hội - tổng cộng vài trăm vị trí.

Tiếp theo là gì? Kết quả tài chính vào ngày 29/4

Các nhà phân tích nhìn chung vẫn lạc quan về cổ phiếu của công ty, nhưng câu hỏi hiện không còn là “Meta có kiếm tiền không?” mà là “Công ty có kiếm tiền đủ nhanh để chịu đựng sức nặng của kiện tụng, tái cấu trúc và chu kỳ đầu tư lớn nhất trong lịch sử không?”. Kết quả quý 1 năm 2026 sẽ được công bố vào ngày 29/4 - thị trường sẽ chú ý đến các cập nhật dự báo về chi phí đầu tư (Capex), biên lợi nhuận hoạt động, và tốc độ kiếm tiền từ AI trong quảng cáo.

Với việc giá trị thị trường của Meta gần như đã tăng gấp bốn lần kể từ cú sụp đổ năm 2022 (-64%), lịch sử cho thấy công ty có khả năng thắng trong các canh bạc dài hạn. Tuy nhiên, hôm nay các nhà đầu tư đang trả giá cho việc tích lũy rủi ro chưa từng có, mà chưa từng tồn tại đồng thời ở bất kỳ thời điểm nào trước đây trong lịch sử công ty.

Giá cổ phiếu META hiện đang giao dịch dưới cả ba đường trung bình động cùng lúc: EMA(50), EMA(100), EMA(200), tạo ra vùng kháng cự mạnh trong khoảng 637–657 USD. Điều đáng lo ngại là EMA(50) đang cắt EMA(100) và tiến về một “crossover” từ trên xuống với EMA(200) - mô hình cổ điển “Death Cross”, xác nhận xu hướng giảm chi phối. Chỉ số RSI(14) hiện ở mức 27, rơi sâu vào vùng quá bán (dưới 30), vốn theo lịch sử trên biểu đồ này thường báo hiệu các nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn. Tuy nhiên, RSI quá bán không phải là tín hiệu mua trực tiếp; trong một xu hướng giảm mạnh, chỉ số này có thể duy trì dưới 30 trong nhiều phiên, và việc xác nhận đảo chiều chỉ nên được cân nhắc khi RSI trở lại trên mức này. Nguồn: xStation